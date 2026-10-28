США готуються до нової війни з Іраном після виборів, що загрожує черговим стрибком цін на нафту та бензин
Київ • УНН
США та Ізраїль можуть відновити інтенсивні удари по Ірану після 3 листопада. Ескалація здатна підняти ціни на нафту й пальне.
Сполучені Штати попередили низку країн Перської затоки про можливе відновлення інтенсивних бойових дій проти Ірану після проміжних виборів до Конгресу 3 листопада. Вашингтон та Ізраїль готуються до нового раунду масштабних військових операцій, які можуть спровокувати подальше зростання світових цін на нафту та пальне. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на поінформовані джерела, пише УНН.
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За інформацією видання, американська сторона передала попередження арабським союзникам дипломатичними та військовими каналами. Йдеться про можливу короткотривалу, але надзвичайно інтенсивну кампанію проти Тегерана.
Метою нової ескалації може стати послаблення військового потенціалу Ірану та примушення його керівництва повернутися до переговорів. Водночас остаточного рішення про початок нової операції наразі не оголошено.
Нова війна загрожує ще більшим подорожчанням нафти
На тлі повідомлень про можливе відновлення американських ударів нафтові ринки вже відреагували зростанням цін.
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За даними WSJ, у середу вартість нафти марки Brent піднялася до 115,32 долара за барель, а американської WTI – до 102,78 долара. Додаткову напруженість створюють атаки єменських хуситів на енергетичну інфраструктуру Саудівської Аравії.
Подальше розширення бойових дій на Близькому Сході може посилити ризики для постачання нафти та нафтопродуктів на світовий ринок, що потенційно вплине й на вартість бензину та дизельного пального в Україні.
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