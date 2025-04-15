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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 161665 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 139609 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 142337 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136405 перегляди

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14 квітня, 10:52 • 136227 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196746 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 6706 перегляди

В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

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Китай заявив, що "небо не впаде", на тлі зростання експорту перед митами Трампа

Експорт Китаю зріс на 12,4% в березні через мита США, імпорт впав на 4,3%. Торгова війна впливає на ринки та верфі, Китай шукає підтримку в Азії.

Новини Світу • 14 квітня, 13:08 • 6662 перегляди

Вашингтон і Тегеран повертаються до діалогу: новий раунд ядерних переговорів заплановано в Римі 19 квітня

США та Іран проведуть переговори щодо ядерної програми в Римі 19 квітня. Минулого тижня сторони провели зустріч в Омані, оцінивши її як конструктивну.

Новини Світу • 14 квітня, 11:57 • 5700 перегляди

Україна передала США всі пропозиції щодо угоди про корисні копалини - Стефанішина

Українська делегація передала США пропозиції щодо угоди про корисні копалини. Сторони обговорили важливі домовленості та продовжать переговори.

Економіка • 14 квітня, 10:31 • 4302 перегляди

Зеленський: Україна готова купити системи Patriot, щоб захистити свої міста

Україна готова придбати 10 систем Patriot за 15 млрд доларів, щоб захистити цивільне населення від російських обстрілів. Зеленський заявив, що європейські партнери готові фінансово долучитися до угоди.

Війна • 14 квітня, 07:47 • 7004 перегляди

У США стартує антимонопольний процес проти Meta: може змусити Цукерберга продати Instagram

У Вашингтоні розпочинається розгляд справи, де Meta звинувачують у монополізації ринку після придбання Instagram та WhatsApp. FTC може змусити Цукерберга продати ці платформи.

Економіка • 14 квітня, 05:57 • 3976 перегляди

Глава ЦПД: окупанти навмисно вдарили ракетами по мирних жителях Сум - щоб було багато жертв

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко заявив, що російські війська навмисно завдали ракетного удару по Сумах у Вербну неділю, щоб спричинити велику кількість жертв серед цивільного населення. У місті є загиблі.

Війна • 13 квітня, 08:26 • 6017 перегляди

Нова Зеландія потребує США як партнера - Міністр закордонних справ Пітерс

Міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс наголосив на важливості співпраці зі США для протидії впливу Китаю. Нова Зеландія прагне зберегти активну роль США в регіоні, незважаючи на зміни у фінансуванні допомоги.

Новини Світу • 13 квітня, 03:00 • 3516 перегляди

Трамп хоче укласти 90 торговельних угод за 90 днів

Адміністрація Трампа має намір укласти велику кількість торговельних угод за короткий термін. На цей термін було відкладено введення мит щодо понад 75 країн.

Новини Світу • 12 квітня, 12:55 • 4944 перегляди

Українець Михайлюк встановив власний рекорд за очками в НБА

Святослав Михайлюк набрав 27 очок у матчі проти "Оклахоми Сіті", ставши найрезультативнішим гравцем "Юти Джаз". Це його найкращий показник у кар'єрі в НБА, хоча команда програла.

Спорт • 12 квітня, 07:29 • 2924 перегляди

Переговори України та США щодо копалин відбулись в напруженій атмосфері - Reuters

Переговори України та США про доступ до родовищ корисних копалин пройшли напружено. Проєкт адміністрації Трампа передбачає, що доходи від копалин підуть у інвестфонд.

Економіка • 12 квітня, 00:17 • 4355 перегляди

Трамп хоче урізати фінансування NASA: під загрозою запуск космічного телескопа й місії на Марс

Адміністрація Трампа запропонувала скоротити фінансування NASA у 2026 році майже вдвічі, до 3,9 млрд доларів. Буде припинено низку важливих ініціатив, зокрема, повернення ґрунту з Марса.

Новини Світу • 11 квітня, 21:54 • 4005 перегляди

Українська делегація прибула до Вашингтона для переговорів щодо угоди про рідкісноземельні метали - ЗМІ

Українська делегація вирушила до Вашингтона для переговорів щодо угоди про рідкісноземельні метали. Переговори, які триватимуть два дні, носитимуть технічний характер.

Економіка • 11 квітня, 17:39 • 12039 перегляди

Трамп придумав схему, яка дасть змогу нелегальним іммігрантам законно повернутися

Дональд Трамп запропонував, щоб нелегали, які працюють в агросекторі та готельно-ресторанному бізнесі, могли повернутися до США на законних підставах. Роботодавці мають за них поручитися.

Новини Світу • 11 квітня, 16:11 • 12342 перегляди

путін зустрінеться із представником президента США Віткоффом: про що говоритимуть

Спецпредставник Трампа Стів Віткофф прибув до росії та зустрінеться з путіним для обговорення умов припинення війни. Ймовірно, можуть обговорювати і тему зустрічі російського диктатора та Трампа.

