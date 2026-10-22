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У Нігерії зафіксували випадок Еболи та розшукують 44 людини, які контактували з хворою

Київ • УНН

 • 182 перегляди

В Абуджі підтвердили Еболу в жінки, яка прибула з Уганди. Влада розшукує 44 людей, які могли контактувати з пацієнткою.

У Нігерії зафіксували випадок Еболи та розшукують 44 людини, які контактували з хворою

У столиці Нігерії Абуджі підтвердили випадок зараження вірусом Ебола у жінки, яка прибула з Уганди. Місцева влада розпочала пошук 44 людей, які могли контактувати з інфікованою. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

Міністерство охорони здоров'я Нігерії підтвердило захворювання у вівторок, 20 жовтня. Пацієнтка отримала позитивний результат тестування після госпіталізації до приватної лікарні в Абуджі.

За інформацією місцевої влади, жінку госпіталізували ще 10 днів тому. Водночас точна дата її прибуття до Нігерії залишається невідомою.

ВООЗ попереджає про швидке поширення Еболи

Нігерійські медики встановили 44 особи, які могли контактувати з хворою. Наразі влада намагається розшукати їх, щоб запобігти подальшому поширенню вірусу.

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Раніше Уганда повідомляла про численні випадки зараження Еболою, однак згодом оголосила про подолання спалаху на своїй території.

За оцінкою Всесвітньої організації охорони здоров'я, останній спалах Еболи поширюється швидше за попередні. Один із найбільших спалахів захворювання стався в Західній Африці у 2014-2016 роках. Тоді хвороба забрала життя близько 11 тисяч людей.

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Степан Гафтко

Здоров'яСвіт
Ебола
Уганда
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Нігерія