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Бывший муж Холли Берри обвинил актрису в насилии над их 12-летним сыном

Киев • УНН

 • 4606 просмотра

Оливье Мартинес заявил, что Холли Берри душила их 12-летнего сына, и попросил предоставить ему единоличную опеку. Суд ограничил её встречи с ребёнком.

Бывший муж Холли Берри обвинил актрису в насилии над их 12-летним сыном

Бывший муж Холли Берри Оливье Мартинес обвинил актрису в физическом насилии над их 12-летним сыном Мейсео. Он утверждает, что во время одного из инцидентов она схватила мальчика за шею и душила его, после чего обратился в суд с требованием предоставить ему единоличную опеку над ребенком. Об этом сообщает Daily Mirror, пишет УНН.

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В документах Мартинес утверждает, что Холли набросилась на сына, обхватила руками его шею и начала душить. По его словам, Мейсео позвонил ему и заявил, что Холли применила к нему физическое насилие. Он также утверждает, что это был не единичный случай и подобное уже происходило раньше.

Мартинес также заявляет, что Холли угрожала добиться его депортации во Францию. Теперь он добивается единоличной опеки над их сыном Мейсео, ссылаясь на обвинения в физическом и эмоциональном насилии.

В судебных документах Оливье утверждает, что Холли причинила сыну "эмоциональные и психологические страдания посредством физического насилия".

В документах также указано: "Хотя инцидент 26 сентября 2026 года, во время которого заявительница душила нашего сына, является последним случаем насилия, я утверждаю, что в течение последних нескольких лет были и другие случаи насилия.

Теперь Холли запрещено приближаться к Оливье ближе чем на 100 ярдов (около 91 метра) в рамках временного судебного предписания. Как сообщает TMZ, она также может видеться с сыном только во время встреч, назначенных судом, — дважды в неделю и каждые выходные, до слушания 16 октября.

В заявлении также указано, что Холли не должна находиться под воздействием алкоголя или других веществ и должна проходить тестирование на трезвость до, во время и после встреч с Мейсео.

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Ольга Розгон

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