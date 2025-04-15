Центральноафриканська Республіка

Рада ЄС ухвалила санкції проти 16 фізичних і 3 юридичних осіб за дестабілізуючі дії рф за кордоном. Обмеження включають
заморожування активів та заборону на в'їзд до ЄС.
Велика Британія запровадила найбільший за рік пакет санкцій проти військово-промислового комплексу РФ. Обмеження торкнуться 28 постачальників військового обладнання та 3 групи найманців.
За даними CDC, в країнах Африканського союзу зафіксовано 1200 нових випадків mpox за тиждень. З початку року загальна кількість
заражень досягла 18 737, з 541 смертельним випадком.
На півночі Малі повстанці повідомили про вбивство та поранення десятків солдатів і найманців з ПВК "вагнер". Армія Малі
підтвердила втрату двох військових, а російські блогери повідомили про загибель щонайменше 20 'вагнерівців'.
Сполучені Штати ввели санкції відносно двох організацій в Центральноафриканській Республіці за підтримку дестабілізуючої
діяльності підтримуваного рф угруповання "вагнер" в Африці.
Махамат Ідрісс Дебі, який захопив владу в Чаді у 2021 році, набрав 61% голосів на президентських виборах, згідно з попередніми результатами.
Росія розгорнула військово-біологічні лабораторії в Африці, в тому числі поблизу кордону з Чадом у Центральноафриканській Республіці, ймовірно, для вивчення і потенційного використання в якості зброї вірусних захворювань, не характерних для Росії.
США запровадили санкції проти російської компанії (ТОВ "Брокер Експерт") та компанії з Центральноафриканської Республіки (Bois Rouge SARLU) за сприяння зловмисній діяльності Росії та підтримку групи Вагнера в ЦАР.
росія створює "африканський корпус" найманців для підтримки диктаторів у Того, Лівії, Буркіна-Фасо та Центральноафриканській
Республіці, а також для посилення впливу в регіоні Сахеля та Центральної Африки.