Подделка медицинских документов: почему клиника Odrex не предоставила Департаменту Одесской ОВА историю болезни умершего пациента?

Департамент охраны здоровья Одесской ОВА отказал в проведении клинико-экспертной оценки лечения умершего пациента частной клиники Odrex Игоря Мелая. Невыполнение поручения Минздрава одесские чиновники объяснили отсутствием оригиналов медицинских документов — их изъяло следствие. В то же время правила делопроизводства предусматривают хранение клиникой заверенных копий. Более того, представители Odrex публично заявляли, что такие копии есть, пишет УНН.

В случае изъятия оригиналов документов в учреждении обязательно остаются копии этих документов, заверенные в соответствии с Правилами, и опись изъятых документов - пояснил в комментарии УНН CEO юридической компании «Болинский и команда» Святослав Болинский.

Более того, как сообщила УНН вдова пациента Ольга Мелая, представители Odrex публично подтверждали, что такие копии у клиники есть. В одном из комментариев представитель клиники написал:

"У клиники есть собственные копии документов, история лечения, назначения. Мы готовы сесть и сверить их с Вами, пункт за пунктом"

Это заявление прямо противоречит аргументации, которую клиника Odrex предоставила Департаменту охраны здоровья Одесской ОВА. В ответе Департамента Ольге Мелой указано, что ООО «Дом медицины» и ООО «Медицинский дом „Одрекс“» сообщили о невозможности предоставить запрошенную документацию, поскольку ее изъяли правоохранители.

Таким образом, возникает вопрос — если у клиники есть копии медицинских документов Игоря Мелая, почему их не предоставили Департаменту для проведения проверки?

Подделка медицинских документов может стоить Odrex лицензии

Особое внимание это противоречие приобретает с учетом того, что именно просила проверить Ольга Мелая. В обращении в Минздрав она указывала на расхождения между медицинскими документами, которые семья получала во время лечения Игоря Мелая, и документацией, которую клиника впоследствии предоставила в суд. В частности, речь шла о виде анестезии во время операции, обстоятельствах самого вмешательства и описании послеоперационного периода. Отдельно Мелая просила проверить записи в электронной системе здравоохранения и установить, вносились ли в них изменения.

Напомним

Игорь Мелай умер после почти восьми месяцев лечения в частной клинике Odrex. Как ранее писал УНН, мужчина проходил лечение от диффузной В-клеточной лимфомы.

По словам его вдовы Ольги Мелой, сначала врачи Odrex планировали провести восемь курсов иммунохимиотерапии. 26 апреля 2025 года Игорю Мелаю предложили установить плевральный порт. По словам Ольги, процедуру семье представили как малоинвазивное вмешательство, которое должны были провести под местной анестезией. Однако после операции мужчину перевели в отделение интенсивной терапии, где он в течение трех суток находился на искусственной вентиляции легких. В первые сутки после вмешательства из его грудной клетки откачали около пяти литров жидкости. После этого лечение продолжили, однако из запланированных восьми курсов иммунохимиотерапии Игорь Мелай прошел только четыре.

По заявлениям Ольги Мелой правоохранители начали уголовные производства относительно отдельных обстоятельств лечения ее мужа. Окончательную правовую оценку действиям медиков, достоверности документации и возможным нарушениям должен дать суд.

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