Ірландія виділила Україні ще 25 млн євро на підтримку енергетики

Ірландія внесла додаткові 25 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України, через який закуповується обладнання для ремонтів, відновлення пошкоджених енергооб'єктів та нарощування потужностей генерації. Про це повідомляє Міненерго, пише УНН.

Перший віцепрем'єр-міністр України – міністр енергетики Денис Шмигаль подякував Ірландії за внесок до Фонду і підтримку енергетичного сектору України у цей складний період.

Фонд — це ефективний і прозорий інструмент підтримки української енергетики. Через нього закуповується обладнання для ремонтів, відновлення пошкоджених об'єктів та нарощування потужностей генерації. Таким чином підтримка партнерів допомагає нам знову і знову відновлювати електропостачання після російських атак і повертати світло у домівки мільйонів українських родин, школи, лікарні та на підприємства