Війна • 11 квітня, 12:57 • 10333 перегляди

З 1 трлн до 150 млрд: Маск різко знизив цілі DOGE щодо заощаджень у федеральному бюджеті

Ілон Маск, очільник DOGE, заявив про плани заощадити 150 млрд доларів для бюджету США замість обіцяного 1 трлн. Сайт DOGE містить помилки в розрахунках економії.

Економіка • 11 квітня, 07:18 • 4278 перегляди

Axios: спецредставник Трампа Віткофф їде до росії, щоб зустрітися з путіним

Спецпосланець Трампа, Стів Віткофф, зустрінеться з путіним для обговорення припинення вогню в Україні. Трамп погрожує новими санкціями проти росії, якщо прогресу не буде досягнуто.

Війна • 11 квітня, 06:29 • 5455 перегляди

Повернення до економічних основ: як світ реагує на митну "паузу" Трампа - CNN

Рішення Трампа призупинити підвищення мит позитивно сприйняли в Європі та Азії. Невизначеність зберігається, тримаючи світ у напруженні, але є надія на економічну розсудливість.

Новини Світу • 10 квітня, 12:17 • 10010 перегляди

Трамп погрожує Китаю "найпотужнішою зброєю в світі" - Newsweek

Президент США Дональд Трамп запевнив, що має зброю, про яку ніхто не здогадується, щоб втримати Китай на тлі торгової війни. Він вірить, що Пекін і Вашингтон домовляться.

Новини Світу • 10 квітня, 11:39 • 10379 перегляди

У Вашингтоні відбудуться технічні консультації щодо угоди з США про копалини: Стефанішина назвала дату

Завтра у Вашингтоні відбудуться технічні консультації з командами Міністерств юстиції та економіки.

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Шмигаль заявив, що угода з США про копалини не може зашкодити цілям України щодо ЄС - Bloomberg

Україна відправляє робочу групу до США для переговорів щодо угоди про корисні копалини, прагнучи більших інвестицій. Шмигаль наголосив, що угода не зашкодить євроінтеграції.

Економіка • 10 квітня, 10:51 • 8751 перегляди

ЄС не продовжить "торговий безвіз" для України? Єврокомісар розповів подробиці

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"КНДР прагне створити найсильнішу ядерну силу": сестра Кім Чен Ина висміяла заклики до денуклеаризації Північної Кореї

Сестра Кім Чен Ина заявила, що Північна Корея ніколи не відмовиться від своєї ядерної програми. Будь-які переговори про денуклеаризацію є запереченням суверенітету країни.

Новини Світу • 9 квітня, 14:54 • 13536 перегляди

Пентагон про виведення частини військ США з єврорегіону: рішення ще немає

США поки не ухвалили рішення про виведення до 10 000 військових зі Східної Європи. Польські лідери запевняють, що мова йде лише про передислокацію американських частин.

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Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

МЗС Китаю заявило про перевірку інформації щодо двох громадян, захоплених в полон в Україні.

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"Цілують мене в дупу": Трамп заявив, що країни готові на все заради угод через мита США

Дональд Трамп запровадив надвисокі мита на імпорт для низки країн. За його словами, світові лідери готові на все, щоб укласти торгові угоди із США.

Економіка • 9 квітня, 05:56 • 5796 перегляди

Трамп втратив $500 млн статків після власноруч запроваджених мит - Forbes

Forbes оцінив, що після запровадження мит, статки Трампа зменшились на $500 млн, сягнувши $4,2 млрд. Найбільших втрат зазнала Trump Media та комерційна нерухомість.

Новини Світу • 8 квітня, 15:17 • 13115 перегляди

Адміністрація Трампа планує військовий парад у Вашингтоні до дня народження президента та 250-річчя Армії США - The Hill

Адміністрація Трампа планує масштабний військовий парад у Вашингтоні 14 червня. Захід приурочений до 79-го дня народження президента та 250-річчя Армії США.

Новини Світу • 8 квітня, 14:09 • 9447 перегляди

У кремлі анонсували нові переговори між рф та США на 10 квітня "за лінією мзс"

пєсков анонсував нові перемовини між рф і США на рівні зовнішньополітичних відомств. Зустріч відбудеться 10 квітня в Стамбулі, але інші деталі поки невідомі.

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Залужний розповів, як створювався українсько-американський штаб у Вісбадені

Ексголовнокомандувач ЗСУ розповів про створення штабу у Німеччині, де спільно з партнерами планувалися контрнаступи та визначалися потреби у зброї для української армії.

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США скорочують допомогу 14 країнам: це може стати "смертним вироком"

Всесвітня продовольча програма ООН заявила про загрозу масової загибелі людей через скорочення гуманітарної допомоги США у 14 країнах. Скорочення можуть призвести до трагічних наслідків.

Економіка • 8 квітня, 09:37 • 9244 перегляди