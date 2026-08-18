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Эвакуация

Организованное отступление людей или вывоз ценностей из зоны опасности в безопасное место
Эвакуация – процесс вывода или вывоза людей и ресурсов с территорий, где им может угрожать опасность. Эвакуация возможна как из зданий (например, в случае угрозы пожара), так и с определенных территорий, населенных пунктов в случае угрозы природных или техногенных катастроф, боевых действий. Эвакуация может быть общей и частичной (для определенных категорий, например, детей), обязательной и добровольной.
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На румынском курорте Сатурн обнаружили обломки военного беспилотника, туристов эвакуировали

На пляже румынского курорта Сатурн нашли фрагменты военного беспилотника, после чего территорию оцепили и эвакуировали туристов. Продолжается операция по извлечению обломков из вод Чёрного моря.

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Водителя Красного Креста, который проводил эвакуацию людей из Херсона, забрали для прохождения ВЛКVideo

В Николаевской области полиция и ТЦК задержали водителя Херсонского отряда Красного Креста, который эвакуировал гражданских. Эвакуационные рейсы временно приостановлены, полиция инициировала служебное расследование.

Общество • 14 августа, 18:01 • 10388 просмотра
Во Франции эвакуировали 525 человек из-за нового лесного пожара на юго-западе страныVideo

В юго-западном регионе Ланды вспыхнул лесной пожар, уничтоживший 1100 гектаров леса и приведший к эвакуации 525 человек из села Люглон. С огнём борются 500 пожарных и шесть воздушных судов.

Новости Мира • 14 августа, 10:52 • 4181 просмотра
Лесной пожар в Хорватии обрушился на туристический город, 36 пострадавшихPhoto

Сильный ветер вызвал лесной пожар в хорватском городе Омиш, который охватил дома и вынудил эвакуироваться около 1000 человек. 36 человек получили медицинскую помощь, 14 госпитализированы, семеро находятся в тяжелом состоянии.

Новости Мира • 14 августа, 10:23 • 4398 просмотра
В Германии из-за лесного пожара эвакуировали более 1800 человек, огонь приблизился к деревне у границы с Бельгией

Власти Германии эвакуировали около 1800 человек из деревни Гей из-за лесного пожара, который приблизился к границе с Бельгией. Огонь охватил 25 гектаров, дорога B399 перекрыта.

Новости Мира • 14 августа, 07:49 • 3989 просмотра
В Смеле в многоэтажный дом попал дрон рф с шрапнелью, пострадали пятероPhotoVideo

Вражеский БПЛА, начинённый шрапнелью, попал в многоэтажный дом в Смеле. Пострадали пять человек, жильцов квартиры в эпицентре попадания дома не было.

Война в Украине • 14 августа, 06:36 • 3409 просмотра
Удар по Краматорску: 1 погибший, 15 раненых из-за авиабомб рф

Вечером россияне 8 раз атаковали Краматорск и Беленькое, применив авиабомбы. Повреждён многоквартирный дом, службы работают на местах.

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В Уэст-Мидлендсе спасатели борются с масштабным пожаром травяного покрова, огонь охватил несколько домов. Ратуша Стоурбриджа стала центром отдыха для эвакуированных.

Новости Мира • 13 августа, 19:42 • 4181 просмотра
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52-летний мужчина в Белой Церкви сел за руль внедорожника в автосалоне и угрожал взрывчаткой. Полиция задержала его, взрывных предметов не обнаружили, возбуждено уголовное производство.

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В Греции с пляжа из-за лесного пожара эвакуировали более 250 туристов

В Греции флот из 15 лодок эвакуировал более 250 туристов с пляжа курортного города Сивири из-за лесного пожара.

Новости Мира • 13 августа, 18:57 • 5093 просмотра
Рекордные ливни затопили восток Японии: тысячи домов без света, есть погибший

В четверг на восток Японии обрушились рекордные ливни, затопившие дороги и дома и парализовавшие транспорт. По меньшей мере одного человека обнаружили мертвым, тысячи домов остались без электричества.

Новости Мира • 13 августа, 16:51 • 4775 просмотра
В Киеве на "Сырце" тестируют новое зонирование платформы во время работы станции метро в качестве укрытияPhoto

На станции метро "Сырец" разместили навигационные наклейки с рекомендательным зонированием платформы для разных категорий людей. Пилотный проект должен улучшить ориентирование и оказание помощи во время пребывания в укрытии.

Общество • 13 августа, 14:12 • 3842 просмотра
россияне второй раз за день ударили по поезду в Одесской области, пострадал ребенокPhotoVideo

Российские войска дважды за день атаковали пассажирские поезда в Березовском районе Одесской области. Спасатели эвакуировали 525 человек, среди них 130 детей, пострадал один ребенок.

Общество • 13 августа, 13:50 • 3925 просмотра
российский дрон "Молния-2" ударил по рынку в Славянске - трое раненых

13 августа российский дрон "Молния-2" атаковал рынок "Лесной" в Славянске, ранены три женщины. Также враг разрушил мост через реку Казённый Торец.

Общество • 13 августа, 12:18 • 3725 просмотра
В Баварии провели эвакуацию вокруг вокзала из-за подозрения на взрывчатку

В городе Тройхтлинген на железнодорожных путях возле вокзала обнаружили предмет, который может содержать взрывчатку. Здания эвакуированы, движение\r\nпоездов приостановлено, продолжается расследование.

Новости Мира • 13 августа, 11:43 • 4021 просмотра
В Румынии возле пляжа нашли обломки беспилотника — СМИVideo

В румынском Костинешти на пляже обнаружили дрон, дрейфовавший в море. Территорию эвакуировали, на месте работают полиция и береговая охрана.

Новости Мира • 13 августа, 09:37 • 3722 просмотра
В Одесской области завершили эвакуацию атакованного рф поезда, где погибли двое железнодорожниковPhotoVideo

Враг атаковал пассажирский поезд с 340 пассажирами, удар пришёлся по локомотиву. Машинист и его помощник погибли, пассажиров эвакуировали автобусами в Одессу.

Война в Украине • 13 августа, 08:25 • 2835 просмотра
Аэропорт Кишинёва эвакуировали из-за угрозы взрываVideo

Утром аэропорт Кишинёва эвакуировали из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. Проверки завершены, работа аэропорта восстановлена в обычном режиме.

Новости Мира • 13 августа, 07:12 • 8993 просмотра