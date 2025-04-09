Харьков за неделю пережил атак рф, как за весь март: 51 раненый, 5 погибших, среди них дети

На прошлой неделе Харьков пережил 41 обстрел, как за весь март. Чаще всего враг атаковал дронами-камикадзе, 51 человек ранен, 5 погибли.