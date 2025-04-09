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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 29363 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Апрельские заморозки могут негативно повлиять на урожай плодовых деревьев, особенно абрикос, по всей Украине. Больше всего пострадать могут Киевская, Харьковская и Закарпатская области.

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"Необоснованные активы": суд конфисковал у семьи харьковского полицейского Lexus и 4 млн гривен

ВАКС частично удовлетворил иск САП и конфисковал у семьи харьковского правоохранителя люксовый автомобиль Lexus LX 450D и более 4 млн грн необоснованных активов.

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Рынок недвижимости под обстрелами: спрос на жилье стремительно вырос в Харькове и упал в Донецкой области

В Харькове спрос на жилье вырос на 48-79%, цены выросли на 10%. В Донецкой области спрос упал на 38%, но цены в Славянске и Краматорске немного выросли.

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О наступлении россиян на Сумы и Харьков пока не может быть и речи – ЦПД

Россияне активизировались на направлениях Харьковской и Сумской областей, но о наступлении на областные центры пока говорить нельзя, подчеркнул Андрей Коваленко.

Война • 9 апреля, 09:47 • 32114 просмотра

В оренбургской области рф заявили о якобы атаке БпЛА на аэродром

Власти рф заявили об отражении атаки БпЛА на военный аэродром в оренбургской области. Согласно заявлению, жертв и разрушений нет, силы ПВО сбили все дроны.

Война • 9 апреля, 08:13 • 10239 просмотра

Массированная атака рф дронами в Харькове: около 20 ударов, стало больше пострадавших

Ночью 8 апреля российская армия массированно атаковала Харьков дронами. В результате обстрелов известно о 4 пострадавших, повреждены гражданские предприятия и жилые дома в разных районах города.

Война • 9 апреля, 06:24 • 7502 просмотра

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики

9 апреля в Украине объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистической атаки с северо-восточного направления. Ночью россияне атаковали Украину 55 дронами, 32 из которых были сбиты.

Война • 9 апреля, 06:02 • 113703 просмотра

Погода в Украине 9 апреля: ожидается от +2°C до +9°C, переменная облачность, местами осадки

9 апреля в Украине ожидается переменная облачность и колебания температуры от +2°C до +9°C. На юге и востоке страны возможны небольшие дожди и мокрый снег.

Общество • 9 апреля, 04:41 • 6780 просмотра

Массированные атаки дронов в Харькове: глава ОВА информирует о последствиях в разных районах

Харьков подвергся массированной атаке беспилотников, что привело к повреждениям в Шевченковском, Киевском, Индустриальном и Основянском районах. Соответствующие службы ликвидируют последствия.

Война • 8 апреля, 21:27 • 5404 просмотра

Террористы обстреляли Харьков: 2 гражданских людей получили ранения

В Основянском районе Харькова произошел обстрел жилого сектора. Два человека получили ранения, повреждены дома и автомобили, на месте работают экстренные службы.

Война • 8 апреля, 20:23 • 4942 просмотра

Генштаб о ситуации на фронте: произошло 135 боевых столкновений, самое горячее на Покровском направлении

С начала суток произошло 135 боевых столкновений. Наиболее горячо на Покровском направлении, где враг 51 раз пытался прорвать оборону ВСУ.

Война • 8 апреля, 19:48 • 4028 просмотра

В Харькове раздается серия взрывов и горят складские помещения

В Харькове зафиксирован пролет вражеских беспилотников, в Индустриальном районе горят складские помещения. Город содрогнулся от минимум 5 взрывов, информация о пострадавших отсутствует.

Общество • 8 апреля, 19:29 • 11142 просмотра

Враг нанес уже три удара по Харькову, есть пострадавший

Российские оккупанты нанесли три удара по Харькову, в результате чего возник пожар в хозяйственной постройке. Есть информация об одном пострадавшем.

Война • 8 апреля, 19:01 • 7510 просмотра

россия атаковала Харьков "шахедом": есть прилет, вспыхнул пожар

Российская армия атаковала Харьков беспилотником типа "Шахед", в результате чего в Киевском районе города возник пожар. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Война • 8 апреля, 18:17 • 10632 просмотра

Застрелил военного, совершал диверсии и готовил убийство главы ОВА: в Харькове мужчина предстанет перед судом

Уроженец Евпатории, завербованный фсб, предстанет перед судом за госизмену, убийство военного и подготовку покушений на руководителей Харьковщины. Ему грозит пожизненное заключение.

