Россияне нанесли комбинированный удар по Харькову: пострадали более 60 человек

В ночь на 3 ноября российские войска нанесли комбинированный удар по Харькову с применением баллистических ракет и управляемых авиабомб. Один из ударов пришёлся по медицинскому учреждению в Немышлянском районе. Число пострадавших возросло до 62 человек, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

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По уточнённой информации, российский удар пришёлся по переходу между корпусами медицинского учреждения. В результате атаки повреждено здание одного из отделений больницы.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что взрывной волной повреждено более 1000 окон в больнице и расположенных поблизости многоэтажках. Также пострадали по меньшей мере 4 жилых дома и 10 легковых автомобилей.

Из повреждённой больницы эвакуируют более 200 пациентов

По словам Синегубова, по состоянию на 06:15 число пострадавших в результате атаки увеличилось до 62. Всем оказывают необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, 226 пациентов эвакуируют в другие медицинские учреждения Харькова.

На месте удара экстренные службы работают в усиленном режиме. Продолжается ликвидация последствий российского обстрела.

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