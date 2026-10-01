Украина впервые применила баллистическую ракету FP-7 — Зеленский (видео)

Украина впервые применила баллистическую ракету FP-7 дальностью до 300 км. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.

Украинская тактическая баллистика. FP-7. Первое боевое применение. Спасибо за результат. Дальше — производство. Слава Украине! - сообщил Зеленский.

Тактическая баллистическая ракета FP-7 производства украинской компании Fire Point является более дешёвым ответом на американские ATACMS.

Ранее CEO компании Ирина Терех сообщала, что ракета завершила наземные и лётные испытания. По её словам, третьим этапом должны были стать военные испытания, являющиеся частью процесса кодификации и уже в определённой степени могущие рассматриваться как военное развёртывание.