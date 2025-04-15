Центральноафриканська Республіка

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 5428 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

12:21 • 4694 перегляди

В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

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12:10 • 8254 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 30744 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 161331 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 139425 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 142161 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136375 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136157 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196739 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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ЄС вперше запровадив санкції проти 19 осіб за гібридні загрози з боку рф

Рада ЄС ухвалила санкції проти 16 фізичних і 3 юридичних осіб за дестабілізуючі дії рф за кордоном. Обмеження включають заморожування активів та заборону на в'їзд до ЄС.

Новини Світу • 16 грудня, 14:53 • 16680 перегляди

Британія запровадила найбільший пакет санкцій проти росії за останній рік

Велика Британія запровадила найбільший за рік пакет санкцій проти військово-промислового комплексу РФ. Обмеження торкнуться 28 постачальників військового обладнання та 3 групи найманців.

Війна • 7 листопада, 11:33 • 16863 перегляди

За тиждень у країнах Африки виявили ще 1200 випадків мавпячої віспи

За даними CDC, в країнах Африканського союзу зафіксовано 1200 нових випадків mpox за тиждень. З початку року загальна кількість заражень досягла 18 737, з 541 смертельним випадком.

Новини Світу • 18 серпня, 17:37 • 26306 перегляди

Повстанці з Малі заявили, що вбили і поранили десятки "вагнерівців" - Reuters

На півночі Малі повстанці повідомили про вбивство та поранення десятків солдатів і найманців з ПВК "вагнер". Армія Малі підтвердила втрату двох військових, а російські блогери повідомили про загибель щонайменше 20 'вагнерівців'.

Новини Світу • 28 липня, 07:37 • 25989 перегляди

США ввели санкції проти 2 компаній з ЦАР за допомогу ПКВ "вагнер"

Сполучені Штати ввели санкції відносно двох організацій в Центральноафриканській Республіці за підтримку дестабілізуючої діяльності підтримуваного рф угруповання "вагнер" в Африці.

Новини Світу • 31 травня, 02:39 • 29748 перегляди

Лідер Хунти оголошений переможцем на президентських виборах у Чаді

Махамат Ідрісс Дебі, який захопив владу в Чаді у 2021 році, набрав 61% голосів на президентських виборах, згідно з попередніми результатами.

Політика • 10 травня, 03:52 • 28977 перегляди

Росія використовує Африку як базу для біолабораторій – RLI

Росія розгорнула військово-біологічні лабораторії в Африці, в тому числі поблизу кордону з Чадом у Центральноафриканській Республіці, ймовірно, для вивчення і потенційного використання в якості зброї вірусних захворювань, не характерних для Росії.

Війна • 9 травня, 00:28 • 25850 перегляди

США запровадили санкції проти російської та Центральноафриканської компаній

США запровадили санкції проти російської компанії (ТОВ "Брокер Експерт") та компанії з Центральноафриканської Республіки (Bois Rouge SARLU) за сприяння зловмисній діяльності Росії та підтримку групи Вагнера в ЦАР.

Війна • 8 березня, 23:39 • 59495 перегляди

росія формує загони найманців для підтримки африканських диктаторів – Центр нацспротиву

росія створює "африканський корпус" найманців для підтримки диктаторів у Того, Лівії, Буркіна-Фасо та Центральноафриканській Республіці, а також для посилення впливу в регіоні Сахеля та Центральної Африки.

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