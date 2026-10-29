Трамп подтвердил обращение Вэнса к Ирану, но заявил, что речь шла о медицинской помощи

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Президент США Дональд Трамп подтвердил, что вице-президент Джей Ди Вэнс обращался к иранскому руководству, однако опроверг, что поручал ему возобновить мирные переговоры. По словам американского лидера, инициатива касалась поставок медицинских товаров в Иран. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Ранее The Wall Street Journal сообщила, что Вэнс направил письмо иранскому чиновнику Мохсену Резаи, пытаясь восстановить дипломатические контакты между Вашингтоном и Тегераном.

Отвечая на вопросы журналистов, Трамп заявил, что не поручал вице-президенту начинать мирные переговоры, однако разрешил ему обратиться к иранской стороне.

Им нужна помощь с медикаментами и разными вещами. Он спросил меня, что я думаю. Я сказал: "Если хочешь это сделать, это нормально". По сути, речь идет о поставках материалов, чтобы помочь больным людям – объяснил президент США.

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Контакты между Вашингтоном и Тегераном происходят на фоне восьмого месяца войны и угроз Трампа возобновить удары по Ирану после промежуточных выборов в США 3 ноября.

Американская сторона продолжает перебрасывать дополнительные военные силы в Персидский залив, в частности третью авианосную группу.

В то же время обращение Вэнса может свидетельствовать о сохранении каналов коммуникации между странами, несмотря на военное противостояние.

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