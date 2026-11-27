В ночь на 27 ноября в городе Ефремов Тульской области России прогремели взрывы и возник пожар, предположительно, на территории завода синтетического каучука, который работает в интересах российского ВПК. Об этом сообщает ASTRA, пишет УНН.

Детали

По словам местного жителя, беспилотник попал в предприятие, в городе слышна работа противовоздушной обороны, а в небе видно зарево от пожара.

Ранее в Ефремове и соседних населённых пунктах Тульской области объявили опасность атаки беспилотников.

Что известно о предприятии

Вероятной целью атаки стал Ефремовский завод синтетического каучука, основанный в 1933 году. Предприятие производит синтетические каучуки и полимерные материалы.

25 сентября 2026 года Генеральный штаб ВСУ уже сообщал о поражении этого предприятия, отмечая, что оно задействовано в производстве твёрдого ракетного топлива, в частности для баллистических ракет комплекса «Искандер».

Предприятие также подвергалось атаке в декабре 2025 года, после которой местные власти подтвердили пожар на промышленном объекте.

Официального подтверждения нового попадания и информации о масштабах повреждений завода в настоящее время нет.

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