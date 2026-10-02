Россия поддерживает АдН с целью ослабить помощь Украине — Мерц
Киев • УНН
Канцлер ФРГ не привёл доказательств, но обвинил Россию в поддержке АдН в попытках дестабилизировать Германию. Он пообещал поддерживать Украину.
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (АдН) поддерживается россией. Об этом сообщает Bloomberg, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что Мерц не привел конкретных доказательств вероятной поддержки АдН москвой и сделал этот комментарий во время выступления в четверг, в котором изобразил россию как дестабилизирующую силу в Германии и угрозу демократии в крупнейшей экономике Европы.
Мы не позволим разделить нас ни гибридными атаками, ни ненавистью, которую разжигают в социальных сетях контролируемые москвой боты, ни лозунгами «Альтернативы для Германии» и их российских сторонников
Канцлер подчеркнул, что «российское правительство хочет вывести нас из равновесия».
«Оно хочет, чтобы мы ослабили нашу поддержку Украины. Оно хочет, чтобы мы перестали инвестировать в наше сдерживание. Оно ищет любую возможность разделить наше общество и ослабить нашу страну», — резюмировал Мерц.
Напомним
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц предупредил, что Германия сталкивается с ростом числа гибридных атак со стороны россии, и пообещал продолжать поддержку Украины накануне зимы, которая, вероятно, станет самой суровой с начала российского вторжения в 2022 году.
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