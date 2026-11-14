$45.380.0650.340.14
ukenru
05:59 • 2542 перегляди
путін висунув США ультиматум щодо України та всієї Східної Європи – NYT розкрила вимоги кремля
05:42 • 5064 перегляди
Наймасштабніший авіаколапс у США за 25 років: у Трампа назвали причину збою та попередили про нові зупинки польотів
04:16 • 12241 перегляди
кремль закликав США та Європу тиснути на Україну через ситуацію в Костянтинівці
03:37 • 12879 перегляди
Чим українські Gripen зможуть збивати російські "Шахеди" – експерти назвали головну проблему
02:55 • 11313 перегляди
США почали працювати над найбільшим обміном полоненими між Україною та росією за час війни – Білий дім
01:55 • 12608 перегляди
Україна нарощує виробництво та застосування ракет "Нептун" – кількість ударів по росії суттєво зросла
01:35 • 12682 перегляди
У США відновили авіасполучення після масштабного збою – тисячі рейсів скасували та затримали
01:16 • 12389 перегляди
ЗСУ вперше з 2023 року звільнили на Донеччині більше територій, ніж втратили за місяць – моніториPhoto
00:37 • 11638 перегляди
путін вимагає скорочення НАТО як умову переговорів зі США щодо України – Bloomberg
13 листопада, 23:55 • 13682 перегляди
Польща призупинила фінансування закупівель американської зброї для України – Туск пояснив причину
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+3°
4м/с
71%
749мм
Популярнi новини
Українські військові знищили на Покровському напрямку понад 100 окупантів - Генштаб13 листопада, 20:17 • 21227 перегляди
У США повідомляють про зупинку всіх авіарейсів, а біля американської бази у Британії зафіксували підозрілі дрониPhoto13 листопада, 21:02 • 15977 перегляди
Світловий меч Дарта Вейдера продали за 4,8 млн доларів – він встановив рекорд "Зоряних війн"Photo13 листопада, 21:05 • 24547 перегляди
П'ятниця, 13 листопада 2026 року – день, на який учені ще 66 років тому передбачили "кінець світу"13 листопада, 21:32 • 13021 перегляди
Авріл Лавін вперше стала мамою у 42 роки – співачка показала новонароджену донькуPhoto13 листопада, 22:05 • 13125 перегляди
Публікації
UFC 334 у Нью-Йорку: головні бої та кард турніру13 листопада, 12:48 • 63698 перегляди
Кримінальне середовище як джерело інформації: навіщо спецслужбам агентура
Ексклюзив
13 листопада, 07:50 • 64585 перегляди
Як перетворити бойовий досвід на підтримку інших ветеранів: історія Руслана Агасанова з команди ФПУPhoto
Ексклюзив
13 листопада, 07:10 • 64387 перегляди
Економіка війни: як Україна завдає росії мільйонних збитків за мінімальних витратPhoto
Ексклюзив
13 листопада, 06:45 • 62743 перегляди
Україна відновлює аеромедичну евакуацію: чи стане це кроком до відкриття неба
Ексклюзив
13 листопада, 06:20 • 63387 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Дональд Туск
Іраклій Кобахідзе
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Німеччина
Китай
Реклама
УНН Lite
Матч Норвегії та Вельсу за участю зіркового Голанда розсудить українська бригада арбітрів05:05 • 1650 перегляди
На знімальному майданчику популярного серіалу Netflix "Відділ Q" загинув член знімальної групи04:07 • 2448 перегляди
У Варшаві скасували концерт російського репера через пісню про насильство над польськими жінками03:52 • 2428 перегляди
Такої масштабної зупинки авіарейсів у США не було з часів терактів 11 вересня03:05 • 3070 перегляди
У Монголії знайшли стародавню гробницю з римським склом і унікальними золотими прикрасами02:05 • 3762 перегляди
Актуальне
Опалення
Серіали
Saab JAS 39 Gripen
Шахед-136
IRIS-T

Наймасштабніший авіаколапс у США за 25 років: у Трампа назвали причину збою та попередили про нові зупинки польотів

Київ • УНН

 • 5098 перегляди

П’ятигодинна заборона злетів у США спричинила збій тисяч рейсів. Влада пояснила його перевантаженням старої інфраструктури та попередила про нові зупинки.

