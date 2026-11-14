Кеті Перрі з'явилася на побаченні з Джастіном Трюдо після вироку її колишньому чоловіку за зґвалтування

Американська співачка Кеті Перрі та колишній прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо вперше з'явилися разом на публіці після того, як колишнього чоловіка артистки, актора Рассела Бренда, засудили до 10,5 року ув'язнення за зґвалтування та сексуальне насильство. Пару помітили на побаченні в Лос-Анджелесі. Про це повідомляє E! News, пише УНН.

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42-річна Перрі та 54-річний Трюдо 11 листопада відвідали ресторан E. Baldi у Беверлі-Гіллз.

Для вечері співачка обрала чорний топ із відкритими плечима, світлі джинси та чорні чоботи. Трюдо з'явився у темно-синьому светрі та темних джинсах.

Пара підтвердила свої романтичні стосунки у жовтні 2025 року. Відтоді Перрі та Трюдо періодично з'являються разом на публіці.

Колишнього чоловіка Перрі засудили до 10,5 року в'язниці

Незадовго до побачення Перрі та Трюдо суд у Лондоні виніс вирок 51-річному британському актору та коміку Расселу Бренду, з яким співачка перебувала у шлюбі з 2010 до 2012 року.

Бренда визнали винним за одним епізодом зґвалтування та трьома епізодами сексуального насильства. Водночас його виправдали за двома іншими звинуваченнями у зґвалтуванні та одним звинуваченням у непристойному нападі.

Суд призначив актору покарання у вигляді 10 років і 6 місяців позбавлення волі.

Під час судового процесу шлюб Бренда з Кеті Перрі практично не згадували. Прокурори вирішили не порушувати цю тему, оскільки вважали її делікатною та такою, що не стосується безпосередньо висунутих звинувачень.

Британський суд визнав ексчоловіка Кеті Перрі винним у зґвалтуванні та сексуальних нападах