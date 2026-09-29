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Атака рф продолжается - с утра пострадавшие в Киеве и Одессе, есть попадание на железной дороге

Киев • УНН

 • 1796 просмотра

Российские удары повредили жилые дома, портовую и железнодорожную инфраструктуру. В Киеве и Одесской области есть пострадавшие.

Атака рф продолжается - с утра пострадавшие в Киеве и Одессе, есть попадание на железной дороге

россия 29 сентября атаковала железную дорогу и вызвала обесточивание в Винницкой области. В Одесской области из-за вражеского обстрела повреждена портовая инфраструктура. В Киеве и Одессе из-за новых российских ударов с утра есть пострадавшие. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные местных властей и ГСЧС Украины.

Ситуация на утро

россия продолжает атаковать Украину утром 29 сентября, в том числе реактивными дронами, о чем сообщают в Воздушных силах ВСУ.

Воздушная тревога распространилась на западные области, в том числе охватила Тернопольскую и часть Черновицкой области.

Киев

В Киеве в результате утренней российской атаки 29 сентября пострадал 1 человек. Последствия зафиксированы в двух районах столицы, сообщили в ГСЧС, показав кадры с места происшествия.

В Голосеевском районе зафиксировано попадание в 6-этажный жилой дом. 1 человек пострадал, еще 10 эвакуированы на свежий воздух

- сообщили в ГСЧС.

В Соломенском районе, как отмечается, повреждены два частных жилых дома.

Все возгорания ликвидированы.

По данным КГВА, с начала суток 29 сентября по состоянию на 08:30 враг атаковал столицу баллистическими ракетами и БПЛА, повреждения фиксировались в 4 районах города Киева.

Последствия утренней атаки рф в Киеве. Фото: ГСЧС Украины

Киевская область

В Киевской области известно еще о двух пострадавших.

Два человека получили травмы и были госпитализированы после вражеской атаки на Киевщину вечером 28 сентября. Их спасли из-под завалов частного дома в Бучанском районе

- сообщили в Киевской ОВА 29 сентября.

По данным ОВА, всего за прошедшие сутки на Киевщине повреждены 22 объекта, последствия зафиксированы в четырех районах области:

  • в Бучанском районе повреждены 10 объектов — частные и многоквартирный дома, транспортные средства, недействующая ферма;
    • в Броварском районе повреждены 3 объекта — два складских помещения и временное сооружение;
      • в Бориспольском районе — 5 объектов: три частных домовладения и транспортные средства;
        • в Фастовском районе — помещение кафе. В Обуховском районе — территорию предприятия и транспортное средство.

          В ГСЧС Украины показали последствия атаки рф в Киевской области.

          Житомирская область

          С вечера 28 до утра 29 сентября враг нанес около 10 ударов по гражданской инфраструктуре Житомирщины. Под атакой оказались объекты транспортной и топливной инфраструктуры, а также гражданские предприятия в Житомире, Коростене, Звягеле и Овруче

          - написал 29 сентября в соцсетях глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

          По его словам, в настоящее время информации о погибших и пострадавших в результате вражеских атак нет.

          Последствия атаки рф на Житомирщине показали в ГУ ГСЧС в области.

          Одесская область

          "Враг не прекращает атаковать объекты гражданской инфраструктуры Одесской области. В результате вражеских ударов разрушено гражданское предприятие. Пострадали 6 человек. Вражескими ударами также повреждены объекты портовой инфраструктуры, лицей, приют для животных, частный жилой дом, легковой и грузовой транспорт. Еще два человека пострадали. В ряде мест возникли пожары", — написал утром 29 сентября в соцсетях глава Одесской ОВА Олег Кипер.

          Двое пострадавших — в Одессе, уточнил глава Одесской МВА Сергей Лысак.

          "В результате вражеской атаки на Одессу предварительно есть двое пострадавших. В результате вражеской атаки на инфраструктуру уничтожены три грузовых автомобиля, еще восемь — получили повреждения. Также повреждены здания", — отметил Лысак в соцсетях 29 сентября.

          Также до 6 человек увеличилось количество пострадавших в результате вражеского удара по жилому дому в Одессе 28 сентября, отметил Кипер.

          В ГСЧС Украины показали последствия атаки рф на Одесскую область.

          Винницкая область

          В результате вражеской атаки на Винниччине зафиксировано попадание в объект железнодорожной инфраструктуры. Из-за повреждений без электроэнергии остались более 15 тысяч потребителей

          - написала в соцсетях 29 сентября глава Винницкой ОВА Наталья Заболотная.

          По ее словам, пострадавших нет.

          Над Украиной обезвредили запущенные рф "Циркон" и баллистику - подробности от ВС ВСУ29.09.26, 08:26 • 10856 просмотров

          Юлия Шрамко

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