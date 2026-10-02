Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (АдН) поддерживается россией. Об этом сообщает Bloomberg, информирует УНН.

Отмечается, что Мерц не привел конкретных доказательств вероятной поддержки АдН москвой и сделал этот комментарий во время выступления в четверг, в котором изобразил россию как дестабилизирующую силу в Германии и угрозу демократии в крупнейшей экономике Европы.

Мы не позволим разделить нас ни гибридными атаками, ни ненавистью, которую разжигают в социальных сетях контролируемые москвой боты, ни лозунгами «Альтернативы для Германии» и их российских сторонников