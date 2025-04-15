путін на "інавгурації" запевняв у готовності до діалогу із Заходом і говорив про рф: аналітики не побачили нічого неочікуваного

путін під час своєї інавгураційної промови заявив, що москва "не відмовляється від діалогу із західними країнами" та говорив про рф.