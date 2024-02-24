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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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росія формує загони найманців для підтримки африканських диктаторів – Центр нацспротиву

Київ • УНН

 • 38988 перегляди

росія створює "африканський корпус" найманців для підтримки диктаторів у Того, Лівії, Буркіна-Фасо та Центральноафриканській Республіці, а також для посилення впливу в регіоні Сахеля та Центральної Африки.

росія формує загони найманців для підтримки африканських диктаторів – Центр нацспротиву

росія створює "африканський корпус" для підтримки диктаторів. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

Деталі

Повідомляється, що російська влада формує так званий "африканський корпус" з контрактників, силовиків та бойовиків ПВК. Перших найманців планують відправити до Того для підтримки диктатора Гнассінгбе. Також планується створити військові бази в Того та Лівії, і розширити плацдарм у Буркіна-Фасо.

Мета - закріпитися в країнах Сахелю та Центральноафриканській республіці. путін пропонує диктаторам "охорону" за ресурси та майданчики для проекції сили

- йдеться в повідомленні.

У Центрі додають, що наслідками російських дій може стати експансія антидемократичних сил, зростання міграції до ЄС, а також розрив між Африкою та демократичним світом.

Обіцяють їм зарплати до 4000 доларів: росіяни продовжують вербувати найманців в Африці та Азії15.02.24, 15:15 • 23020 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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