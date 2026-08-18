Эвакуация

Организованное отступление людей или вывоз ценностей из зоны опасности в безопасное место

Эвакуация – процесс вывода или вывоза людей и ресурсов с территорий, где им может угрожать опасность. Эвакуация возможна как из зданий (например, в случае угрозы пожара), так и с определенных территорий, населенных пунктов в случае угрозы природных или техногенных катастроф, боевых действий. Эвакуация может быть общей и частичной (для определенных категорий, например, детей), обязательной и добровольной.