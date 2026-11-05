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Британський суд визнав ексчоловіка Кеті Перрі винним у зґвалтуванні та сексуальних нападах

Київ • УНН

 • 246 перегляди

Лондонський суд визнав Рассела Бренда винним у зґвалтуванні та трьох епізодах сексуального насильства. Вирок оголосять у понеділок.

Британський суд визнав ексчоловіка Кеті Перрі винним у зґвалтуванні та сексуальних нападах
Рассел Бренд. Фото: REUTERS/Jack Taylor

У четвер лондонський суд визнав британського коміка й актора Рассела Бренда винним у зґвалтуванні та сексуальному насильстві, йому загрожує тривалий тюремний термін, передає УНН із посиланням на Reuters.

Бренд — свого часу один із найвідоміших телеведучих Великої Британії та колишній чоловік американської співачки Кеті Перрі — відкидав звинувачення, стверджуючи, що описані події або відбувалися за взаємною згодою, або були вигадані чи переосмислені.

Прокурори охарактеризували 51-річного артиста, відомого за ролями у фільмах "Втеча з Вегаса" (Get Him to the Greek) та "Артур", як безжального сексуального хижака.

Лондонський Королівський суд Саутуарка визнав його винним за одним пунктом звинувачення у зґвалтуванні та трьома пунктами — у сексуальному насильстві. Водночас його виправдали за двома іншими звинуваченнями у зґвалтуванні та спробі вчинити дії сексуального характеру.

Суддя Джоел Беннатан повідомив, що вирок буде оголошено в понеділок і що підсудному загрожує тривале ув'язнення. Бренда відвели до камери попереднього утримання в очікуванні розгляду клопотання про звільнення під заставу.

Ексчоловік Кеті Перрі постав перед судом за сексуальні злочини, прокурори називають його "справжнім хижаком"14.10.26, 15:59 • 30782 перегляди

За словами прокурорів, інкриміновані діяння охоплюють період із 1999 по 2009 рік — час, коли Бренд пройшов шлях від виступів у жанрі стендап на невеликих майданчиках до кар'єри телеведучого та зірки голлівудських фільмів.

У суді пролунали емоційні свідчення шести потерпілих; усі вони мають право на довічну анонімність. Жінки не були знайомі між собою, але звернулися до поліції після виходу у 2023 році телевізійного документального фільму та публікацій у пресі, в яких інші жінки висунули анонімні звинувачення проти Бренда.

Найбільш детальні свідчення стосувалися зґвалтування, вчиненого у 2009 році. Потерпіла познайомилася з Брендом після його виступу, після чого в його гримерці між ними стався статевий акт.

Жінка розповіла, що через кілька днів прийшла до нього додому, де під час сексу за взаємною згодою він вчинив щодо неї анальне зґвалтування. За її словами, після цього він наказав їй прибрати кров і безлад.

Також його визнали винним у сексуальному насильстві щодо жінки в лондонському барі у 2004 році: за словами потерпілої, під час вечірки він підійшов до неї та схопив за груди. Його також визнали винним в інциденті 2004 чи 2005 року: жінка, яка працювала на радіостанції, повідомила, що він вчинив на неї напад — діяв шалено й агресивно — у присутності свого оточення.

Крім того, його визнали винним в інциденті 2009 року, коли під час роботи над просуванням проєкту він вимагав, щоб жінка зробила йому масаж, а потім, на очах у двох його колег, просунув голову їй між ніг.

Антоніна Туманова

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