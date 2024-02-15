Обещают им зарплаты до 4000 долларов: россияне продолжают вербовать наемников в Африке и Азии

На стороне российской армии воюют десятки тысяч граждан стран Азии и Африки - оккупанты продолжают вербовать наемников, передает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Детали

По данным Центра, на территории рф продолжается подготовка наемников-иностранцев, которые в дальнейшем отправляются на территории Украины. россияне обещают им зарплаты от 2000 до 4000 долларов, однако фактически платят несколько сотен долларов обеспечения.

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"Отметим, что легких заработков не существует и цена за свои преступления растет уже в Украине. Уже 400 тыс. ликвидированных нацистов ссс рф об этом свидетельствуют, но не лично", - отмечают в Центре.

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