Експорт Китаю зріс на 12,4% в березні через мита США, імпорт впав на 4,3%. Торгова війна впливає на ринки та верфі, Китай шукає підтримку в Азії.
США та Іран проведуть переговори щодо ядерної програми в Римі 19 квітня. Минулого тижня сторони провели зустріч в Омані, оцінивши її як конструктивну.
Українська делегація передала США пропозиції щодо угоди про корисні копалини. Сторони обговорили важливі домовленості та продовжать переговори.
Україна готова придбати 10 систем Patriot за 15 млрд доларів, щоб захистити цивільне населення від російських обстрілів. Зеленський заявив, що європейські партнери готові фінансово долучитися до угоди.
У Вашингтоні розпочинається розгляд справи, де Meta звинувачують у монополізації ринку після придбання Instagram та WhatsApp. FTC може змусити Цукерберга продати ці платформи.
Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко заявив, що російські війська навмисно завдали ракетного удару по Сумах у Вербну неділю, щоб спричинити велику кількість жертв серед цивільного населення. У місті є загиблі.
Міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс наголосив на важливості співпраці зі США для протидії впливу Китаю. Нова Зеландія прагне зберегти активну роль США в регіоні, незважаючи на зміни у фінансуванні допомоги.
Адміністрація Трампа має намір укласти велику кількість торговельних угод за короткий термін. На цей термін було відкладено введення мит щодо понад 75 країн.
Святослав Михайлюк набрав 27 очок у матчі проти "Оклахоми Сіті", ставши найрезультативнішим гравцем "Юти Джаз". Це його найкращий показник у кар'єрі в НБА, хоча команда програла.
Переговори України та США про доступ до родовищ корисних копалин пройшли напружено. Проєкт адміністрації Трампа передбачає, що доходи від копалин підуть у інвестфонд.
Адміністрація Трампа запропонувала скоротити фінансування NASA у 2026 році майже вдвічі, до 3,9 млрд доларів. Буде припинено низку важливих ініціатив, зокрема, повернення ґрунту з Марса.
Українська делегація вирушила до Вашингтона для переговорів щодо угоди про рідкісноземельні метали. Переговори, які триватимуть два дні, носитимуть технічний характер.
Дональд Трамп запропонував, щоб нелегали, які працюють в агросекторі та готельно-ресторанному бізнесі, могли повернутися до США на законних підставах. Роботодавці мають за них поручитися.
Спецпредставник Трампа Стів Віткофф прибув до росії та зустрінеться з путіним для обговорення умов припинення війни. Ймовірно, можуть обговорювати і тему зустрічі російського диктатора та Трампа.
Ілон Маск, очільник DOGE, заявив про плани заощадити 150 млрд доларів для бюджету США замість обіцяного 1 трлн. Сайт DOGE містить помилки в розрахунках економії.
Спецпосланець Трампа, Стів Віткофф, зустрінеться з путіним для обговорення припинення вогню в Україні. Трамп погрожує новими санкціями проти росії, якщо прогресу не буде досягнуто.
Рішення Трампа призупинити підвищення мит позитивно сприйняли в Європі та Азії. Невизначеність зберігається, тримаючи світ у напруженні, але є надія на економічну розсудливість.
Президент США Дональд Трамп запевнив, що має зброю, про яку ніхто не здогадується, щоб втримати Китай на тлі торгової війни. Він вірить, що Пекін і Вашингтон домовляться.
Завтра у Вашингтоні відбудуться технічні консультації з командами Міністерств юстиції та економіки.
Україна відправляє робочу групу до США для переговорів щодо угоди про корисні копалини, прагнучи більших інвестицій. Шмигаль наголосив, що угода не зашкодить євроінтеграції.
Євросоюз ймовірно припинить дію антикризових заходів для економіки України 5 червня. Причиною стали протести фермерів та урядів ряду країн ЄС через наплив дешевої української продукції.
Сестра Кім Чен Ина заявила, що Північна Корея ніколи не відмовиться від своєї ядерної програми. Будь-які переговори про денуклеаризацію є запереченням суверенітету країни.
США поки не ухвалили рішення про виведення до 10 000 військових зі Східної Європи. Польські лідери запевняють, що мова йде лише про передислокацію американських частин.
МЗС Китаю заявило про перевірку інформації щодо двох громадян, захоплених в полон в Україні.
Дональд Трамп запровадив надвисокі мита на імпорт для низки країн. За його словами, світові лідери готові на все, щоб укласти торгові угоди із США.
Forbes оцінив, що після запровадження мит, статки Трампа зменшились на $500 млн, сягнувши $4,2 млрд. Найбільших втрат зазнала Trump Media та комерційна нерухомість.
Адміністрація Трампа планує масштабний військовий парад у Вашингтоні 14 червня. Захід приурочений до 79-го дня народження президента та 250-річчя Армії США.
пєсков анонсував нові перемовини між рф і США на рівні зовнішньополітичних відомств. Зустріч відбудеться 10 квітня в Стамбулі, але інші деталі поки невідомі.
Ексголовнокомандувач ЗСУ розповів про створення штабу у Німеччині, де спільно з партнерами планувалися контрнаступи та визначалися потреби у зброї для української армії.
Всесвітня продовольча програма ООН заявила про загрозу масової загибелі людей через скорочення гуманітарної допомоги США у 14 країнах. Скорочення можуть призвести до трагічних наслідків.