Наймасштабніший авіаколапс у США за 25 років: у Трампа назвали причину збою та попередили про нові зупинки польотів

У США після п'ятигодинної загальнонаціональної заборони на зльоти літаків поступово відновлюють авіасполучення. Масштабний збій зачепив тисячі рейсів і потенційно понад мільйон пасажирів. Адміністрація президента Дональда Трампа пояснила інцидент перевантаженням застарілої системи управління повітряним рухом, однак попередила, що подібні збої можуть повторитися. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) скасувало загальнонаціональні обмеження ввечері 13 листопада. Протягом приблизно 5 годин більшості пасажирських літаків забороняли злітати з американських аеропортів.

Міністр внутрішньої безпеки США Марквейн Маллін заявив, що причиною проблем могло стати встановлення нового обладнання, яке створює надмірне навантаження на застарілу інфраструктуру.

Ми встановлюємо нове обладнання, нові технології, і це перевантажує стару систему

– пояснив він.

За словами посадовця, понад 3000 літаків вдалося безпечно посадити. Водночас фахівці продовжують встановлювати точну причину несправності.

Маллін наголосив, що наразі немає жодних ознак кібератаки або навмисного втручання в роботу авіаційної системи.

У США попередили, що авіаколапс може повторитися

Міністр транспорту Шон Даффі визнав, що влада не може гарантувати відсутність нових масштабних збоїв.

Ми змогли перевірити, що пішло не так, перезавантажити систему та запустити її. Але таких випадків буде ще більше

– заявив він.

За словами міністра, проблеми виникли саме зі старим обладнанням, тоді як нові системи працювали справно. Він також заперечив зв'язок інциденту з технологіями штучного інтелекту, які FAA впроваджує для прогнозування проблем у повітряному просторі.

Даффі звинуватив Конгрес у недостатньому фінансуванні модернізації авіаційної інфраструктури. Раніше законодавці виділили на ці потреби 12,5 млрд доларів, однак адміністрація Трампа вимагає ще 30 млрд доларів.

Тисячі рейсів постраждали, а літаки довелося перенаправляти

За даними авіаційної аналітичної компанії Cirium, щонайменше 827 рейсів змінили маршрут через масштабні обмеження. З них 670 літаків повернулися до аеропортів вильоту, а ще 157 приземлилися в інших аеропортах.

У США назвали причину зупинки вильотів літаків по всій країні – що сталося13.11.26, 23:10 • 43268 переглядiв

Частину літаків перенаправили до Вашингтона, Лос-Анджелеса та Нашвілла.

Після скасування заборони авіакомпанії почали поступово відновлювати внутрішні рейси. Однак повна нормалізація розкладу може тривати кілька днів, оскільки значна кількість літаків та екіпажів опинилася не в запланованих місцях.

За інформацією AP, це була перша загальнонаціональна зупинка злетів у США із січня 2023 року та друга після терактів 11 вересня 2001 року.

Американська влада сподівається повністю стабілізувати авіасполучення до початку пікового сезону подорожей напередодні Дня подяки. Водночас ризик нових технічних перебоїв залишається.

У США повідомляють про зупинку всіх авіарейсів, а біля американської бази у Британії зафіксували підозрілі дрони13.11.26, 23:02 • 16060 переглядiв

Степан Гафтко

СвітТехнології
Теракт
ШІ (штучний інтелект)
Техніка
Ассошіейтед Прес
Федеральне авіаційне управління США
Конгрес США
Вашингтон
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Лос-Анджелес