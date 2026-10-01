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Обучение под землёй в 2026 году: сколько укрытий профинансировано и безопасных школ построено

Киев • УНН

 • 10716 просмотра

В 2026 году профинансировано строительство и реконструкция 113 укрытий, 33 уже завершены. В то же время 1 349 школ работают дистанционно.

Обучение под землёй в 2026 году: сколько укрытий профинансировано и безопасных школ построено
Фото: zoda.gov.ua

В 2026 году Кабинет министров направил более 1,5 млрд гривен субвенции на строительство и реконструкцию 113 укрытий в школах по всей стране. Более 30 таких объектов уже завершены, а основное внимание сосредоточено на прифронтовых областях, где 1,3 тыс. школ до сих пор вынуждены работать исключительно в дистанционном формате. Об этом говорится в ответе Министерства образования и науки на запрос УНН.

Детали 

Как отметили в МОН, механизм предоставления и использования субвенции определяется правительственным постановлением, согласно которому средства направляются на: 

  • реализацию проектов, связанных с новым строительством укрытий, в том числе начатых в 2023–2025 годах;
    • реализацию проектов, связанных с реконструкцией укрытий;
      • завершение реализации начатых в 2023–2025 годах проектов строительства укрытий. 

        Так, как сообщили в МОН, в 2026 году за счет субвенции профинансировано 113 укрытий в учреждениях общего среднего образования. Больше всего укрытий предусмотрено в Сумской области — 13, Одесской — 12 и Ровненской — 10. 

        Значительное количество объектов также сосредоточено в регионах с повышенными рисками безопасности: 

        • Николаевской и Харьковской областях — по 8; 
          • Днепропетровской и Киевской — по 7; 
            • Запорожской — 6. 

              Наименьшее количество объектов — по 1–2 — предусмотрено преимущественно в отдельных западных и центральных областях, в частности в Ивано-Франковской, Тернопольской, Винницкой, Волынской и Черновицкой. 

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              В министерстве сообщили, что по состоянию на 25 сентября кассовые расходы по субвенции 2026 года составляют 1 млрд 538 млн 606,7 тыс. гривен. 

              В то же время, в соответствии с Госбюджетом на 2026 год, на обустройство укрытий закладывалось 6 млрд гривен (для учреждений общего среднего образования предусмотрено 5 млрд гривен). 

              В бюджете на следующий год правительство закладывает на обустройство укрытий 3,7 млрд гривен. Однако стоит отметить, что это лишь законопроект, который еще должна утвердить Верховная Рада, а потому на укрытия могут "добавить" еще средств или, наоборот, сократить финансирование. 

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              "Часть объектов, в частности проекты с готовностью более 60%, начатые в прошлом году, была определена приоритетной для завершения в 2026 году. По состоянию на начало нового учебного года уже завершен ряд таких объектов. Всего в течение года за счет субвенции завершено 33 укрытия", — сообщили в МОН. 

              Также в министерстве рассказали, что в настоящее время 1 349 учреждений общего среднего образования работают только в дистанционной форме. 

              Кроме того, по состоянию на сентябрь 2026 года в Украине уже функционируют 124 подземные школы в учреждениях общего среднего образования, реализованные за счет субвенции и дотации. 

              "Общая вместимость таких объектов составляет ориентировочно 50 тыс. человек при одновременном пребывании. При условии организации образовательного процесса в две смены созданная инфраструктура потенциально может обеспечить возможность очного обучения до 100 тыс. детей. Наибольшая концентрация подземных школ сформировалась в прифронтовых и близких к ним регионах, где из-за ситуации с безопасностью особенно остро стоит вопрос обеспечения возможности очного обучения детей", — отметили в МОН. 

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              В МОН подчеркнули, что подземные школы должны обеспечивать безопасное и комфортное пребывание детей и возможность организации образовательного процесса. В частности, предусматриваются системы вентиляции, водоснабжения и водоотведения, санитарные помещения, электроснабжение,  освещение, средства связи и оповещения, медицинское пространство, а также необходимые условия для доступности и пребывания маломобильных групп населения.

              "Таким образом, подземная школа — это не только защитное сооружение, а полноценное безопасное образовательное пространство, которое позволяет организовать очное обучение детей даже в условиях повышенных рисков безопасности", — резюмировали в МОН. 

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              Павел Башинский

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