Общество • 8 апреля, 09:36 • 9024 просмотра

Минобороны: за три года войны 355 гражданских погибли из-за российской взрывчатки, среди них 18 детей

С начала вторжения зафиксировано 811 инцидентов из-за взрывоопасных предметов. Наиболее загрязнены Харьковская, Николаевская и Херсонская области.

Война • 8 апреля, 08:43 • 10485 просмотра

Наводил российские КАБы на Харьков: СБУ задержала работника издательства

СБУ задержала российского информатора, который шпионил за ВСУ и передавал данные о расположении украинских военных объектов. Он наводил российские КАБы на Харьков.

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россияне концентрируют свои силы на Харьковщине - командир подразделения "Терра"

российские оккупанты наращивают силы на Харьковщине, ожидая наступательных действий ВСУ. Это происходит после потери плацдарма возле поселка Надия.

Война • 8 апреля, 07:13 • 5162 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

Зоопарки Украины стали пристанищем для животных из горячих точек. Эвакуация, лечение и международная помощь – ключевые аспекты защиты животных.

Общество • 8 апреля, 06:46 • 440223 просмотра

Больше всего боев - на Покровском направлении: карта от Генштаба

В течение суток зафиксировано 159 боевых столкновений, треть из которых – на Покровском направлении. Силы обороны поразили районы сосредоточения живой силы и техники оккупантов.

Война • 8 апреля, 05:59 • 4280 просмотра

В Украине 8 апреля ожидается переменная погода с мокрым снегом и облаками

8 апреля в Украине будет облачно, местами с прояснениями и мокрым снегом, кроме юго-востока. Температура будет колебаться от +1 до +8 градусов, что является нетипичным для апреля.

Общество • 8 апреля, 04:36 • 8172 просмотра

Оккупанты обстреляли Харьковщину: информация уточняется

Около 23 часов вражеские войска обстреляли населенный пункт Бабаи. Сейчас информации о пострадавших нет, специалисты работают на месте обстрела.

Война • 7 апреля, 21:00 • 4796 просмотра

В Харькове произошел взрыв

В Харькове прогремел взрыв. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил об этом.

Война • 7 апреля, 20:11 • 15751 просмотра

Харьков за неделю пережил атак рф, как за весь март: 51 раненый, 5 погибших, среди них дети

На прошлой неделе Харьков пережил 41 обстрел, как за весь март. Чаще всего враг атаковал дронами-камикадзе, 51 человек ранен, 5 погибли.

Война • 7 апреля, 06:36 • 5017 просмотра

На ряде направлений Донетчины враг пытается вытеснить защитников Украины: с начала суток более 70 боевых столкновений - Генштаб

российские войска пытаются прорвать оборону в Донецкой области, особенно на Лиманском, Торецком и Покровском направлениях. Продолжаются ожесточенные бои, украинские военные сдерживают натиск врага.

Война • 6 апреля, 14:53 • 18354 просмотра

рф за неделю выпустила по Украине более 1460 авиабомб, почти 670 ударных дронов и более 30 ракет - Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что россия увеличила воздушные атаки, выпустив более 1460 авиабомб, 670 дронов и 30 ракет за неделю. Он подчеркнул необходимость усиления давления на москву.

Война • 6 апреля, 09:14 • 17352 просмотра

В Купянске вражеский КАБ попал в многоэтажку: есть раненые

В результате попадания КАБа в 9-этажный дом в Купянске два человека получили ранения. Произошел пожар на площади 100 м.кв., повреждены балконы и квартиры.

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Все украинские города и села объединились в поддержку Кривого Рога, проявляя солидарность - Зеленский

Президент заявил, что вся Украина объединилась в поддержке Кривого Рога после российской атаки. Он призвал помнить, что война продолжается.

Война • 5 апреля, 18:06 • 13775 просмотра

С начала суток на фронте произошло 112 столкновений - в Генштабе назвали самые горячие направления

С начала суток на фронте произошло 112 боевых столкновений. Наиболее напряженная ситуация наблюдается на Покровском направлении, где враг предпринял 46 попыток прорыва обороны.

Война • 5 апреля, 14:25 • 14718 просмотра

Зеленская об обстрелах: Боль от городов Украины, которые оказались под ударами рф

Первая леди отреагировала на массированные обстрелы Украины 4 апреля. Она призвала мир к действиям, а не просто словам сочувствия из-за увеличения количества жертв среди мирного населения.

Война • 5 апреля, 01:42 • 7287 просмотра