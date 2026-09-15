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Госбюджет-2027: что известно о проекте, внесённом в Верховную раду

Киев • УНН

 • 11680 просмотра

Кабмин внес в Раду проект бюджета-2027 с расходами в 7,2 трлн грн и дефицитом в 1,623 трлн грн. На оборону предусмотрено 4,885 трлн грн.

Госбюджет-2027: что известно о проекте, внесённом в Верховную раду

Кабинет министров во вторник, 15 сентября, подал в Верховную Раду проект Государственного бюджета на 2027 год. Только на оборону в этом проекте бюджета предусмотрено 4 трлн 885 млрд гривен, что составляет почти 44% ВВП. Об этом передает УНН со ссылкой на карточку законопроекта №16000.

Детали

Согласно проекту госбюджета, доходы в следующем году правительство закладывает на уровне 5 трлн 648 млрд 33,237 млн гривен, включая помощь от ЕС и других доноров в размере 2,493 трлн гривен.. Это на 452 млрд 122,5 млн больше, чем в этом году.

В то же время предусматривается увеличение расходов до 7,2 трлн гривен, что на 864 миллиарда 912 миллионов 785 тысяч 600 гривен больше, чем закладывали в 2026 году.

Дефицит бюджета в 2027 году ожидается на уровне 1,623 трлн гривен. 

Предлагается установить, что с 1 января 2027 года прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц составит 3559 гривен, а для основных социальных и демографических групп населения:

  • детей в возрасте до 6 лет - 3124 гривны;
    • детей в возрасте от 6 до 18 лет - 3895 гривен;
      • трудоспособных лиц - 3691 гривна;

        трудоспособных лиц, который применяется для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры, должностных окладов работников других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами, а также работников налоговых и таможенных органов, - 2331 гривна; лиц, утративших трудоспособность, - 2878 гривен;

        лиц, утративших трудоспособность, который применяется для определения размера доплаты за проживание на территориях радиоактивного загрязнения по решениям суда, - 1600 гривен.

        Также вырастет минимальная зарплата с 1 января 2027 года:

        • в месячном размере - 9546 гривен;
          • в почасовом размере - 57,5 гривны.

            Кабмин в следующем году планирует увеличить минимальную зарплату на 900 гривен15.09.26, 17:18 • 18826 просмотров

            Отметим, в августе Верховная Рада со второй попытки приняла во втором чтении и в целом законопроект, предусматривающий введение комплексной поддержки для детей с инвалидностью с 2027 года.

            В соответствии с законопроектом, государственная социальная помощь назначается и выплачивается ежемесячно в следующих размерах:

            на детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет - 200% размера базовой величины;

            лицам с инвалидностью с детства I группы - 200% размера базовой величины;

            лицам с инвалидностью с детства II группы - 100%; размера базовой величины;

            лицам с инвалидностью с детства III группы - 75% размера базовой величины.

            Документ определяет, что "базовая величина" - нормативный денежный показатель, применяемый для определения размеров государственной социальной помощи, предусмотренной этим законом, и начиная с 2027 года устанавливаемый законом о Государственном бюджете Украины на соответствующий год.

            Законопроект определяет, что с 1 января 2027 года базовая величина устанавливается в размере не менее 4000 гривен.

            В поданном правительством законопроекте указывается, что в 2027 году базовая величина, применяемая для исчисления размеров государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, а также государственной социальной помощи и надбавки на уход, составляет 4000 гривен.

            Рада со второй попытки ввела комплексную поддержку для детей с инвалидностью19.08.26, 12:39 • 3372 просмотра

            Как отметил премьер-министр Сергей Корецкий, только на оборону в этом проекте бюджета предусмотрено 4 трлн 885 млрд гривен. Это почти 44% ВВП. Дополнительно партнеры предоставляют материально-техническую помощь. Это ракеты, оружие, техника, снаряды, средства поражения и другое.

            Мы рассчитываем, что это будет не менее 1 трлн гривен, и это даже больше, чем в этом году. Однако хочу подчеркнуть, что потребности сил обороны на 2027 год значительно выше. Стоимость войны становится дороже. Работаем над финализацией точных расчетов

            - сказал Корецкий.

