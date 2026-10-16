Ебола охопила вже 8 провінцій Конго: серед дітей стрімко зростає кількість жертв

Спалах вірусу Ебола поширився на 8 провінцій Демократичної Республіки Конго. Особливе занепокоєння медиків викликає велика кількість заражень і смертей серед маленьких дітей. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на Reuters та організацію "Лікарі без кордонів", пише УНН.

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У провінції Північне Убангі, яка межує з Центральноафриканською Республікою, зафіксували 2 випадки зараження. Національна влада поки офіційно не підтвердила їх.

Особливо складна ситуація склалася в провінції Північне Ківу. Там майже 25% підтверджених випадків припадає на дітей віком до 5 років, причому понад половина з них – немовлята.

Медики підозрюють зараження дітей у лікарнях

За даними організації "Лікарі без кордонів", у місті Бутембо з червня по вересень до центру лікування Еболи госпіталізували 30 дітей, із яких 24 померли. Більшість пацієнтів були молодшими за 5 років.

Фахівці припускають, що частина дітей заразилася під час лікування інших захворювань у звичайних лікарнях. Оскільки члени їхніх родин не хворіли на Еболу, медики вважають таку версію досить імовірною.

За офіційними даними, станом на 13 жовтня в Конго підтвердили 9 212 випадків зараження Еболою та 4 441 смерть. Спалах продовжує поширюватися, попри зусилля медичних служб щодо його стримування.

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