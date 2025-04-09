Апрельские заморозки могут негативно повлиять на урожай плодовых деревьев, особенно абрикос, по всей Украине. Больше всего пострадать могут Киевская, Харьковская и Закарпатская области.
ВАКС частично удовлетворил иск САП и конфисковал у семьи харьковского правоохранителя люксовый автомобиль Lexus LX 450D и более 4 млн грн необоснованных активов.
В Харькове спрос на жилье вырос на 48-79%, цены выросли на 10%. В Донецкой области спрос упал на 38%, но цены в Славянске и Краматорске немного выросли.
Россияне активизировались на направлениях Харьковской и Сумской областей, но о наступлении на областные центры пока говорить нельзя, подчеркнул Андрей Коваленко.
Власти рф заявили об отражении атаки БпЛА на военный аэродром в оренбургской области. Согласно заявлению, жертв и разрушений нет, силы ПВО сбили все дроны.
Ночью 8 апреля российская армия массированно атаковала Харьков дронами. В результате обстрелов известно о 4 пострадавших, повреждены гражданские предприятия и жилые дома в разных районах города.
9 апреля в Украине объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистической атаки с северо-восточного направления. Ночью россияне атаковали Украину 55 дронами, 32 из которых были сбиты.
9 апреля в Украине ожидается переменная облачность и колебания температуры от +2°C до +9°C. На юге и востоке страны возможны небольшие дожди и мокрый снег.
Харьков подвергся массированной атаке беспилотников, что привело к повреждениям в Шевченковском, Киевском, Индустриальном и Основянском районах. Соответствующие службы ликвидируют последствия.
В Основянском районе Харькова произошел обстрел жилого сектора. Два человека получили ранения, повреждены дома и автомобили, на месте работают экстренные службы.
С начала суток произошло 135 боевых столкновений. Наиболее горячо на Покровском направлении, где враг 51 раз пытался прорвать оборону ВСУ.
В Харькове зафиксирован пролет вражеских беспилотников, в Индустриальном районе горят складские помещения. Город содрогнулся от минимум 5 взрывов, информация о пострадавших отсутствует.
Российские оккупанты нанесли три удара по Харькову, в результате чего возник пожар в хозяйственной постройке. Есть информация об одном пострадавшем.
Российская армия атаковала Харьков беспилотником типа "Шахед", в результате чего в Киевском районе города возник пожар. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Уроженец Евпатории, завербованный фсб, предстанет перед судом за госизмену, убийство военного и подготовку покушений на руководителей Харьковщины. Ему грозит пожизненное заключение.
С начала вторжения зафиксировано 811 инцидентов из-за взрывоопасных предметов. Наиболее загрязнены Харьковская, Николаевская и Херсонская области.
СБУ задержала российского информатора, который шпионил за ВСУ и передавал данные о расположении украинских военных объектов. Он наводил российские КАБы на Харьков.
российские оккупанты наращивают силы на Харьковщине, ожидая наступательных действий ВСУ. Это происходит после потери плацдарма возле поселка Надия.
Зоопарки Украины стали пристанищем для животных из горячих точек. Эвакуация, лечение и международная помощь – ключевые аспекты защиты животных.
В течение суток зафиксировано 159 боевых столкновений, треть из которых – на Покровском направлении. Силы обороны поразили районы сосредоточения живой силы и техники оккупантов.
8 апреля в Украине будет облачно, местами с прояснениями и мокрым снегом, кроме юго-востока. Температура будет колебаться от +1 до +8 градусов, что является нетипичным для апреля.
Около 23 часов вражеские войска обстреляли населенный пункт Бабаи. Сейчас информации о пострадавших нет, специалисты работают на месте обстрела.
В Харькове прогремел взрыв. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил об этом.
На прошлой неделе Харьков пережил 41 обстрел, как за весь март. Чаще всего враг атаковал дронами-камикадзе, 51 человек ранен, 5 погибли.
российские войска пытаются прорвать оборону в Донецкой области, особенно на Лиманском, Торецком и Покровском направлениях. Продолжаются ожесточенные бои, украинские военные сдерживают натиск врага.
Владимир Зеленский заявил, что россия увеличила воздушные атаки, выпустив более 1460 авиабомб, 670 дронов и 30 ракет за неделю. Он подчеркнул необходимость усиления давления на москву.
В результате попадания КАБа в 9-этажный дом в Купянске два человека получили ранения. Произошел пожар на площади 100 м.кв., повреждены балконы и квартиры.
Президент заявил, что вся Украина объединилась в поддержке Кривого Рога после российской атаки. Он призвал помнить, что война продолжается.
С начала суток на фронте произошло 112 боевых столкновений. Наиболее напряженная ситуация наблюдается на Покровском направлении, где враг предпринял 46 попыток прорыва обороны.
Первая леди отреагировала на массированные обстрелы Украины 4 апреля. Она призвала мир к действиям, а не просто словам сочувствия из-за увеличения количества жертв среди мирного населения.