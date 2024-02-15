Обещают им зарплаты до 4000 долларов: россияне продолжают вербовать наемников в Африке и Азии

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Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

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14.02.24  •  165312 просмотра

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13.02.24  •  192517 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

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ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  236933 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

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Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
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Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
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Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

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09.02.24  •  326377 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

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