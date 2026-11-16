Кеті Перрі та Джастін Трюдо разом з'явилися на благодійному вечорі в Голлівуді

Американська співачка Кеті Перрі та колишній прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо разом відвідали благодійний вечір Baby2Baby Gala у Західному Голлівуді. Пара позувала фотографам на червоній доріжці, демонструючи свої стосунки. Про це 15 листопада повідомило видання Just Jared, пише УНН.

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Захід відбувся 14 листопада в Pacific Design Center. 42-річна Перрі та 54-річний Трюдо трималися поруч і фотографувалися разом перед початком вечора.

Це вже третя спільна поява знаменитостей на червоній доріжці від початку їхніх стосунків. Цього разу до співачки також приєдналася її старша сестра Анджела.

Що відомо про стосунки Перрі та Трюдо

Перші чутки про роман співачки та колишнього канадського прем'єра з'явилися в липні 2025 року. Згодом вони почали відкрито з'являтися разом на публічних заходах.

Нещодавно Перрі назвала Трюдо "коханням свого життя" та одним із найбільших подарунків, які принесло їй концертне турне Lifetimes.

Благодійний вечір Baby2Baby щороку збирає кошти для допомоги дітям із малозабезпечених родин. У заході традиційно беруть участь голлівудські актори, музиканти та підприємці.

Кеті Перрі з'явилася на побаченні з Джастіном Трюдо після вироку її колишньому чоловіку за зґвалтування