Ассошіейтед Прес

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 17963 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 128029 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 124511 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 123455 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 126943 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 189627 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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14 квітня, 16:00 • 128029 перегляди

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14 квітня, 09:26 • 107384 перегляди

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Трамп розлючений через програму на CBS News і хоче закрити канал

Дональд Трамп звинувачує CBS News у упередженості та закликає зняти з ефіру програму «60 хвилин». Він вважає, що телеканал спотворює інформацію та незаконно підтримує Камалу Гарріс.

Новини Світу • 14 квітня, 13:54 • 9692 перегляди

У Європі зростає радикалізація дітей через онлайн-контен

В Європі зростає загроза радикалізації дітей через онлайн-контент. Екстремісти використовують порно, сцени насильства та соцмережі для впливу на підлітків, що призводить до спроб терактів.

Новини Світу • 13 квітня, 12:12 • 7248 перегляди

Gmail оновлює безпековий функціонал: ось що вибирати, коли Google запитає вас

Google оновлює Gmail та пропонує користувачам обрати: покращені ШІ-функції з обробкою даних чи обмежену версію з підвищеною конфіденційністю. Рішення впливає на роботу сервісу.

Новини Світу • 11 квітня, 15:20 • 11436 перегляди

Окупанти розстріляли 4 українських військових на Запоріжжі: Лубінець звернувся до МКЧХ та ООН

Російські військові розстріляли чотирьох українських військовослужбовців, які здалися в полон біля П'ятихаток. Омбудсмен направив листи в ООН та МКЧХ для фіксації воєнного злочину.

Війна • 10 квітня, 19:10 • 7250 перегляди

Речник МЗС України: російські страти полонених - це військовий злочин, який потребує розслідування

Україна закликає до розслідування воєнних злочинів після появи відео страти українських полонених російськими військами. Ці дії є військовим злочином, який має бути розслідуваний.

Війна • 10 квітня, 15:03 • 10863 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

13 квітня можна буде побачити Мікромісяць – повний Місяць, який здаватиметься меншим через віддаленість від Землі. Наступний мікромісяць буде в травні, а восени будуть супермісяці.

Суспільство • 10 квітня, 02:11 • 106359 перегляди

Суд зобов’язав адміністрацію Трампа повернути агентство AP до Білого дому

Адміністрація Трампа відновила акредитацію AP після рішення суду. Причиною конфлікту стала відмова агентства використовувати нову назву Мексиканської затоки, нав’язану президентом.

Новини Світу • 9 квітня, 01:11 • 4064 перегляди

В Маріуполі продовжують виявляти могили місцевих мешканців, які загинули під час штурму міста росіянами

В окупованому Маріуполі досі виявляють стихійні могили маріупольців, які загинули під час штурму міста. За даними Associated Press, там виявили понад 10 тисяч нових поховань.

Суспільство • 8 квітня, 10:34 • 10456 перегляди

Іран натякає на непрямі переговори з США, всупереч словам Трампа - Associated Press

Трамп заявив про прямі переговори з Іраном щодо ядерної програми. Іранський міністр закордонних справ Арагчі наполягає на непрямому форматі переговорів.

Політика • 8 квітня, 06:38 • 8687 перегляди

Угорщина підтвердила вихід з Міжнародного кримінального суду

Влада Угорщини ініціює процес виходу з Міжнародного кримінального суду. Відповідну заяву зробив керівник апарату прем’єр-міністра Віктора Орбана.

Новини Світу • 3 квітня, 08:48 • 11826 перегляди

Попри мільйонні трати Ілона Маска: на виборах до Верховного суду Вісконсину перемагає підтримуваний демократами суддя

Ліберальна кандидатка Сьюзан Кроуфорд виграла у консерватора, попри $25 млн, вкладені Ілоном Маском. Це дозволить зберегти ліберальну більшість у Верховному суді штату.

Новини Світу • 2 квітня, 10:00 • 16680 перегляди

Весняно-літній наступ рф: в ISW проаналізували плани путіна та де очікувати ударів

росія планує великий наступ навесні-влітку 2025 на кількох напрямках, щоб тиснути на Україну на переговорах. G7 попереджає про можливу активізацію боїв.

Війна • 30 березня, 04:28 • 31148 перегляди

Диво на Алясці: пілот з дочками провели півдоби і вижили на крилі літака у крижаному озері

На Алясці пілот і дві його доньки вижили 12 годин на крилі літака, який розбився і частково затонув у крижаному озері. Їх врятували після того, як інший пілот помітив заклик до пошуків потерпілих у катастрофі.

Новини Світу • 26 березня, 11:32 • 22979 перегляди

Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

У США вивчають розсекречені документи про вбивство Джона Кеннеді. Вони показують, як ЦРУ стежило за Лі Гарві Освальдом до вбивства, але повністю не розкривають таємницю.

Новини Світу • 20 березня, 15:29 • 317331 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

Дональд Трамп анонсував розмову з володимиром путіним 18 березня для обговорення припинення війни в Україні. Переговори стосуватимуться питання території та електростанцій.

Війна • 17 березня, 05:23 • 160756 перегляди

Хусити погрожують атаками на ізраїльські судна у Червоному та Аравійському морях

Єменські повстанці-хусити заявили про відновлення атак на ізраїльські судна в прилеглих водах. Це сталося після закінчення терміну, встановленого Ізраїлю для поставок допомоги в Газу.

