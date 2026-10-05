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Эвакуируют ли США посольство из Киева из-за угроз рф — Рубио ответил

Киев • УНН

 • 3616 просмотра

Марко Рубио заявил, что США самостоятельно оценивают безопасность посольства в Киеве. В настоящее время Вашингтон не планирует менять его работу.

Эвакуируют ли США посольство из Киева из-за угроз рф — Рубио ответил
Фото: Stringer/Sputnik/dpa

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон пока не планирует менять формат работы посольства в Киеве из-за заявлений москвы об опасности для иностранных дипмиссий, передает УНН

Детали

Отвечая на вопрос о позиции США относительно того, что россия призывает иностранных дипломатов в Киеве покинуть город, Рубио ответил: "Они делают это уже месяцами. Послушайте, у нас там есть посольство, и мы сами решим, безопасно ли им там находиться. Но это не ново". 

"То есть они говорят это уже месяцами. Они предупреждают дипломатов уезжать уже месяцами. И я не думаю, что для кого-то является сюрпризом то, что Киев подвергается атакам. Это всем понятно. Но мы ежедневно анализируем безопасность каждой дипломатической миссии в мире. И если возникнет угроза, которая потребует изменения нашей позиции, мы это сделаем. До этого момента мы этого не делали", — сказал Рубио. 

Напомним 

Посольства Италии, Испании, Швеции и Германии заявили, что не будут покидать Киев, несмотря на призывы МИД рф к дипломатическим представительствам покинуть столицу и угрозы новых массированных ударов. 

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитика
Эвакуация
Война в Украине
Марко Рубио
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки
Вашингтон
Швеция
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Испания
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Киев