Дж. Д. Вэнс

Госсекретарь Рубио заявил, что США не планируют аннексировать Гренландию, подчеркивая уважение к самоопределению гренландцев. Он призвал Данию сосредоточиться на желании Гренландии к независимости.
Президент США намекнул, что готов пойти на уступки по пошлинам, если Китай позволит ByteDance продать TikTok. Администрация Трампа близка к соглашению с инвесторами.
Amazon и основатель OnlyFans Тим Стокли проявили интерес к приобретению TikTok, поскольку приближается дедлайн для поиска покупателя в США. Это происходит на фоне обеспокоенностей по поводу связей приложения с Китаем.
Дональд Трамп планирует ввести импортные пошлины, что может привести к торговой войне. Европа готовится к ответу, рассматривая защиту собственных экономических интересов.
Йенс-Фредерик Нильсен подчеркнул важность сотрудничества с Данией на пути к суверенитету. Гренландия заинтересована в партнерстве с США в сферах торговли и безопасности, но исключает интеграцию.
ВМС ВСУ заявили, что Украина ответит на нарушение россией перемирия в Черном море. Для Киева важно прекращение обстрелов инфраструктуры портов и безопасность зернового коридора.
Дональд Трамп заявил, что существуют способы обойти конституционное ограничение на два срока. Он не исключил баллотирование на третий срок, но не раскрыл детали.
Дональд Трамп может занимать должность президента США до 2037 года, используя лазейку в 22-й поправке Конституции. Для этого ему нужно стать вице-президентом, а президент должен уйти в отставку.
За неделю россия выпустила более 1000 ударных дронов, 9 ракет и 1310 авиабомб. Зеленский призвал США, Европу и союзников отреагировать на террор.
Президент США не планирует увольнений после утечки информации о планах ударов по хуситам в Йемене из-за добавления журналиста в секретный чат Signal. Трамп назвал это "охотой на ведьм".
Дональд Трамп заявил, что аннексия Гренландии неизбежна, возможно, без военной силы. Он добавил, что страна важна для международной безопасности.
Вице-президент США намекнул Трампу, что советнику Майку Уолцу пора уйти после скандала с чатом Signal. Несмотря на гнев, Уолтц пока остается на посту, но его будущее под вопросом.
Украина обеспокоена контролем США над инвестициями и требованием возмещения помощи. Киев настаивает на внесении изменений в проект соглашения, чтобы не подорвать вступление в ЕС.
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО сделал заявление после слов вице-президента США о "прекращении огня", подчеркнув, что реальность не получится отрицать.
Премьер-министр Дании ответила на обвинения вице-президента США относительно недостаточной защиты Гренландии. Министр иностранных дел Дании раскритиковал США за тон.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил о прекращении огня в энергетической инфраструктуре и прогрессе в соглашении о безопасном судоходстве в Черном море. США стремятся к перемирию до Пасхи.
Опрос показал, что 85% жителей Гренландии выступают против присоединения к США. Тем временем, менее 30% американцев поддерживают эту идею.
Вице-президент США заявил в Гренландии, что страна имеет значение для мировой безопасности. По словам Венса, для усиления позиций США военная сила не нужна.
Джей Ди Венс присоединится к жене Уши Венс в Гренландии, чтобы "посетить космическую базу" и "оценить безопасность" в Арктике.
В переписке чиновники США выразили пренебрежение к европейским союзникам, считая, что они "безвозмездно пользуются" помощью США в борьбе с хуситами в Йемене, планируя переложить на них расходы.
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил вице-президента США Джей Ди Вэнса посетить Украину во время войны.
Госсекретарь США Марко Рубио обвинил CNN в распространении ложной информации о его возможном лоббировании должности госсекретаря и влиянии Стива Уиткоффа.
Джей Ди Вэнс продал дом в Александрии за 1,87 миллиона долларов, получив прибыль в 228 025 долларов. Он также владеет домом в Вашингтоне, который сдает в аренду.
Крупные инвесторы ByteDance изучают соглашение с Oracle, чтобы заверить США в отсутствии контроля Китая над TikTok. Инвесторы стремятся выкупить китайские доли и защитить данные пользователей.
Действия Трампа влияют на международную политику, вызывая опасения в Украине относительно поддержки. Первые решения включали кадровые изменения и отмену некоторых решений Байдена.
Разговор между Трампом и путиным продолжается уже полтора часа. Вице-президент США Венс и госсекретарь Рубио находятся в Белом доме на фоне разговора.
Вице-президент Венс и госсекретарь Рубио находятся в Белом доме в преддверии телефонного разговора Трампа с Путиным. Песков заявил, что это часть усилий по поиску урегулирования в Украине.
Вице-президент США заявил, что Маск, курирующий сокращения в правительстве, совершил ошибки при увольнениях. Вэнс отметил, что в правительстве много хороших сотрудников.
Администрация Трампа не отказывается от плана массовых увольнений и сокращения бюджета. Несмотря на признание ошибок, Белый дом обещает бороться с решениями судов о восстановлении уволенных.
Майкл Мартин прибыл в Вашингтон. Перед встречей с Дональдом Трампом он позавтракал с вице-президентом США, который пошутил про свои носки с трилистником.