Новини Світу • 12 березня, 07:42 • 12888 перегляди

Палата представників США ухвалила законопроєкт для запобігання призупиненню роботи уряду

Республіканці ухвалили законопроєкт, щоб запобігти зупиненню роботи уряду та профінансувати федеральні агенції до вересня. Для остаточного ухвалення потрібна двопартійна підтримка Сенату.

Новини Світу • 11 березня, 23:43 • 9660 перегляди

КНДР представила перший атомний підводний човен

Кім Чен Ин відвідав судноверф у місті Чхонджін, де представили новий атомний підводний човен. Судно може нести близько 10 ядерних ракет та має вантажопідйомність 6-7 тисяч тонн.

Новини Світу • 8 березня, 23:59 • 25164 перегляди

"Жодних зіткнень, я там був": Трамп заперечує конфлікт між Рубіо та Маском

Президент США Дональд Трамп заперечив повідомлення NYT про сварку між держсекретарем Рубіо та Ілоном Маском під час засідання кабміну. За словами Трампа, обидва "чудово ладнають" та ефективно працюють разом.

Новини Світу • 8 березня, 00:01 • 24902 перегляди

Готуємося укласти угоди з усіма: Трамп обговорив з європейськими лідерами завершення війни в Україні

Трамп заявив про переговори з європейськими лідерами щодо припинення війни в Україні. Він також розкритикував заяву Зеленського про тривале продовження конфлікту, натякнувши на можливі наслідки для українського президента.

Війна • 3 березня, 20:50 • 116244 перегляди

Папа Римський спростував чутки про свій критичний стан та відставку

Папа Франциск перебуває на лікуванні в римській лікарні Джемеллі, де його стан поступово покращується. Понтифік спростував інформацію про передсмертний стан та можливу відставку, проте його найближчий календар подій змінено.

Новини Світу • 27 лютого, 15:36 • 47709 перегляди

На засіданні міністрів Трампа Reuters та низці інших медіа заборонили роботу

Білий дім заборонив доступ журналістам Reuters, HuffPost та Der Tagesspiegel на засідання кабінету міністрів США. Медіа вимагають припинити перешкоджати роботі вільної преси.

Новини Світу • 26 лютого, 23:29 • 101730 перегляди

Білий дім самостійно обиратиме журналістів для спілкування з Трампом

Адміністрація Трампа планує самостійно відбирати ЗМІ для президентського прес-пулу замість Асоціації кореспондентів. Associated Press вже заборонили доступ до Овального кабінету та Air Force One.

Новини Світу • 26 лютого, 04:33 • 33627 перегляди

Associated Press подає до суду на трьох представників адміністрації Трампа, посилаючись на свободу слова

Associated Press звинувачує трьох представників адміністрації Трампа у порушенні свободи слова через блокування доступу до президентських заходів. Конфлікт виник через відмову AP змінити назву "Мексиканська затока" на "Американська затока".

Новини Світу • 22 лютого, 11:31 • 29465 перегляди

Трамп: Україна три роки брала участь у переговорах, але війна не завершилася

Трамп заявив, що Україна вела переговори три роки, але війна не закінчилася. Він вважає, що конфлікт можна було вирішити раніше без значних втрат територій і життів.

Новини Світу • 19 лютого, 00:15 • 66236 перегляди

Трамп підпише нові укази під час свого першого спільного телеінтерв'ю з Маском у прайм-тайм

Дональд Трамп планує підписати нові виконавчі укази у своєму будинку в Мар-а-Лаго. Паралельно відбудеться трансляція його першого спільного телеінтерв'ю з Ілоном Маском у прайм-тайм.

Новини Світу • 18 лютого, 17:27 • 54451 перегляди

Горбатий кит проковтнув і випустив каякера біля берегів Чилі: це зняли на відео

Під час катання на каяках у Магеллановій протоці горбатий кит на кілька секунд проковтнув чоловіка разом з його жовтим каяком. Батько постраждалого зняв інцидент на відео, а сам каякер вийшов з пригоди неушкодженим.

Новини Світу • 14 лютого, 07:09 • 30004 перегляди

Трамп серйозно налаштований приєднати Канаду - AP

Дональд Трамп підтвердив наміри приєднати Канаду до США як 51-й штат. За його словами, США втрачають 200 млрд доларів на рік через Канаду, хоча AP спростовує це твердження.

Новини Світу • 10 лютого, 14:35 • 24017 перегляди

На Алясці знайшли зниклий пасажирський літак, усі 10 людей на борту загинули

На заході Аляски знайшли уламки малого пасажирського літака Bering Air, що зник під час польоту до міста Ном. Усі 10 осіб на борту загинули, літак було виявлено на морському льоду за 19 км від берега.

Новини Світу • 8 лютого, 01:50 • 40253 перегляди

Ми готові до компромісу, але на що готова росія? - радник керівника ОП

Радник керівника ОП заявив про готовність України до компромісу, але поставив під сумнів позицію росії щодо переговорів. За його словами, США підтримують швидке завершення війни.

Політика • 3 лютого, 10:08 • 27487 перегляди