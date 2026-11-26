Кабинет министров ввёл процедуру сверки реестровых данных о гражданах Украины мужского пола в возрасте от 17 до 60 лет. Государственная миграционная служба передаст Министерству обороны паспортные данные, адреса регистрации и оцифрованные изображения лиц мужчин для последующей актуализации данных в реестре «Оберіг», передаёт УНН со ссылкой на постановление №1466 от 25 ноября.

Детали

В соответствии с документом Кабмин постановил «с целью обеспечения целостности, полноты, достоверности реестровых данных» провести верификацию информации о гражданах Украины мужского пола в возрасте от 17 до 60 лет на основании данных, обрабатываемых в:

ведомственной информационной системе Государственной миграционной службы;

Едином государственном демографическом реестре;

Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов.

Согласно постановлению, Государственная миграционная служба передаёт Минобороны данные ведомственной информационной системы ГМС в части данных, переданных из реестров территориальных общин:

идентификационный код (при наличии);

реквизиты паспорта гражданина Украины;

уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре (при наличии); фамилия, собственное имя, отчество (при наличии);

дата рождения;

место рождения;

пол;

адрес задекларированного/зарегистрированного места жительства (пребывания);

сведения о гражданстве.

Также ГМС должна передать данные ведомственной информационной системы в части данных о паспортах гражданина Украины в форме книжечки, в частности, в дополнение к вышеуказанным данным — реквизиты паспорта и заграничного паспорта (серия и/или номер, дата выдачи, орган, выдавший документ, срок действия), реквизиты предыдущих паспортов гражданина Украины и/или паспортов гражданина Украины для выезда за границу.

Кроме того, ГМС должна передать Минобороны сведения об оформлении документов для выезда за границу на постоянное проживание или оставления на постоянное проживание за границей, или возвращения в Украину, а также оцифрованное изображение лица человека.

Постановлением Министерству обороны поручено обеспечить проведение верификации данных, полученных от ГМС, а также провести актуализацию данных путём внесения в реестр «Оберіг» в течение 120 дней после завершения верификации.

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