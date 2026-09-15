Госбюджет-2027: что известно о проекте, внесённом в Верховную раду

Кабинет министров во вторник, 15 сентября, подал в Верховную Раду проект Государственного бюджета на 2027 год. Только на оборону в этом проекте бюджета предусмотрено 4 трлн 885 млрд гривен, что составляет почти 44% ВВП. Об этом передает УНН со ссылкой на карточку законопроекта №16000.

Детали

Согласно проекту госбюджета, доходы в следующем году правительство закладывает на уровне 5 трлн 648 млрд 33,237 млн гривен, включая помощь от ЕС и других доноров в размере 2,493 трлн гривен.. Это на 452 млрд 122,5 млн больше, чем в этом году.

В то же время предусматривается увеличение расходов до 7,2 трлн гривен, что на 864 миллиарда 912 миллионов 785 тысяч 600 гривен больше, чем закладывали в 2026 году.

Дефицит бюджета в 2027 году ожидается на уровне 1,623 трлн гривен.

Предлагается установить, что с 1 января 2027 года прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц составит 3559 гривен, а для основных социальных и демографических групп населения:

детей в возрасте до 6 лет - 3124 гривны;

детей в возрасте от 6 до 18 лет - 3895 гривен;

трудоспособных лиц - 3691 гривна;

трудоспособных лиц, который применяется для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры, должностных окладов работников других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами, а также работников налоговых и таможенных органов, - 2331 гривна; лиц, утративших трудоспособность, - 2878 гривен;

лиц, утративших трудоспособность, который применяется для определения размера доплаты за проживание на территориях радиоактивного загрязнения по решениям суда, - 1600 гривен.

Также вырастет минимальная зарплата с 1 января 2027 года:

в месячном размере - 9546 гривен;

в почасовом размере - 57,5 гривны.

Кабмин в следующем году планирует увеличить минимальную зарплату на 900 гривен

Отметим, в августе Верховная Рада со второй попытки приняла во втором чтении и в целом законопроект, предусматривающий введение комплексной поддержки для детей с инвалидностью с 2027 года.

В соответствии с законопроектом, государственная социальная помощь назначается и выплачивается ежемесячно в следующих размерах:

на детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет - 200% размера базовой величины;

лицам с инвалидностью с детства I группы - 200% размера базовой величины;

лицам с инвалидностью с детства II группы - 100%; размера базовой величины;

лицам с инвалидностью с детства III группы - 75% размера базовой величины.

Документ определяет, что "базовая величина" - нормативный денежный показатель, применяемый для определения размеров государственной социальной помощи, предусмотренной этим законом, и начиная с 2027 года устанавливаемый законом о Государственном бюджете Украины на соответствующий год.

Законопроект определяет, что с 1 января 2027 года базовая величина устанавливается в размере не менее 4000 гривен.

В поданном правительством законопроекте указывается, что в 2027 году базовая величина, применяемая для исчисления размеров государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, а также государственной социальной помощи и надбавки на уход, составляет 4000 гривен.

Рада со второй попытки ввела комплексную поддержку для детей с инвалидностью

Как отметил премьер-министр Сергей Корецкий, только на оборону в этом проекте бюджета предусмотрено 4 трлн 885 млрд гривен. Это почти 44% ВВП. Дополнительно партнеры предоставляют материально-техническую помощь. Это ракеты, оружие, техника, снаряды, средства поражения и другое.

Мы рассчитываем, что это будет не менее 1 трлн гривен, и это даже больше, чем в этом году. Однако хочу подчеркнуть, что потребности сил обороны на 2027 год значительно выше. Стоимость войны становится дороже. Работаем над финализацией точных расчетов - сказал Корецкий.

В проекте Бюджета-2027 на оборону предусмотрено 4,8 трлн гривен, почти 44% ВВП — Корецкий

Да, Министерству обороны в этом году планируется выделить 3 трлн 762 млрд 674,2 млн гривен, что почти на 320 млн гривен больше, чем в 2026 году.

Из этой суммы, в частности:

1,7 трлн гривен направят на расходы на повышение обороноспособности и безопасности государства;

339,2 млрд гривен на развитие, закупку, модернизацию и ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования;

более 1,5 млрд гривен на обеспечение деятельности Вооружённых сил Украины, подготовку кадров и войск, медицинское обеспечение личного состава, ветеранов военной службы и членов их семей, ветеранов войны.

Расходы на другие оборонные ведомства в 2027 году также планируют повысить по сравнению с текущим планом на 2026 год.

В частности, на нужды ГУР МО в 2027 году правительство предусмотрело 41,5 млрд гривен, на СБУ — 57,6 млрд гривен, на Госпогранслужбу — 158,9 млрд гривен.

Вырастут и расходы на медицину. Так, в следующем году правительство заложило 289,1 млрд гривен Министерству здравоохранения, что на 48 млрд больше, чем в этом году.

Министерству образования и науки в этом году предусмотрено 328,5 млрд гривен.

Также вырастет общий бюджет Минсоцполитики, который составит 540,3 млрд гривен — на 15,5% больше, чем в этом году.

Пенсионный фонд в следующем году получит 335,1 млрд гривен, из которых 292,8 млрд гривен направят на пенсии, что на 42 млрд больше, чем в этом году.

На программы поддержки бизнеса предусматриваем 96 млрд гривен — почти вдвое больше, чем в этом году. Это доступное кредитование, гранты и поддержка оборонных инноваций. Также предусматриваем отдельное финансирование страхования военных рисков.

Верховной раде в следующем году заложили более 5 млрд гривен, что на 1,2 млрд гривен больше, чем в 2026 году. Из них 3 млрд гривен пойдут на осуществление законотворческой деятельности Верховной рады Украины, в том числе на оплату труда депутатов. Это почти на 2 млрд больше, чем в этом году.

На обеспечение деятельности Президента и Офиса Президента увеличили расходы на 194,9 млн гривен — до 1 072,8 млн гривен. Кроме того, 83,2 млрд гривен планируется направить на поддержку ВПЛ, 133,6 млрд гривен — на поддержку регионов и общин, 20,5 млрд гривен — на ветеранскую политику.

Также правительство не закладывает средств на проведение выборов в следующем году. Однако указывается, что Кабмин в 2027 году вместе с Центральной избирательной комиссией после прекращения или отмены военного положения в Украине подаст на рассмотрение Верховной рады Украины предложения о внесении изменений в Государственный бюджет в части предусматривания расходов на подготовку и проведение очередных выборов Президента Украины, народных депутатов Украины и местных выборов.

Отметим, после внесения законопроекта министр финансов Украины презентует проект бюджета на пленарном заседании Верховной рады. После этого бюджетный Комитет готовит заключение, и начинается период внесения поправок депутатами и комитетами.

Верховная рада рассматривает заключения и предложения к проекту, после чего принимает бюджет за основу. Правительство дорабатывает проект с учётом бюджетных выводов парламента и подаёт его в ВР.

Во время второго чтения голосуются общий объём доходов и расходов, дефицит/профицит; предельный объём государственного долга; статьи законопроекта, по которым были разногласия.

В третьем чтении рассматриваются только те статьи, которые не были приняты во втором чтении или требуют согласования. Парламент голосует за законопроект в целом как за закон.

В бюджет-2027 планируют заложить 18,5 млрд гривен на поддержку ветеранов — Корецкий