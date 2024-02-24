росія формує загони найманців для підтримки африканських диктаторів – Центр нацспротиву
Київ • УНН
росія створює "африканський корпус" найманців для підтримки диктаторів у Того, Лівії, Буркіна-Фасо та Центральноафриканській Республіці, а також для посилення впливу в регіоні Сахеля та Центральної Африки.
росія створює "африканський корпус" для підтримки диктаторів. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.
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Повідомляється, що російська влада формує так званий "африканський корпус" з контрактників, силовиків та бойовиків ПВК. Перших найманців планують відправити до Того для підтримки диктатора Гнассінгбе. Також планується створити військові бази в Того та Лівії, і розширити плацдарм у Буркіна-Фасо.
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У Центрі додають, що наслідками російських дій може стати експансія антидемократичних сил, зростання міграції до ЄС, а також розрив між Африкою та демократичним світом.
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