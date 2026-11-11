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Financial Times

Ірландія виділила Україні ще 25 млн євро на підтримку енергетики

Київ • УНН

 • 546 перегляди

Ірландія внесла 25 млн євро до фонду для ремонту енергооб’єктів і розвитку генерації. У жовтні кошти також надали Німеччина, Мальта та REKK.

Ірландія виділила Україні ще 25 млн євро на підтримку енергетики

Ірландія внесла додаткові 25 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України, через який закуповується обладнання для ремонтів, відновлення пошкоджених енергооб'єктів та нарощування потужностей генерації. Про це повідомляє Міненерго, пише УНН.

Деталі

Перший віцепрем'єр-міністр України – міністр енергетики Денис Шмигаль подякував Ірландії за внесок до Фонду і підтримку енергетичного сектору України у цей складний період.

Фонд — це ефективний і прозорий інструмент підтримки української енергетики. Через нього закуповується обладнання для ремонтів, відновлення пошкоджених об'єктів та нарощування потужностей генерації. Таким чином підтримка партнерів допомагає нам знову і знову відновлювати електропостачання після російських атак і повертати світло у домівки мільйонів українських родин, школи, лікарні та на підприємства

- сказав Шмигаль.

У Міненерго зазначили, що у жовтні до Фонду підтримки енергетики України надійшли грантові внески від Німеччини — 249,7 мільйона євро, Мальти — 50 тисяч євро та угорської компанії REKK — 3 тисячі євро.

Контекст

Ірландія дотримується політики військового нейтралітету, тому її підтримка України зосереджена переважно на невійськовій допомозі. Зокрема, країна надає фінансову, гуманітарну та енергетичну підтримку.

Головуюча у ЄС Ірландія хоче відкриття всіх переговорних кластерів для України цього року - ЗМІ15.10.26, 12:47 • 35338 переглядiв

Ольга Розгон

Війна в УкраїніЕкономіка
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Ірландія
Міністерство енергетики України
Мальта
Німеччина
Україна
Денис Шмигаль