            В проекте Бюджета-2027 на оборону предусмотрено 4,8 трлн гривен, почти 44% ВВП — Корецкий15.09.26, 22:42 • 2258 просмотров

            Да, Министерству обороны в этом году планируется выделить 3 трлн 762 млрд 674,2 млн гривен, что почти на 320 млн гривен больше, чем в 2026 году.

            Из этой суммы, в частности:

            • 1,7 трлн гривен направят на расходы на повышение обороноспособности и безопасности государства;
              • 339,2 млрд гривен на развитие, закупку, модернизацию и ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования;
                • более 1,5 млрд гривен на обеспечение деятельности Вооружённых сил Украины, подготовку кадров и войск, медицинское обеспечение личного состава, ветеранов военной службы и членов их семей, ветеранов войны.

                  Расходы на другие оборонные ведомства в 2027 году также планируют повысить по сравнению с текущим планом на 2026 год.

                  В частности, на нужды ГУР МО в 2027 году правительство предусмотрело 41,5 млрд гривен, на СБУ — 57,6 млрд гривен, на Госпогранслужбу — 158,9 млрд гривен.

                  Вырастут и расходы на медицину. Так, в следующем году правительство заложило 289,1 млрд гривен Министерству здравоохранения, что на 48 млрд больше, чем в этом году.

                  Министерству образования и науки в этом году предусмотрено 328,5 млрд гривен.

                  Также вырастет общий бюджет Минсоцполитики, который составит 540,3 млрд гривен — на 15,5% больше, чем в этом году.

                  Пенсионный фонд в следующем году получит 335,1 млрд гривен, из которых 292,8 млрд гривен направят на пенсии, что на 42 млрд больше, чем в этом году.

                  На программы поддержки бизнеса предусматриваем 96 млрд гривен — почти вдвое больше, чем в этом году. Это доступное кредитование, гранты и поддержка оборонных инноваций. Также предусматриваем отдельное финансирование страхования военных рисков.

                  Верховной раде в следующем году заложили более 5 млрд гривен, что на 1,2 млрд гривен больше, чем в 2026 году. Из них 3 млрд гривен пойдут на осуществление законотворческой деятельности Верховной рады Украины, в том числе на оплату труда депутатов. Это почти на 2 млрд больше, чем в этом году.

                  На обеспечение деятельности Президента и Офиса Президента увеличили расходы на 194,9 млн гривен — до 1 072,8 млн гривен. Кроме того, 83,2 млрд гривен планируется направить на поддержку ВПЛ, 133,6 млрд гривен — на поддержку регионов и общин, 20,5 млрд гривен — на ветеранскую политику.

                  Также правительство не закладывает средств на проведение выборов в следующем году. Однако указывается, что Кабмин в 2027 году вместе с Центральной избирательной комиссией после прекращения или отмены военного положения в Украине подаст на рассмотрение Верховной рады Украины предложения о внесении изменений в Государственный бюджет в части предусматривания расходов на подготовку и проведение очередных выборов Президента Украины, народных депутатов Украины и местных выборов.

                  Отметим, после внесения законопроекта министр финансов Украины презентует проект бюджета на пленарном заседании Верховной рады. После этого бюджетный Комитет готовит заключение, и начинается период внесения поправок депутатами и комитетами.

                  Верховная рада рассматривает заключения и предложения к проекту, после чего принимает бюджет за основу. Правительство дорабатывает проект с учётом бюджетных выводов парламента и подаёт его в ВР.

                  Во время второго чтения голосуются общий объём доходов и расходов, дефицит/профицит; предельный объём государственного долга; статьи законопроекта, по которым были разногласия.

                  В третьем чтении рассматриваются только те статьи, которые не были приняты во втором чтении или требуют согласования. Парламент голосует за законопроект в целом как за закон.

                  В бюджет-2027 планируют заложить 18,5 млрд гривен на поддержку ветеранов — Корецкий02.09.26, 16:51 • 4448 просмотров

                  Павел Башинский

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