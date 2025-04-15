Україна посіла 73-тю позицію в рейтингу найсильніших паспортів світу, поділивши її з Колумбією, Тувалу та Сальвадором. Перше місце отримала Ірландія, обігнавши інші європейські країни.
Європейська мовна спілка (EBU) вимагає від Еріки Вікман змінити костюм і постановку, вважаючи їх занадто відвертими. Співачка змушена підкоритися правилам конкурсу.
Європейська мовна спілка заборонила використання мальтійського слова kant у пісні представниці Мальти Міріани Конте. Мальтійський мовник має до 10 березня змінити текст пісні або обрати нову композицію.
Лідер найбільшої партії Болгарії ГЄРБ Бойко Борисов відмовився підтримати підписання безпекової угоди з Україною. Тимчасовий уряд звернувся за мандатом до парламенту, але Борисов заявив про зміну ситуації та недоцільність угоди.
Глава МЗС України Андрій Сибіга назвав російського міністра злочинцем та покинув залу засідань ОБСЄ перед його виступом. За українським міністром послідувала низка іноземних дипломатів.
Мальта анулювала візу марії захаровій для участі у міністерській зустрічі ОБСЄ 5-6 грудня. МЗС рф назвало це безпрецедентним випадком та пообіцяло приділити цьому "особливу увагу".
Запити на отримання "золотих віз" від американців зросли на 400% за тиждень після перемоги Трампа. Найпопулярнішою програмою серед американців є Portugal's Golden Residence Permit Program з мінімальними інвестиціями від 250 000 євро.
12 країн ЄС закликали Єврокомісію підтримати створення енергетичних об'єднань для зниження цін на енергоносії. Вони представили спільний документ на зустрічі міністрів енергетики ЄС, наголошуючи на важливості транскордонного співробітництва.
NAVI перемогли у ювілейному світовому турнірі з CS2.
Президент України Володимир Зеленський виступить на засіданні Ради Безпеки ООН у вівторок, 24 вересня. Він представить "план перемоги" під час візиту до США, коли світові лідери зберуться на щорічну зустріч Генасамблеї ООН.
Роберта Мецола була переобрана на посаду президента Європейського парламенту ще на два з половиною роки до 2027 року, отримавши 562 голоси в першому турі.
У 2024 році міжнародні туристичні витрати в Європі досягли рекордних 800 мільярдів євро, що на 37% більше, ніж до пандемії, завдяки зростанню попиту з боку американських та східноазійських мандрівників.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав членів ОБСЄ активно підтримати українську Формулу миру для припинення війни з росією та ізолювати росію від організації за підрив європейської безпеки та вчинення воєнних злочинів в Україні.
Ірак та Йорданія відкликали свої підписи під спільним комюніке Глобального саміту миру, в результаті чого документ, спрямований на досягнення миру в Україні, підтримали 78 країн.
У ЄС відзначають консенсус, що швидко формується, щодо бажаних імен на вищі керівні посади в ЄС: називають Урсулу фон дер Ляєн на другий термін як президента Європейської комісії, Антоніу Кошту як президента Європейської ради, Роберту Метсолу як главу Європейського парламенту та Каю Каллас як главу дипломатії ЄС.
На виборах до Європарламенту в Німеччині консервативний блок ХДС / ХСС отримав близько 30% голосів.
Громадяни Словаччини, Італії, Латвії та Мальти голосують за депутатів Європейського парламенту 8 червня, в той час як Німеччина і більшість інших держав ЄС проголосують 9 червня.
Президент Франції Макрон застерігає від неявки на євровибори цими вихідними. За його розрахунками, це зіграє на руку ультраправим, що набирають силу.
Країни ЄС мають намір протягом декількох тижнів досягти згоди щодо наступного пакету санкцій проти росії, спрямованих на «тіньовий флот» нафтових танкерів москви, заборону реекспорту російського скрапленого газу та запровадження індивідуальних санкцій проти понад 100 осіб, причетних до депортації українців та виробництва зброї.
Нейтральні країни, які користуються захистом НАТО, але не є її членами, повинні приєднатися до військового Альянсу, вважає міністр оборони Британії Грант Шаппс.
Ірландія має намір оголосити про визнання Палестини державою в середу, 22 травня.
Європейський Союз планує надати Україні широкі зобов'язання у сфері безпеки, включаючи політичну, військову, економічну допомогу та підтримку у відновленні, до початку липня, але за виключенням прямої військової участі ЄС у бойових діях проти Росії.
90% заморожених російських активів на суму близько 192 мільярдів євро, що зберігаються в бельгійському депозитарії цінних паперів Euroclear, будуть спрямовані на підтримку України, тоді як решта 10% підуть на потреби ЄС, залишаючи невикористаною значну частину із загальних 220 мільярдів євро заморожених російських активів у фінансовій системі ЄС.
путін під час своєї інавгураційної промови заявив, що москва "не відмовляється від діалогу із західними країнами" та говорив про рф.
Брюссель розглядає можливість дозволити нейтральним країнам ЄС відмовитися від використання заморожених російських активів для закупівлі зброї для України, тоді як члени G7, такі як Німеччина, Франція та Італія, зберігають обережність через юридичні та фінансові ризики.
Деякі члени Європарламенту підробляють "на стороні", працюючи за сумісництвом у приватних компаніях, що викликає занепокоєння щодо потенційного конфлікту інтересів та впливу на формування політики ЄС.
Міністри сільського господарства ЄС планують збільшити максимальний розмір мінімальної державної допомоги до 50 000 євро на одне господарство на три роки, щоб підтримати аграрний сектор на тлі триваючих ринкових потрясінь.
Президент Зеленський заявив, що для того, щоб російський терор програв, необхідно забезпечити всі формати української сили, включаючи економічну стабільність, тиск партнерів на росію та якомога сильнішу глобальну консолідацію.
Зеленський і президент Швейцарії Амхерд обговорили підготовку до першого Глобального саміту миру в Швейцарії в червні, продовживши роботу над реалізацією Формули миру, заснованої на попередніх зустрічах радників з національної безпеки.
Станом на лютий 2024 року 4,2 мільйона українців, що становить 98% усіх отримувачів, отримали тимчасовий захист в ЄС з початку повномасштабного вторгнення росії.