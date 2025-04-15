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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини
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12:10 • 646 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 26818 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 139695 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 135143 перегляди

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14 квітня, 10:52 • 135082 перегляди

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Україна посіла 73-тю позицію в рейтингу найсильніших паспортів світу, поділивши її з Колумбією, Тувалу та Сальвадором. Перше місце отримала Ірландія, обігнавши інші європейські країни.

Суспільство • 3 квітня, 05:19 • 8151 перегляди

Фінську співачку змусили змінити номер на "Євробаченні" через "надмірну сексуальність"

Європейська мовна спілка (EBU) вимагає від Еріки Вікман змінити костюм і постановку, вважаючи їх занадто відвертими. Співачка змушена підкоритися правилам конкурсу.

Новини Світу • 13 березня, 15:25 • 22068 перегляди

Цензура "Євробачення-2025" не пропустила пісню Мальти через пікантне слово

Європейська мовна спілка заборонила використання мальтійського слова kant у пісні представниці Мальти Міріани Конте. Мальтійський мовник має до 10 березня змінити текст пісні або обрати нову композицію.

Культура • 5 березня, 10:22 • 18040 перегляди

Болгарія може не підписати безпекову угоду з Україною: що відомо

Лідер найбільшої партії Болгарії ГЄРБ Бойко Борисов відмовився підтримати підписання безпекової угоди з Україною. Тимчасовий уряд звернувся за мандатом до парламенту, але Борисов заявив про зміну ситуації та недоцільність угоди.

Політика • 20 грудня, 09:05 • 18514 перегляди

Глава МЗС України відкрито назвав російського міністра злочинцем і залишив залу засідань ОБСЄ

Глава МЗС України Андрій Сибіга назвав російського міністра злочинцем та покинув залу засідань ОБСЄ перед його виступом. За українським міністром послідувала низка іноземних дипломатів.

Політика • 5 грудня, 11:12 • 16012 перегляди

Мальта анулювала візу речниці МЗС рф захарової, видану для участі у зустрічі ОБСЄ

Мальта анулювала візу марії захаровій для участі у міністерській зустрічі ОБСЄ 5-6 грудня. МЗС рф назвало це безпрецедентним випадком та пообіцяло приділити цьому "особливу увагу".

Новини Світу • 4 грудня, 19:41 • 31146 перегляди

Попит на "золоті візи" серед американців різко зріс після перемоги Трампа

Запити на отримання "золотих віз" від американців зросли на 400% за тиждень після перемоги Трампа. Найпопулярнішою програмою серед американців є Portugal's Golden Residence Permit Program з мінімальними інвестиціями від 250 000 євро.

Новини Світу • 21 листопада, 12:02 • 17389 перегляди

Для зниження цін на енергоносії: 12 країн ЄС закликали підтримати транскордонне співробітництво у електроенергетиці

12 країн ЄС закликали Єврокомісію підтримати створення енергетичних об'єднань для зниження цін на енергоносії. Вони представили спільний документ на зустрічі міністрів енергетики ЄС, наголошуючи на важливості транскордонного співробітництва.

Новини Світу • 16 жовтня, 08:36 • 13778 перегляди

Нове кіберспортивне досягнення України: NAVI перемогли у ювілейному світовому турнірі з CS2

NAVI перемогли у ювілейному світовому турнірі з CS2.

Новини Бізнесу • 23 вересня, 09:59 • 19207 перегляди

Виступ Зеленського на засіданні Ради Безпеки ООН: ЗМІ назвали нову дату

Президент України Володимир Зеленський виступить на засіданні Ради Безпеки ООН у вівторок, 24 вересня. Він представить "план перемоги" під час візиту до США, коли світові лідери зберуться на щорічну зустріч Генасамблеї ООН.

Війна • 18 вересня, 19:58 • 46729 перегляди

Мецола переобрана як президент Європарламенту. Її уже привітав Зеленський

Роберта Мецола була переобрана на посаду президента Європейського парламенту ще на два з половиною роки до 2027 року, отримавши 562 голоси в першому турі.

Новини Світу • 16 липня, 11:45 • 14192 перегляди

Європейська туристична комісія прогнозує збільшення прибутку від туристів у рекордні 800 млрд євро – Bloomberg

У 2024 році міжнародні туристичні витрати в Європі досягли рекордних 800 мільярдів євро, що на 37% більше, ніж до пандемії, завдяки зростанню попиту з боку американських та східноазійських мандрівників.

Економіка • 11 липня, 09:02 • 28119 перегляди

Кулеба закликав ОБСЄ знайти спосіб позбавитись “російського ярма”

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав членів ОБСЄ активно підтримати українську Формулу миру для припинення війни з росією та ізолювати росію від організації за підрив європейської безпеки та вчинення воєнних злочинів в Україні.

Політика • 26 червня, 16:13 • 12255 перегляди

Ірак та Йорданія відмовилися підписати спільне комюніке щодо досягнення миру в Україні

Ірак та Йорданія відкликали свої підписи під спільним комюніке Глобального саміту миру, в результаті чого документ, спрямований на досягнення миру в Україні, підтримали 78 країн.

Політика • 16 червня, 21:34 • 106244 перегляди

Швидке узгодження навколо "великої четвірки": Politico дізналося, хто претендує на найвищі керівні посади в ЄС

У ЄС відзначають консенсус, що швидко формується, щодо бажаних імен на вищі керівні посади в ЄС: називають Урсулу фон дер Ляєн на другий термін як президента Європейської комісії, Антоніу Кошту як президента Європейської ради, Роберту Метсолу як главу Європейського парламенту та Каю Каллас як главу дипломатії ЄС.

