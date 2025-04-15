Російські війська почали застосовувати БпЛА, що розкидають вибухонебезпечні предмети по території України. У разі виявлення підозрілих предметів слід негайно телефонувати 101, 102 чи 112.
У Повітряних силах кажуть, що Україна не має достатньо систем Patriot, щоб захистити великі території від балістичних ракет. ЗРК Patriot ефективні проти аеродинамічних цілей до 150 км, але проти балістики – лише на кілька десятків.
росія удосконалює дрони-камікадзе та ракети, враховуючи досвід збиття їх Patriot. Україна ділиться інформацією із партнерами для модернізації ППО.
Під час нічної атаки силам ППО вдалося збити лише одну з шести балістичних ракет. Також було знищено 12 крилатих ракет типу "Калібр" і Х-101.
Сили оборони України збивають 90% російських дронів, але ворог збільшує атаки, використовуючи як ударні БПЛА, так і дрони-імітатори. За словами Юрія Ігната, тактика ворога постійно змінюється.
Російські z-блогери розповсюдили фейк про збиття українського F-16 над Сумщиною. Юрій Ігнат спростував цю інформацію, зазначивши, що пілоти успішно працюють по позиціях окупантів.
Під час нічної атаки рф основною ціллю стали об'єкти газовидобувної промисловості на Полтавщині. Ворог застосував комбінований удар з використанням різних типів ракет та дронів.
У ніч на 6 квітня мобільна вогнева група збила російську ракету "Калібр", яка атакувала Україну.
Юрій Ігнат йде з посади речника Повітряних Сил Збройних Сил України і працюватиме на іншому напрямку.
Рішення Німеччини про передачу Україні ракет Taurus не буде прискорене через занепокоєння з цього приводу в українському суспільстві, заявив речник Повітряних сил Збройних сил України.
Через розташування Одеси на узбережжі Чорного моря не завжди вдається перехопити всі ворожі дрони на підльоті до міста.
Україна готує свої аеродроми до прийому та експлуатації винищувачів F-16, адаптуючи злітно-посадкові смуги та стоянки для розміщення західних літаків.
Речник ПС ЗС України повідомив, що після знищення понад 10 російських літаків у лютому, росіяни зменшили використання керованих авіабомб, але повітряні удари продовжуються.
Речник ПС ЗС України повідомив, що російські літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50 не були помічені над Азовським морем протягом шести днів.
Речник ПС ЗС України заявив, що вони отримали додаткові інструменти для протидії російським літакам, змушуючи ворога відчувати себе менш вільно в небі.
Українські пілоти відпрацьовують тактичні ударні прийоми в рамках навчання для переходу до експлуатації літаків F-16.
Відсутність літака далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 допомагає Україні знищувати більше російських винищувачів.
Військово-повітряні сили України оновили свій додаток для оповіщення про повітряні нальоти новим безпечним алгоритмом, але попереджають, що через загрозу балістичних ракет люди повинні покладатися на кілька джерел оповіщення для захисту.
Російські пілоти стали менш "нахабними" після того, як у лютому Україна збила більше десятка їхніх літаків.
росіяни посилили повітряну розвідку, задіявши рекордну кількість безпілотників вздовж усієї лінії фронту, особливо на південному напрямку вздовж річки Дніпро, повідомив речник Повітряних сил ЗСУ.
Ворожий безпілотник пролетів над Молдовою, перш ніж був знищений українськими засобами протиповітряної оборони, повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України.
Всі 10 членів російського екіпажу загинули, коли їхній літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50У був збитий.
Речник Повітряних сил вважає, що у найближчі дні масовані ракетні удари з боку росії не виключені, але пильність потрібно зберігати завжди.
Повітряні Сили Збройних Сил України завжди чекають на офіційну інформацію від експертів КНІДСЕ, щоб ідентифікувати типи ракет, які ворог використовує для нанесення ударів по Україні.
Речник ПС ЗС України заявив, що винищувачі F-16 будуть оснащені бомбами і ракетами, які зараз використовуються на літаках МіГ-29 і Су-27, але зможуть використовувати їх більш ефективно, ніж винищувачі радянських часів.
Речник ПС ЗСУ заявив, що хоча росія може експериментувати з реактивними безпілотниками у майбутньому, вони ще не бачили доказів їх використання, а безпілотники, які бачили на даний момент, літають з постійною швидкістю понад 100 км/год.
За словами речника Повітряних сил Збройних сил України, з початку повномасштабного вторгнення росія випустила по Україні понад 8 000 ракет і 4 637 ударних безпілотників "шахед".
Речник ВПС України повідомив, що російська авіація знизила активність у районах, де нещодавно було збито кілька російських літаків, і відвела літак А-50 далі від українського кордону.
Як показує практика, знищення російських літаків призводить до того, що вони на деякий час відмовляються від такої кількості польотів у північному, південному та східному напрямках, побоюючись бути ураженими.
Україна адаптує свою інфраструктуру для розміщення майбутніх літаків F-16, модифікуючи злітно-посадкові смуги та аеродроми для підтримки нових літаків.