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США готуються до нової війни з Іраном після виборів, що загрожує черговим стрибком цін на нафту та бензин

Київ • УНН

 • 198 перегляди

США та Ізраїль можуть відновити інтенсивні удари по Ірану після 3 листопада. Ескалація здатна підняти ціни на нафту й пальне.

США готуються до нової війни з Іраном після виборів, що загрожує черговим стрибком цін на нафту та бензин

Сполучені Штати попередили низку країн Перської затоки про можливе відновлення інтенсивних бойових дій проти Ірану після проміжних виборів до Конгресу 3 листопада. Вашингтон та Ізраїль готуються до нового раунду масштабних військових операцій, які можуть спровокувати подальше зростання світових цін на нафту та пальне. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на поінформовані джерела, пише УНН.

Деталі

За інформацією видання, американська сторона передала попередження арабським союзникам дипломатичними та військовими каналами. Йдеться про можливу короткотривалу, але надзвичайно інтенсивну кампанію проти Тегерана.

Метою нової ескалації може стати послаблення військового потенціалу Ірану та примушення його керівництва повернутися до переговорів. Водночас остаточного рішення про початок нової операції наразі не оголошено.

Нова війна загрожує ще більшим подорожчанням нафти

На тлі повідомлень про можливе відновлення американських ударів нафтові ринки вже відреагували зростанням цін.

США попередили союзників про можливу масштабну військову операцію проти Ірану після виборів – WSJ28.10.26, 07:25 • 5998 переглядiв

За даними WSJ, у середу вартість нафти марки Brent піднялася до 115,32 долара за барель, а американської WTI – до 102,78 долара. Додаткову напруженість створюють атаки єменських хуситів на енергетичну інфраструктуру Саудівської Аравії.

Подальше розширення бойових дій на Близькому Сході може посилити ризики для постачання нафти та нафтопродуктів на світовий ринок, що потенційно вплине й на вартість бензину та дизельного пального в Україні.

Іран відхилив пропозиції Катару щодо припинення війни зі США - Reuters28.10.26, 17:56 • 3512 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаПолітикаСвіт
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