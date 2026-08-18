Эвакуация
Останки трёх королей Арагона перевезли в музей Уэски из-за угрозы пожаров. Монастырь пока не пострадал, но эвакуация продолжается.
В Бельгии бушует крупнейший лесной пожар за всю историю наблюдений, охвативший 3000 гектаров заповедника Хай-Фенс. Власти эвакуировали жителей двух деревень, а ЕС направил авиацию на помощь.
Ураган «Лала» вызвал на Гавайях наводнения и оползни, разрушив несколько домов. Один человек погиб в результате аварии, без электричества остались 219 тысяч потребителей.
Во Франции с начала лета задержали 474 человека, подозреваемых в умышленных или случайных поджогах. Пожары также охватили Хорватию, Германию, Грецию и Испанию.
70 спасателей ГСЧС и 15 единиц техники вернулись из Франции, где почти две недели помогали бороться с лесными пожарами. Это была первая миссия Украины в рамках Механизма гражданской защиты ЕС.
Землетрясение магнитудой 7,7 на острове Флорес унесло жизни 47 человек, повреждено более 150 домов. Спасатели продолжают поиски, число жертв может возрасти.
Утром 15 августа возле общежитий Университета штата Вирджиния произошла стрельба, в результате которой пять человек получили ранения. Полиция разыскивает нескольких подозреваемых, состояние одного из пострадавших критическое.
В результате землетрясения магнитудой 7,7 на востоке Индонезии погибли по меньшей мере 38 человек, еще 13 получили ранения. Спасатели не могут добраться до района Нагекео из-за оползней и нарушенной связи.
Из-за прорыва трубы в аэропорту Хитроу затопило район центрального терминала, что ограничило доступ к терминалам 2 и 3. Пассажирам советуют пользоваться железной дорогой или парковкой.
В Хорватии лесной пожар охватил побережье, унеся жизнь одного человека и ранив около 40. Более 1200 человек эвакуированы, 10 находятся в реанимации.
Омбудсмен Лубинец сообщил, что водитель не имел брони и подлежал мобилизации. Эвакуацию семей продолжил другой водитель, проводится служебное расследование.
Международный реестр ущерба для Украины начал прием заявлений по новым категориям, касающимся государственных гуманитарных расходов и разминирования территорий. Кирилл Буданов подчеркнул, что Россия должна компенсировать каждую гривну, потраченную на преодоление последствий агрессии.
На пляже румынского курорта Сатурн нашли фрагменты военного беспилотника, после чего территорию оцепили и эвакуировали туристов. Продолжается операция по извлечению обломков из вод Чёрного моря.
В Николаевской области полиция и ТЦК задержали водителя Херсонского отряда Красного Креста, который эвакуировал гражданских. Эвакуационные рейсы временно приостановлены, полиция инициировала служебное расследование.
В юго-западном регионе Ланды вспыхнул лесной пожар, уничтоживший 1100 гектаров леса и приведший к эвакуации 525 человек из села Люглон. С огнём борются 500 пожарных и шесть воздушных судов.
Сильный ветер вызвал лесной пожар в хорватском городе Омиш, который охватил дома и вынудил эвакуироваться около 1000 человек. 36 человек получили медицинскую помощь, 14 госпитализированы, семеро находятся в тяжелом состоянии.
Власти Германии эвакуировали около 1800 человек из деревни Гей из-за лесного пожара, который приблизился к границе с Бельгией. Огонь охватил 25 гектаров, дорога B399 перекрыта.
Вражеский БПЛА, начинённый шрапнелью, попал в многоэтажный дом в Смеле. Пострадали пять человек, жильцов квартиры в эпицентре попадания дома не было.
Вечером россияне 8 раз атаковали Краматорск и Беленькое, применив авиабомбы. Повреждён многоквартирный дом, службы работают на местах.
В Уэст-Мидлендсе спасатели борются с масштабным пожаром травяного покрова, огонь охватил несколько домов. Ратуша Стоурбриджа стала центром отдыха для эвакуированных.
52-летний мужчина в Белой Церкви сел за руль внедорожника в автосалоне и угрожал взрывчаткой. Полиция задержала его, взрывных предметов не обнаружили, возбуждено уголовное производство.
В Греции флот из 15 лодок эвакуировал более 250 туристов с пляжа курортного города Сивири из-за лесного пожара.
В четверг на восток Японии обрушились рекордные ливни, затопившие дороги и дома и парализовавшие транспорт. По меньшей мере одного человека обнаружили мертвым, тысячи домов остались без электричества.
На станции метро "Сырец" разместили навигационные наклейки с рекомендательным зонированием платформы для разных категорий людей. Пилотный проект должен улучшить ориентирование и оказание помощи во время пребывания в укрытии.
Российские войска дважды за день атаковали пассажирские поезда в Березовском районе Одесской области. Спасатели эвакуировали 525 человек, среди них 130 детей, пострадал один ребенок.
13 августа российский дрон "Молния-2" атаковал рынок "Лесной" в Славянске, ранены три женщины. Также враг разрушил мост через реку Казённый Торец.
В городе Тройхтлинген на железнодорожных путях возле вокзала обнаружили предмет, который может содержать взрывчатку. Здания эвакуированы, движение\r\nпоездов приостановлено, продолжается расследование.
В румынском Костинешти на пляже обнаружили дрон, дрейфовавший в море. Территорию эвакуировали, на месте работают полиция и береговая охрана.
Враг атаковал пассажирский поезд с 340 пассажирами, удар пришёлся по локомотиву. Машинист и его помощник погибли, пассажиров эвакуировали автобусами в Одессу.
Утром аэропорт Кишинёва эвакуировали из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. Проверки завершены, работа аэропорта восстановлена в обычном режиме.