З'явилися нові деталі атак на бойові кораблі та судна тіньового флоту рф біля берегів Лівії
Київ • УНН
У порту Бенгазі морські дрони атакували російський військовий корабель і мальтійське судно, поранивши 10 людей. Масштаб пошкоджень не підтверджено.
У лівійському порту Бенгазі внаслідок атак морських безпілотників на російські кораблі поранення отримали 10 людей, серед яких є громадяни росії та Лівії, а також з'явилися нові подробиці про судна, які потрапили під удари. Про це повідомляє Reuters із посиланням на лівійських військових, пише УНН.
Деталі
За інформацією агентства, одна з атак була спрямована проти російського військового корабля в порту Бенгазі. Іншою ціллю стало комерційне судно під прапором Мальти, членів екіпажу якого вдалося врятувати.
Раніше OSINT-аналітики повідомляли про можливе затоплення російського корвета "Меркурій". На поширених супутникових знімках, за їхніми оцінками, видно наслідки ураження корабля, який увійшов до складу Чорноморського флоту рф у 2023 році.
Що відомо про інші атаковані російські судна
За припущеннями OSINT-аналітиків, під удар також міг потрапити вантажний корабель ASCALON, який пов'язують із перевезенням російської військової техніки. Однак Reuters повідомляє про судно під мальтійським прапором, тому особу другого атакованого корабля остаточно не встановлено.
За даними моніторингових ресурсів, 15–16 жовтня ASCALON разом із суднами LADY D та ANASTASIIA завантажував військову техніку на базі в Калінінградській області. Серед вантажів називали бойові машини піхоти, бронеавтомобілі MRAP та транспорт для перевезення особового складу.
Наприкінці жовтня ці судна залишили Балтійськ і в листопаді прямували до Середземного моря. За попередніми повідомленнями, ASCALON міг зазнати ураження, тоді як атака на ANASTASIIA не досягла мети.
Лівійські військові також повідомили про перехоплення понад 20 безекіпажних катерів поблизу Бенгазі ввечері 22 листопада. Водночас остаточні масштаби пошкоджень російських кораблів і причетність конкретної сторони до атак залишаються не підтвердженими незалежними джерелами.
Другим судном, атакованим біля берегів Лівії, міг стати російський підсанкційний суховантаж ASCALON22.11.26, 20:21 • 26644 перегляди