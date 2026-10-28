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США готовятся к новой войне с Ираном после выборов, что грозит очередным скачком цен на нефть и бензин

Киев • УНН

 • 894 просмотра

США и Израиль могут возобновить интенсивные удары по Ирану после 3 ноября. Эскалация способна повысить цены на нефть и топливо.

США готовятся к новой войне с Ираном после выборов, что грозит очередным скачком цен на нефть и бензин

Соединённые Штаты предупредили ряд стран Персидского залива о возможном возобновлении интенсивных боевых действий против Ирана после промежуточных выборов в Конгресс 3 ноября. Вашингтон и Израиль готовятся к новому раунду масштабных военных операций, которые могут спровоцировать дальнейший рост мировых цен на нефть и топливо. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённые источники, пишет УНН.

Подробности

По информации издания, американская сторона передала предупреждение арабским союзникам по дипломатическим и военным каналам. Речь идёт о возможной кратковременной, но чрезвычайно интенсивной кампании против Тегерана.

Целью новой эскалации может стать ослабление военного потенциала Ирана и принуждение его руководства вернуться к переговорам. Вместе с тем окончательное решение о начале новой операции пока не объявлено.

Новая война угрожает ещё большим подорожанием нефти

На фоне сообщений о возможном возобновлении американских ударов нефтяные рынки уже отреагировали ростом цен.

США предупредили союзников о возможной масштабной военной операции против Ирана после выборов — WSJ28.10.26, 07:25 • 6052 просмотра

По данным WSJ, в среду стоимость нефти марки Brent поднялась до 115,32 доллара за баррель, а американской WTI — до 102,78 доллара. Дополнительную напряжённость создают атаки йеменских хуситов на энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии.

Дальнейшее расширение боевых действий на Ближнем Востоке может усилить риски для поставок нефти и нефтепродуктов на мировой рынок, что потенциально повлияет и на стоимость бензина и дизельного топлива в Украине.

Иран отверг предложения Катара о прекращении войны с США — Reuters28.10.26, 17:56 • 3644 просмотра

Степан Гафтко

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