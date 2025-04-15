Юрій Ігнат

Ворог після знищення літаків вже так нахабно себе не поводить і менше літає - Ігнат

Як показує практика, знищення російських літаків призводить до того, що вони на деякий час відмовляються від такої кількості польотів у північному, південному та східному напрямках, побоюючись бути ураженими.