Юрій Ігнат

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 24455 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 150933 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 135955 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 132355 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 132937 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195472 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77390 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164497 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116583 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Ворожі БпЛА почали розкидати вибухонебезпечні предмети – МВС

Російські війська почали застосовувати БпЛА, що розкидають вибухонебезпечні предмети по території України. У разі виявлення підозрілих предметів слід негайно телефонувати 101, 102 чи 112.

Війна • 10 квітня, 14:42 • 11022 перегляди

Захистити великі території від "балістики" неможливо - Ігнат

У Повітряних силах кажуть, що Україна не має достатньо систем Patriot, щоб захистити великі території від балістичних ракет. ЗРК Patriot ефективні проти аеродинамічних цілей до 150 км, але проти балістики – лише на кілька десятків.

Війна • 6 квітня, 23:03 • 36990 перегляди

рф модернізує "шахеди" та балістичні ракети - Ігнат

росія удосконалює дрони-камікадзе та ракети, враховуючи досвід збиття їх Patriot. Україна ділиться інформацією із партнерами для модернізації ППО.

Війна • 6 квітня, 12:07 • 18920 перегляди

ППО збила лише одну з шести балістичних ракет, є влучання на Київщині - Ігнат

Під час нічної атаки силам ППО вдалося збити лише одну з шести балістичних ракет. Також було знищено 12 крилатих ракет типу "Калібр" і Х-101.

Війна • 6 квітня, 11:37 • 16384 перегляди

90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

Сили оборони України збивають 90% російських дронів, але ворог збільшує атаки, використовуючи як ударні БПЛА, так і дрони-імітатори. За словами Юрія Ігната, тактика ворога постійно змінюється.

Війна • 24 березня, 10:59 • 82388 перегляди

росіяни заявляють про збиття українського F-16: у Повітряних силах спростували

Російські z-блогери розповсюдили фейк про збиття українського F-16 над Сумщиною. Юрій Ігнат спростував цю інформацію, зазначивши, що пілоти успішно працюють по позиціях окупантів.

Війна • 19 березня, 19:58 • 17339 перегляди

Ігнат розповів деталі нічної атаки рф та назвав основну ціль окупантів

Під час нічної атаки рф основною ціллю стали об'єкти газовидобувної промисловості на Полтавщині. Ворог застосував комбінований удар з використанням різних типів ракет та дронів.

Війна • 11 лютого, 10:17 • 25240 перегляди

Цієї ночі мобільні вогневі групи збили ракету "Калібр" - Євлаш

У ніч на 6 квітня мобільна вогнева група збила російську ракету "Калібр", яка атакувала Україну.

Війна • 6 квітня, 10:27 • 33301 перегляди

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат залишає посаду - Олещук

Юрій Ігнат йде з посади речника Повітряних Сил Збройних Сил України і працюватиме на іншому напрямку.

Війна • 16 березня, 18:09 • 32470 перегляди

"Це навряд чи пришвидшить процес": Ігнат закликав не нагнітати градус щодо передачі ракет Taurus Україні

Рішення Німеччини про передачу Україні ракет Taurus не буде прискорене через занепокоєння з цього приводу в українському суспільстві, заявив речник Повітряних сил Збройних сил України.

Війна • 5 березня, 10:11 • 22949 перегляди

"Спричинено географічним розташуванням": Ігнат розповів, чому не завжди вдається перехопити всі ворожі дрони на підльоті до Одеси

Через розташування Одеси на узбережжі Чорного моря не завжди вдається перехопити всі ворожі дрони на підльоті до міста.

Війна • 5 березня, 09:16 • 24189 перегляди

В Україні проходить підготовка і адаптація аеродромів до прийому F-16: Ігнат розповів деталі

Україна готує свої аеродроми до прийому та експлуатації винищувачів F-16, адаптуючи злітно-посадкові смуги та стоянки для розміщення західних літаків.

Війна • 5 березня, 09:08 • 22256 перегляди

Ворог зменшив активність застосування авіації з використанням КАБів - Ігнат

Речник ПС ЗС України повідомив, що після знищення понад 10 російських літаків у лютому, росіяни зменшили використання керованих авіабомб, але повітряні удари продовжуються.

Війна • 4 березня, 10:35 • 23661 перегляди

російські літаки А-50 вже шостий день не з'являються над Азовським морем - Ігнат

Речник ПС ЗС України повідомив, що російські літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50 не були помічені над Азовським морем протягом шести днів.

