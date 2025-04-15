Центральноафриканська Республіка

Повстанці з Малі заявили, що вбили і поранили десятки "вагнерівців" - Reuters

На півночі Малі повстанці повідомили про вбивство та поранення десятків солдатів і найманців з ПВК "вагнер". Армія Малі підтвердила втрату двох військових, а російські блогери повідомили про загибель щонайменше 20 'вагнерівців'.