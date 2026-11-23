У Димері на Київщині російський удар забрав життя вже 11 людей. Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко у соцмережах 23 листопада, пише УНН.

У Димері кількість загиблих унаслідок російської атаки зросла до 11 людей. Рятувальники деблокували з-під завалів тіло ще однієї людини - написав Ткаченко.

За даними ДСНС, усю ніч рятувальники безперервно працювали на місці зруйнованого будинку. Крок за кроком, розбираючи завали, вони шукали людей, чиї життя обірвала ворожа атака. Роботи не припинялися ні на мить. Лише сигнали повітряної тривоги змушували рятувальників тимчасово переривати роботу, адже навіть під час проведення пошуково-рятувальної операції вони змушені дбати про власну безпеку.

"За цю ніч з-під завалів деблоковано тіла 11 загиблих людей. Увесь цей час на них чекали рідні, які до останнього сподівалися на диво. Це важка ніч болю, втрат і виснажливої роботи тих, хто до останнього бореться за кожне людське життя", - вказали у ДСНС.

"Наразі відомо про 11 загиблих людей, серед них - малолітня дівчинка. Ще двоє людей вважаються безвісти зниклими. Постраждали семеро громадян, серед них - двоє дітей", - зазначили у поліції Київщини.

Як повідомив голова ОВА, пошуково-рятувальні роботи тривають.

Регулярно оголошується хвилина тиші, вказали у поліції.

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