Ірландія виділила Україні ще 25 млн євро на підтримку енергетики
Київ • УНН
Ірландія внесла 25 млн євро до фонду для ремонту енергооб’єктів і розвитку генерації. У жовтні кошти також надали Німеччина, Мальта та REKK.
Ірландія внесла додаткові 25 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України, через який закуповується обладнання для ремонтів, відновлення пошкоджених енергооб'єктів та нарощування потужностей генерації. Про це повідомляє Міненерго, пише УНН.
Деталі
Перший віцепрем'єр-міністр України – міністр енергетики Денис Шмигаль подякував Ірландії за внесок до Фонду і підтримку енергетичного сектору України у цей складний період.
Фонд — це ефективний і прозорий інструмент підтримки української енергетики. Через нього закуповується обладнання для ремонтів, відновлення пошкоджених об'єктів та нарощування потужностей генерації. Таким чином підтримка партнерів допомагає нам знову і знову відновлювати електропостачання після російських атак і повертати світло у домівки мільйонів українських родин, школи, лікарні та на підприємства
У Міненерго зазначили, що у жовтні до Фонду підтримки енергетики України надійшли грантові внески від Німеччини — 249,7 мільйона євро, Мальти — 50 тисяч євро та угорської компанії REKK — 3 тисячі євро.
Контекст
Ірландія дотримується політики військового нейтралітету, тому її підтримка України зосереджена переважно на невійськовій допомозі. Зокрема, країна надає фінансову, гуманітарну та енергетичну підтримку.
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