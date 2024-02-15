Обіцяють їм зарплати до 4000 доларів: росіяни продовжують вербувати найманців в Африці та Азії

На боці російської армії воюють десятки тисяч громадян країн Азії та Африки - окупанти продовжують вербувати найманців, передає УНН із посиланням на Центр національного спротиву.

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За даними Центру, на території рф продовжується підготовка найманців-іноземців, які в подальшому відправляються на території України. росіяни обіцяють їм зарплати від 2000 до 4000 доларів, проте фактично сплачують кілька сотень доларів забезпечення.

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"Зауважимо, що легких заробітків не існує й ціна за свої злочини зростає вже в Україні. Вже 400 тис. ліквідованих нацистів зс рф про це свідчать, але не особисто", - наголошують в Центрі.

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