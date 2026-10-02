ЕС может открыть для Украины еще два переговорных кластера 13 октября — журналист
Киев • УНН
13 октября ЕС потенциально откроет для Украины и Молдовы по два переговорных кластера. Черногория может закрыть три главы, Албания — одну.
Европейский союз 13 октября может сделать новый шаг в процессе расширения и открыть ещё два переговорных кластера для Украины. Об этом 2 октября написал редактор «Радио Свобода» по вопросам Европы Рикард Йозвяк на своей странице в социальной сети X, передаёт УНН.
Детали
По словам Йозвяка, 13 октября потенциально может стать очередным «супервторником» в процессе расширения Европейского союза.
«Потенциально это выглядит как ещё один „супервторник“ расширения ЕС 13 октября, если всё пройдёт гладко», — написал журналист.
Он отметил, что в этот день для Украины планируется открытие двух переговорных кластеров. Аналогично два кластера могут быть открыты для Молдовы. В то же время Черногория, по его информации, может закрыть три переговорные главы, а Албания — одну.
Контекст
Согласно методологии вступления в ЕС переговорные главы объединены в шесть тематических кластеров: «Основы процесса вступления», «Внутренний рынок», «Конкурентоспособность и инклюзивный рост», «Зелёная повестка и устойчивое сообщение», «Ресурсы, сельское хозяйство и сплочённость» и «Внешние отношения». В июне 2026 года ЕС и Украина открыли первый переговорный кластер, а в июле начали переговоры по кластеру «Внешние отношения».
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Ранее в ЕС также заявляли о существенном ускорении процесса расширения. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос 2 октября назвала 2026 год рекордным для политики расширения Европейского союза и подчеркнула, что процесс вступления по-прежнему основан на выполнении странами-кандидатами необходимых критериев.
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Напомним
Еврокомиссия планирует чёткие графики реформ и переговоров для Украины, Черногории, Молдовы и Албании. Другим кандидатам их пока не предложат.