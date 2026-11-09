В Україні змінили правила обліку військових - як буде тепер

Облік військовослужбовців в Україні відбуватиметься за новими правилами. Про це повідомили у Міноборони 9 листопада, пише УНН.

Міноборони оновило правила обліку особового складу - ідеться у повідомленні Міноборони.

Відповідний наказ № 357, як повідомляється, передбачає чотири основні зміни:

після повернення із СЗЧ: скорочено перелік даних у наказі про призначення; військовослужбовця на посаду;

після офіційного підтвердження загибелі: датою виключення зі списків частини буде дата реєстрації смерті;

під час переведення: облік у новій частині починатиметься з дня підписання акта приймання поповнення;

для кандидатів на службу: уточнено порядок обліку мобілізованих громадян та іноземців, які проходять відбір на контракт.

Зміни набрали чинності 30 жовтня 2026 року.

Дата виключення зі списків особового складу частини

Зміна стосується військовослужбовців, які раніше обліковувалися як зниклі безвісти за особливих обставин або перебували в полоні чи були захоплені в заручники, а згодом з’явилося офіційне підтвердження їхньої загибелі.

Їх і надалі виключатимуть зі списків на підставі свідоцтва про смерть, але тепер датою виключення буде дата, коли смерть офіційно зареєстрували. У свідоцтві це дата складання актового запису про смерть.

Раніше військовослужбовців виключали зі списків наступного дня після дати, зазначеної у медичному свідоцтві. Однак офіційне підтвердження і реєстрація смерті могли відбуватись задовго після фактичної загибелі. Через це в документах виникала плутанина, від якої дати рахувати пільговий період, зокрема під час оформлення пенсій для родини. Тепер цих розбіжностей не буде і виключення датуватимуть днем складання актового запису про смерть. - вказала заступниця міністра оборони Любов Галан.

Відтак військовий облік буде узгоджений з офіційною датою реєстрації смерті, що важливо для оформлення родиною пенсій, допомог і пільг.

Зміни набрали чинності 30 жовтня 2026 року й не передбачають автоматичного перегляду раніше виданих наказів про виключення зі списків особового складу.

Якщо військовослужбовця виключили зі списків до цієї дати й родина бажає оскаржити визначену дату виключення, то для цього потрібно звернутись до суду.

Призначення на посаду після повернення із СЗЧ

Наказ № 357 скоротив обсяг відомостей, які зазначають у наказі по особовому складу про призначення на посаду військовослужбовця, що добровільно повернувся після СЗЧ.

Раніше в наказі наводили повну назву посади з інформацією про підпорядкованість, військову частину та орган військового управління. Тепер назву посади в цій частині наказу не зазначатимуть – замість неї вказуватимуть умовне найменування військової частини, наприклад: "солдат Сидоренко І.І., військовослужбовець в/ч А0000". Повне найменування частини, до якої військового призначають, у наказі зберігається.

У примітці зазначатимуть лише рік народження та РНОКПП (ідентифікаційний код). Раніше там також вказували освіту, підставу призначення і те, чи йдеться про нижчу, рівнозначну або вищу посаду. Ці зміни мають пришвидшити підготовку наказу про призначення до іншої військової частини.

Облік під час переміщення до нового місця служби

Якщо мобілізованого військовослужбовця направляють до іншої частини у складі команди поповнення, по нього приїздить представник цієї частини. Від дня, коли старший команди підписує акт приймання поповнення, військовослужбовця зараховують до списків особового складу частини, до якої його направили. До фактичного прибуття він обліковуватиметься в ній як тимчасово відсутній.

Раніше упродовж переміщення військовослужбовець залишався на обліку частини, з якої вибув. Тепер одразу після підписання акта його обліковуватиме частина, до якої він прямує.

Це визначає, яка частина оформлює необхідні документи та процедури, якщо під час переміщення військовослужбовець самовільно залишить місце служби, буде травмований або з ним трапиться щось інше.

Ця зміна впорядковує облік і чітко визначає, яка військова частина відповідає за оформлення документів щодо військовослужбовця під час його переміщення до нового місця служби.

Облік осіб, які проходять оформлення та відбір до служби

Окремий порядок обліку визначили для:

громадян, які прибули до ТЦК та СП і підлягають призову під час мобілізації;

кандидатів на військову службу за контрактом з числа іноземців та осіб без громадянства, які проходять відбір. Їх можуть оформлювати у ТЦК та СП або центрах рекрутингу, а потім направляти до Центру рекрутингу іноземців.

Облік таких осіб ведуть в електронному журналі, а зміни визначають особливості його заповнення, процедуру взяття на облік і зарахування на продовольче забезпечення. Зарахування оформлюватимуть наказом по стройовій частині.

Раніше також було закріплено вимогу залучати військових, як добровільно повернулися після СЗЧ, до бойових завдань лише після зарахування до списків особового складу та на всі види забезпечення.

Добровільне повернення із СЗЧ: у Міноборони відповіли, коли військових можна залучати до бойових завдань