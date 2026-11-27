Президент США Дональд Трамп не знает, посетит ли глава кремля владимир путин следующую встречу G20 во Флориде в США, и заявил, что, если бы россия оставалась членом G8, войны в Украине могло бы не быть. Об этом он сказал журналистам в ночь на 27 ноября, пишет УНН.

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"Я не знаю, но, если бы он хотел приехать, он точно мог бы. Некоторым людям это не понравилось бы", — сказал Трамп, отвечая на вопрос, ожидает ли он приезда путина на саммит G20.

"Знаете, когда он был членом G8, если бы он остался членом, президент Обама хотел, чтобы он ушел. И если бы он остался членом, возможно, сейчас этой войны не было бы. Он был очень оскорблен, когда это произошло", — продолжил президент США.

"Я бы сказал, что, если бы это зависело от меня, я бы хотел, чтобы... Я думал, что это была гораздо более мощная группа, когда в ней есть россия, о которой вы говорите", — отметил Трамп.

"Я считаю, что, если бы они этого не сделали, я действительно твердо убежден, что, если бы они этого не сделали, у нас сейчас не было бы этой войны", — сказал он.

Дополнение

кремль, отмечает Reuters, заявил 26 ноября, что решение об участии путина в саммите еще не принято.

путин после встречи с Трампом на прошлой неделе заявил, что рассмотрит возможность участия во встрече после обсуждения этого с президентом США, но сказал, что ему нужно будет учитывать ситуацию в россии, решая, ехать ли в Соединенные Штаты.

Ранее в четверг Трамп в публикации на Truth Social заявил, что хотел бы, чтобы россия отказалась от военной агрессии против территорий по всей Европе, надеясь, что это может привести к быстрому урегулированию войны в Украине.

Трамп хочет, чтобы путин прекратил агрессию в Европе и быстро заключил мир с Украиной