Атака рф продолжается - с утра пострадавшие в Киеве и Одессе, есть попадание на железной дороге

россия 29 сентября атаковала железную дорогу и вызвала обесточивание в Винницкой области. В Одесской области из-за вражеского обстрела повреждена портовая инфраструктура. В Киеве и Одессе из-за новых российских ударов с утра есть пострадавшие. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные местных властей и ГСЧС Украины.

Ситуация на утро

россия продолжает атаковать Украину утром 29 сентября, в том числе реактивными дронами, о чем сообщают в Воздушных силах ВСУ.

Воздушная тревога распространилась на западные области, в том числе охватила Тернопольскую и часть Черновицкой области.

Киев

В Киеве в результате утренней российской атаки 29 сентября пострадал 1 человек. Последствия зафиксированы в двух районах столицы, сообщили в ГСЧС, показав кадры с места происшествия.

В Голосеевском районе зафиксировано попадание в 6-этажный жилой дом. 1 человек пострадал, еще 10 эвакуированы на свежий воздух - сообщили в ГСЧС.

В Соломенском районе, как отмечается, повреждены два частных жилых дома.

Все возгорания ликвидированы.



По данным КГВА, с начала суток 29 сентября по состоянию на 08:30 враг атаковал столицу баллистическими ракетами и БПЛА, повреждения фиксировались в 4 районах города Киева.

Последствия утренней атаки рф в Киеве. Фото: ГСЧС Украины

Киевская область

В Киевской области известно еще о двух пострадавших.

Два человека получили травмы и были госпитализированы после вражеской атаки на Киевщину вечером 28 сентября. Их спасли из-под завалов частного дома в Бучанском районе - сообщили в Киевской ОВА 29 сентября.

По данным ОВА, всего за прошедшие сутки на Киевщине повреждены 22 объекта, последствия зафиксированы в четырех районах области:

в Бучанском районе повреждены 10 объектов — частные и многоквартирный дома, транспортные средства, недействующая ферма;

в Броварском районе повреждены 3 объекта — два складских помещения и временное сооружение;

в Бориспольском районе — 5 объектов: три частных домовладения и транспортные средства;

в Фастовском районе — помещение кафе. В Обуховском районе — территорию предприятия и транспортное средство.

В ГСЧС Украины показали последствия атаки рф в Киевской области.

Житомирская область

С вечера 28 до утра 29 сентября враг нанес около 10 ударов по гражданской инфраструктуре Житомирщины. Под атакой оказались объекты транспортной и топливной инфраструктуры, а также гражданские предприятия в Житомире, Коростене, Звягеле и Овруче - написал 29 сентября в соцсетях глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

По его словам, в настоящее время информации о погибших и пострадавших в результате вражеских атак нет.

Последствия атаки рф на Житомирщине показали в ГУ ГСЧС в области.

Одесская область

"Враг не прекращает атаковать объекты гражданской инфраструктуры Одесской области. В результате вражеских ударов разрушено гражданское предприятие. Пострадали 6 человек. Вражескими ударами также повреждены объекты портовой инфраструктуры, лицей, приют для животных, частный жилой дом, легковой и грузовой транспорт. Еще два человека пострадали. В ряде мест возникли пожары", — написал утром 29 сентября в соцсетях глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Двое пострадавших — в Одессе, уточнил глава Одесской МВА Сергей Лысак.

"В результате вражеской атаки на Одессу предварительно есть двое пострадавших. В результате вражеской атаки на инфраструктуру уничтожены три грузовых автомобиля, еще восемь — получили повреждения. Также повреждены здания", — отметил Лысак в соцсетях 29 сентября.

Также до 6 человек увеличилось количество пострадавших в результате вражеского удара по жилому дому в Одессе 28 сентября, отметил Кипер.

В ГСЧС Украины показали последствия атаки рф на Одесскую область.

Винницкая область

В результате вражеской атаки на Винниччине зафиксировано попадание в объект железнодорожной инфраструктуры. Из-за повреждений без электроэнергии остались более 15 тысяч потребителей - написала в соцсетях 29 сентября глава Винницкой ОВА Наталья Заболотная.

По ее словам, пострадавших нет.

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