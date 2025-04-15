Ассошіейтед Прес

Дональд Трамп звинувачує CBS News у упередженості та закликає зняти з ефіру програму «60 хвилин». Він вважає, що телеканал спотворює інформацію та незаконно підтримує Камалу Гарріс.
В Європі зростає загроза радикалізації дітей через онлайн-контент. Екстремісти використовують порно, сцени насильства та соцмережі для впливу на підлітків, що призводить до спроб терактів.
Google оновлює Gmail та пропонує користувачам обрати: покращені ШІ-функції з обробкою даних чи обмежену версію з підвищеною конфіденційністю. Рішення впливає на роботу сервісу.
Російські військові розстріляли чотирьох українських військовослужбовців, які здалися в полон біля П'ятихаток. Омбудсмен направив листи в ООН та МКЧХ для фіксації воєнного злочину.
Україна закликає до розслідування воєнних злочинів після появи відео страти українських полонених російськими військами. Ці дії є військовим злочином, який має бути розслідуваний.
13 квітня можна буде побачити Мікромісяць – повний Місяць, який здаватиметься меншим через віддаленість від Землі. Наступний мікромісяць буде в травні, а восени будуть супермісяці.
Адміністрація Трампа відновила акредитацію AP після рішення суду. Причиною конфлікту стала відмова агентства використовувати нову назву Мексиканської затоки, нав’язану президентом.
В окупованому Маріуполі досі виявляють стихійні могили маріупольців, які загинули під час штурму міста. За даними Associated Press, там виявили понад 10 тисяч нових поховань.
Трамп заявив про прямі переговори з Іраном щодо ядерної програми. Іранський міністр закордонних справ Арагчі наполягає на непрямому форматі переговорів.
Влада Угорщини ініціює процес виходу з Міжнародного кримінального суду. Відповідну заяву зробив керівник апарату прем’єр-міністра Віктора Орбана.
Ліберальна кандидатка Сьюзан Кроуфорд виграла у консерватора, попри $25 млн, вкладені Ілоном Маском. Це дозволить зберегти ліберальну більшість у Верховному суді штату.
росія планує великий наступ навесні-влітку 2025 на кількох напрямках, щоб тиснути на Україну на переговорах. G7 попереджає про можливу активізацію боїв.
На Алясці пілот і дві його доньки вижили 12 годин на крилі літака, який розбився і частково затонув у крижаному озері. Їх врятували після того, як інший пілот помітив заклик до пошуків потерпілих у катастрофі.
У США вивчають розсекречені документи про вбивство Джона Кеннеді. Вони показують, як ЦРУ стежило за Лі Гарві Освальдом до вбивства, але повністю не розкривають таємницю.
Дональд Трамп анонсував розмову з володимиром путіним 18 березня для обговорення припинення війни в Україні. Переговори стосуватимуться питання території та електростанцій.
Єменські повстанці-хусити заявили про відновлення атак на ізраїльські судна в прилеглих водах. Це сталося після закінчення терміну, встановленого Ізраїлю для поставок допомоги в Газу.
Республіканці ухвалили законопроєкт, щоб запобігти зупиненню роботи уряду та профінансувати федеральні агенції до вересня. Для остаточного ухвалення потрібна двопартійна підтримка Сенату.
Кім Чен Ин відвідав судноверф у місті Чхонджін, де представили новий атомний підводний човен. Судно може нести близько 10 ядерних ракет та має вантажопідйомність 6-7 тисяч тонн.
Президент США Дональд Трамп заперечив повідомлення NYT про сварку між держсекретарем Рубіо та Ілоном Маском під час засідання кабміну. За словами Трампа, обидва "чудово ладнають" та ефективно працюють разом.
Трамп заявив про переговори з європейськими лідерами щодо припинення війни в Україні. Він також розкритикував заяву Зеленського про тривале продовження конфлікту, натякнувши на можливі наслідки для українського президента.
Папа Франциск перебуває на лікуванні в римській лікарні Джемеллі, де його стан поступово покращується. Понтифік спростував інформацію про передсмертний стан та можливу відставку, проте його найближчий календар подій змінено.
Білий дім заборонив доступ журналістам Reuters, HuffPost та Der Tagesspiegel на засідання кабінету міністрів США. Медіа вимагають припинити перешкоджати роботі вільної преси.
Адміністрація Трампа планує самостійно відбирати ЗМІ для президентського прес-пулу замість Асоціації кореспондентів. Associated Press вже заборонили доступ до Овального кабінету та Air Force One.
Associated Press звинувачує трьох представників адміністрації Трампа у порушенні свободи слова через блокування доступу до президентських заходів. Конфлікт виник через відмову AP змінити назву "Мексиканська затока" на "Американська затока".
Трамп заявив, що Україна вела переговори три роки, але війна не закінчилася. Він вважає, що конфлікт можна було вирішити раніше без значних втрат територій і життів.
Дональд Трамп планує підписати нові виконавчі укази у своєму будинку в Мар-а-Лаго. Паралельно відбудеться трансляція його першого спільного телеінтерв'ю з Ілоном Маском у прайм-тайм.
Під час катання на каяках у Магеллановій протоці горбатий кит на кілька секунд проковтнув чоловіка разом з його жовтим каяком. Батько постраждалого зняв інцидент на відео, а сам каякер вийшов з пригоди неушкодженим.
Дональд Трамп підтвердив наміри приєднати Канаду до США як 51-й штат. За його словами, США втрачають 200 млрд доларів на рік через Канаду, хоча AP спростовує це твердження.
На заході Аляски знайшли уламки малого пасажирського літака Bering Air, що зник під час польоту до міста Ном. Усі 10 осіб на борту загинули, літак було виявлено на морському льоду за 19 км від берега.
Радник керівника ОП заявив про готовність України до компромісу, але поставив під сумнів позицію росії щодо переговорів. За його словами, США підтримують швидке завершення війни.