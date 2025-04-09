Дж. Д. Вэнс

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Дональд Трамп может занимать должность президента США до 2037 года, используя лазейку в 22-й поправке Конституции. Для этого ему нужно стать вице-президентом, а президент должен уйти в отставку.

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Трамп о планах аннексировать Гренландию: мы получим ее 100%

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Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил о прекращении огня в энергетической инфраструктуре и прогрессе в соглашении о безопасном судоходстве в Черном море. США стремятся к перемирию до Пасхи.

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Зеленский призвал вице-президента США пересмотреть решение о визите в Украину

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Рубио раскритиковал CNN за якобы "распространение слухов" о нем и Уиткоффе

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Вице-президент США Венс продал дом под Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 дней

Джей Ди Вэнс продал дом в Александрии за 1,87 миллиона долларов, получив прибыль в 228 025 долларов. Он также владеет домом в Вашингтоне, который сдает в аренду.

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Американские инвесторы ByteDance изучают соглашение по TikTok, чтобы успокоить Трампа - FT

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Два месяца после инаугурации Трампа: что изменилось для Украины

Действия Трампа влияют на международную политику, вызывая опасения в Украине относительно поддержки. Первые решения включали кадровые изменения и отмену некоторых решений Байдена.

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Разговор Трампа и путина продолжается уже 1,5 часа - Белый дом

Разговор между Трампом и путиным продолжается уже полтора часа. Вице-президент США Венс и госсекретарь Рубио находятся в Белом доме на фоне разговора.

политика • 18 марта, 15:42 • 21499 просмотра

Вэнс и Рубио собрались в Белом доме на фоне ожидания разговора Трампа и путина

Вице-президент Венс и госсекретарь Рубио находятся в Белом доме в преддверии телефонного разговора Трампа с Путиным. Песков заявил, что это часть усилий по поиску урегулирования в Украине.

политика • 18 марта, 14:59 • 12937 просмотра

Вэнс признал "ошибки" Маска в массовых увольнениях госслужащих в США

Вице-президент США заявил, что Маск, курирующий сокращения в правительстве, совершил ошибки при увольнениях. Вэнс отметил, что в правительстве много хороших сотрудников.

Новости Мира • 15 марта, 10:37 • 17773 просмотра

Трамп готов к новой волне увольнений в правительстве США, несмотря на решения судов - Reuters

Администрация Трампа не отказывается от плана массовых увольнений и сокращения бюджета. Несмотря на признание ошибок, Белый дом обещает бороться с решениями судов о восстановлении уволенных.

Новости Мира • 15 марта, 09:00 • 15519 просмотра

Венс показал на встрече с премьером Ирландии "носки с трилистником"

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Новости Мира • 12 марта, 13:33 • 16220 просмотра