Новини Світу • 12 червня, 14:33 • 21549 перегляди

У Німеччині на виборах до Європарламенту лідирують консерватори

На виборах до Європарламенту в Німеччині консервативний блок ХДС / ХСС отримав близько 30% голосів.

Новини Світу • 9 червня, 17:07 • 40431 перегляди

Вибори у ЄС: Італія, Словаччина, Латвія і Мальта обирають євродепутатів

Громадяни Словаччини, Італії, Латвії та Мальти голосують за депутатів Європейського парламенту 8 червня, в той час як Німеччина і більшість інших держав ЄС проголосують 9 червня.

Новини Світу • 8 червня, 11:15 • 23667 перегляди

Макрон про можливу перемогу ультраправих на євровиборах: Європа ніколи не знала такої загрози

Президент Франції Макрон застерігає від неявки на євровибори цими вихідними. За його розрахунками, це зіграє на руку ультраправим, що набирають силу.

Новини Світу • 8 червня, 08:55 • 24080 перегляди

У ЄС зберігаються розбіжності стосовно санкцій щодо "тіньового флоту" москви, три країни проти - FT

Країни ЄС мають намір протягом декількох тижнів досягти згоди щодо наступного пакету санкцій проти росії, спрямованих на «тіньовий флот» нафтових танкерів москви, заборону реекспорту російського скрапленого газу та запровадження індивідуальних санкцій проти понад 100 осіб, причетних до депортації українців та виробництва зброї.

Війна • 23 травня, 10:00 • 28268 перегляди

Нейтральні країни повинні вступати в НАТО, якщо їм потрібен захист - міністр оборони Британії

Нейтральні країни, які користуються захистом НАТО, але не є її членами, повинні приєднатися до військового Альянсу, вважає міністр оборони Британії Грант Шаппс.

Новини Світу • 22 травня, 13:02 • 17938 перегляди

Reuters: Ірландія має намір визнати Палестинську державу

Ірландія має намір оголосити про визнання Палестини державою в середу, 22 травня.

Політика • 21 травня, 23:41 • 23453 перегляди

ЄС погодив безпекові зобов'язання для України, вони очікуються не пізніше початку липня - Welt

Європейський Союз планує надати Україні широкі зобов'язання у сфері безпеки, включаючи політичну, військову, економічну допомогу та підтримку у відновленні, до початку липня, але за виключенням прямої військової участі ЄС у бойових діях проти Росії.

Війна • 11 травня, 09:59 • 72792 перегляди

На що будуть використані доходи від заморожених активів росіян

90% заморожених російських активів на суму близько 192 мільярдів євро, що зберігаються в бельгійському депозитарії цінних паперів Euroclear, будуть спрямовані на підтримку України, тоді як решта 10% підуть на потреби ЄС, залишаючи невикористаною значну частину із загальних 220 мільярдів євро заморожених російських активів у фінансовій системі ЄС.

Економіка • 9 травня, 10:13 • 21639 перегляди

путін на "інавгурації" запевняв у готовності до діалогу із Заходом і говорив про рф: аналітики не побачили нічого неочікуваного

путін під час своєї інавгураційної промови заявив, що москва "не відмовляється від діалогу із західними країнами" та говорив про рф.

Новини Світу • 7 травня, 09:55 • 22228 перегляди

У ЄС новий план виходу з глухого кута щодо російських активів для України - Politico

Брюссель розглядає можливість дозволити нейтральним країнам ЄС відмовитися від використання заморожених російських активів для закупівлі зброї для України, тоді як члени G7, такі як Німеччина, Франція та Італія, зберігають обережність через юридичні та фінансові ризики.

Війна • 7 травня, 06:51 • 24482 перегляди

Депутати Європарламенту заробляють мільйони в компаніях паралельно з політичною діяльністю - Transparency International

Деякі члени Європарламенту підробляють "на стороні", працюючи за сумісництвом у приватних компаніях, що викликає занепокоєння щодо потенційного конфлікту інтересів та впливу на формування політики ЄС.

Новини Світу • 6 травня, 10:51 • 27067 перегляди

Міністри ЄС наполягатимуть на збільшенні державної допомоги "de minimis" для фермерів до 50 000 євро

Міністри сільського господарства ЄС планують збільшити максимальний розмір мінімальної державної допомоги до 50 000 євро на одне господарство на три роки, щоб підтримати аграрний сектор на тлі триваючих ринкових потрясінь.

Економіка • 26 квітня, 14:32 • 25691 перегляди

Зеленський назвав формати сили України, які мають бути забезпечені для програшу терору рф

Президент Зеленський заявив, що для того, щоб російський терор програв, необхідно забезпечити всі формати української сили, включаючи економічну стабільність, тиск партнерів на росію та якомога сильнішу глобальну консолідацію.

Війна • 10 квітня, 17:54 • 33066 перегляди

Зеленський та президентка Швейцарії обговорили підготовку до першого Саміту миру

Зеленський і президент Швейцарії Амхерд обговорили підготовку до першого Глобального саміту миру в Швейцарії в червні, продовживши роботу над реалізацією Формули миру, заснованої на попередніх зустрічах радників з національної безпеки.

Війна • 10 квітня, 15:25 • 27832 перегляди

98% осіб, які отримали тимчасовий захист в ЄС - українці

Станом на лютий 2024 року 4,2 мільйона українців, що становить 98% усіх отримувачів, отримали тимчасовий захист в ЄС з початку повномасштабного вторгнення росії.

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