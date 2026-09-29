В России через неделю после "выборов" так и не смогли опубликовать полные результаты из-за "математических противоречий"

ЦИК России спустя более недели после голосования в Госдуму так и не опубликовала полные данные с избирательных участков в ряде регионов РФ и на оккупированных территориях Украины. Электоральные аналитики связывают задержку с масштабными фальсификациями и «неустранимыми математическими противоречиями», сообщает The Moscow Times, пишет УНН.

Детали

По данным электорального эксперта Ивана Шукшина, полные результаты отсутствуют по 21 региону России и четырём оккупированным украинским регионам. В частности, в Курской области в системе «Выборы» не отображались 84% данных, в Якутии не хватало результатов с 10% участков, а в ряде других регионов — с 2–6%.

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По состоянию на вечер 27 сентября в опубликованных ЦИК протоколах, по оценке экспертов, не хватало данных о голосовании почти 6 млн избирателей. Шукшин назвал масштаб задержки с публикацией результатов беспрецедентным.

Аналитики заявляют о фальсификациях

Электоральный аналитик Роман Удот утверждает, что задержка возникла из-за «неустранимых математических противоречий», связанных с фальсификациями явки и результатов «Единой России» и «Справедливой России».

Отдельно проблемы есть с данными по оккупированным частям Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. По словам эксперта Бориса Овчинникова, ЦИК опубликовала там результаты по округам, но не предоставила данные по отдельным участкам.

В то же время российский ЦИК уже объявил распределение мандатов: «Единая Россия» получила 349 из 450 мест в Госдуме, КПРФ — 37, ЛДПР — 23, «Новые люди» — 19, а «Справедливая Россия» — 17.

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