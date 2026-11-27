Фото: Киевский зоопарк

В столичном зоопарке проходит реабилитацию нутрия, которую украинские военные спасли в Покровске, передает УНН со ссылкой на столичный зоопарк.

Детали

Как сообщили в столичном зоопарке, в сентябре 2026 года нутрия сама пришла на позиции украинских защитников под Покровском — просто появилась в блиндаже.

Сначала военные решили, что животное заблудилось, и несколько раз выносили его к воде и деревьям, но оно каждый раз возвращалось, словно ища убежище. Вскоре ребята поняли, что нутрия ручная, и оставили ее в блиндаже, кормя картофелем, морковью и сухарями.

Фото: Киевский зоопарк

А поскольку у каждого на фронте есть собственный позывной, то и новый житель получил свой — "Блиндаж".

Впоследствии часть военных поехала в отпуск и в штаб, поэтому они взяли с собой и четвероногого Блиндажа. С передовой его вывезли в специально оборудованном контейнере и передали в Киевской области волонтерам, которые постоянно помогают военным. Именно эти волонтеры привезли серенькую фронтовую нутрию в Киевский зоопарк. Сейчас Блиндаж проходит реабилитацию и адаптацию под постоянным наблюдением наших специалистов, чувствует себя хорошо и благодарит Славных Защитников за свое спасение! — рассказали в зоопарке.

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