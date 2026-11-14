Наймасштабніший авіаколапс у США за 25 років: у Трампа назвали причину збою та попередили про нові зупинки польотів

У США після п'ятигодинної загальнонаціональної заборони на зльоти літаків поступово відновлюють авіасполучення. Масштабний збій зачепив тисячі рейсів і потенційно понад мільйон пасажирів. Адміністрація президента Дональда Трампа пояснила інцидент перевантаженням застарілої системи управління повітряним рухом, однак попередила, що подібні збої можуть повторитися. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) скасувало загальнонаціональні обмеження ввечері 13 листопада. Протягом приблизно 5 годин більшості пасажирських літаків забороняли злітати з американських аеропортів.

Міністр внутрішньої безпеки США Марквейн Маллін заявив, що причиною проблем могло стати встановлення нового обладнання, яке створює надмірне навантаження на застарілу інфраструктуру.

Ми встановлюємо нове обладнання, нові технології, і це перевантажує стару систему – пояснив він.

За словами посадовця, понад 3000 літаків вдалося безпечно посадити. Водночас фахівці продовжують встановлювати точну причину несправності.

Маллін наголосив, що наразі немає жодних ознак кібератаки або навмисного втручання в роботу авіаційної системи.

У США попередили, що авіаколапс може повторитися

Міністр транспорту Шон Даффі визнав, що влада не може гарантувати відсутність нових масштабних збоїв.

Ми змогли перевірити, що пішло не так, перезавантажити систему та запустити її. Але таких випадків буде ще більше – заявив він.

За словами міністра, проблеми виникли саме зі старим обладнанням, тоді як нові системи працювали справно. Він також заперечив зв'язок інциденту з технологіями штучного інтелекту, які FAA впроваджує для прогнозування проблем у повітряному просторі.

Даффі звинуватив Конгрес у недостатньому фінансуванні модернізації авіаційної інфраструктури. Раніше законодавці виділили на ці потреби 12,5 млрд доларів, однак адміністрація Трампа вимагає ще 30 млрд доларів.

Тисячі рейсів постраждали, а літаки довелося перенаправляти

За даними авіаційної аналітичної компанії Cirium, щонайменше 827 рейсів змінили маршрут через масштабні обмеження. З них 670 літаків повернулися до аеропортів вильоту, а ще 157 приземлилися в інших аеропортах.

У США назвали причину зупинки вильотів літаків по всій країні – що сталося

Частину літаків перенаправили до Вашингтона, Лос-Анджелеса та Нашвілла.

Після скасування заборони авіакомпанії почали поступово відновлювати внутрішні рейси. Однак повна нормалізація розкладу може тривати кілька днів, оскільки значна кількість літаків та екіпажів опинилася не в запланованих місцях.

За інформацією AP, це була перша загальнонаціональна зупинка злетів у США із січня 2023 року та друга після терактів 11 вересня 2001 року.

Американська влада сподівається повністю стабілізувати авіасполучення до початку пікового сезону подорожей напередодні Дня подяки. Водночас ризик нових технічних перебоїв залишається.

У США повідомляють про зупинку всіх авіарейсів, а біля американської бази у Британії зафіксували підозрілі дрони