Россияне нанесли комбинированный удар по Харькову: пострадали более 60 человек
Киев • УНН
В результате ночного комбинированного удара по Харькову пострадали 62 человека. Из поврежденной больницы эвакуируют 226 пациентов.
В ночь на 3 ноября российские войска нанесли комбинированный удар по Харькову с применением баллистических ракет и управляемых авиабомб. Один из ударов пришёлся по медицинскому учреждению в Немышлянском районе. Число пострадавших возросло до 62 человек, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
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По уточнённой информации, российский удар пришёлся по переходу между корпусами медицинского учреждения. В результате атаки повреждено здание одного из отделений больницы.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что взрывной волной повреждено более 1000 окон в больнице и расположенных поблизости многоэтажках. Также пострадали по меньшей мере 4 жилых дома и 10 легковых автомобилей.
Из повреждённой больницы эвакуируют более 200 пациентов
По словам Синегубова, по состоянию на 06:15 число пострадавших в результате атаки увеличилось до 62. Всем оказывают необходимую медицинскую помощь.
Кроме того, 226 пациентов эвакуируют в другие медицинские учреждения Харькова.
На месте удара экстренные службы работают в усиленном режиме. Продолжается ликвидация последствий российского обстрела.
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