Війна • 2 березня, 10:21 • 24282 перегляди

Ігнат про масовий літакопад ворога: Повітряні сили отримали додаткові інструменти

Речник ПС ЗС України заявив, що вони отримали додаткові інструменти для протидії російським літакам, змушуючи ворога відчувати себе менш вільно в небі.

Війна • 2 березня, 09:12 • 29634 перегляди

Перехід на F-16: українські льотчики вже відпрацьовують завдання ударів по цілях

Українські пілоти відпрацьовують тактичні ударні прийоми в рамках навчання для переходу до експлуатації літаків F-16.

Війна • 1 березня, 11:24 • 24813 перегляди

Відсутність у небі А-50 допомагає працювати по російських літаках - Ігнат

Відсутність літака далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 допомагає Україні знищувати більше російських винищувачів.

Війна • 29 лютого, 10:36 • 23875 перегляди

Додаток "Повітряна тривога" оновили, але балістика летить дуже швидко, тому важливо дивитися всі джерела, - Ігнат

Військово-повітряні сили України оновили свій додаток для оповіщення про повітряні нальоти новим безпечним алгоритмом, але попереджають, що через загрозу балістичних ракет люди повинні покладатися на кілька джерел оповіщення для захисту.

Війна • 29 лютого, 09:59 • 25719 перегляди

російські пілоти менше нахабніють після збиття понад десятка Су-34 - Ігнат

Російські пілоти стали менш "нахабними" після того, як у лютому Україна збила більше десятка їхніх літаків.

Війна • 29 лютого, 09:17 • 23785 перегляди

Ігнат: росіяни активізували повітряну розвідку, рекордна кількість безпілотників - на південному напрямку

росіяни посилили повітряну розвідку, задіявши рекордну кількість безпілотників вздовж усієї лінії фронту, особливо на південному напрямку вздовж річки Дніпро, повідомив речник Повітряних сил ЗСУ.

Війна • 27 лютого, 13:19 • 25598 перегляди

"Я не бачу в цьому сенсаційності" - Ігнат про проліт ворожого дрону через територію Молдови

Ворожий безпілотник пролетів над Молдовою, перш ніж був знищений українськими засобами протиповітряної оборони, повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України.

Війна • 27 лютого, 09:08 • 28594 перегляди

У збитому літаку А-50 рф загинув увесь екіпаж із 10 росіян – джерело в ГУР

Всі 10 членів російського екіпажу загинули, коли їхній літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50У був збитий.

Війна • 24 лютого, 14:41 • 59363 перегляди

Очікувати від росії якоїсь гидоти треба завжди: Ігнат про можливі удари рф в другу річницю вторгнення

Речник Повітряних сил вважає, що у найближчі дні масовані ракетні удари з боку росії не виключені, але пильність потрібно зберігати завжди.

Війна • 23 лютого, 14:39 • 18315 перегляди

Збирають всю доказову базу для встановлення типів ракет, якими ворог завдає удари по Україні - речник Повітряних сил Ігнат про роботу КНДІСЕ

Повітряні Сили Збройних Сил України завжди чекають на офіційну інформацію від експертів КНІДСЕ, щоб ідентифікувати типи ракет, які ворог використовує для нанесення ударів по Україні.

Війна • 22 лютого, 16:29 • 25711 перегляди

У Повітряних силах розповіли, які ракети будуть на винищувачах F-16

Речник ПС ЗС України заявив, що винищувачі F-16 будуть оснащені бомбами і ракетами, які зараз використовуються на літаках МіГ-29 і Су-27, але зможуть використовувати їх більш ефективно, ніж винищувачі радянських часів.

Війна • 22 лютого, 12:04 • 37374 перегляди

У Повітряних силах поки не бачили застосування рф "шахедів" з реактивним двигуном - Ігнат

Речник ПС ЗСУ заявив, що хоча росія може експериментувати з реактивними безпілотниками у майбутньому, вони ще не бачили доказів їх використання, а безпілотники, які бачили на даний момент, літають з постійною швидкістю понад 100 км/год.

Війна • 22 лютого, 11:47 • 27936 перегляди

рф з початку вторгнення випустила по Україні понад 8000 ракет та 4637 "шахедів" - Ігнат

За словами речника Повітряних сил Збройних сил України, з початку повномасштабного вторгнення росія випустила по Україні понад 8 000 ракет і 4 637 ударних безпілотників "шахед".

Війна • 22 лютого, 11:14 • 22646 перегляди

Бояться використовувати близько до українського кордону: чому окупанти “відсунули” літак А-50 ближче до ростова

Речник ВПС України повідомив, що російська авіація знизила активність у районах, де нещодавно було збито кілька російських літаків, і відвела літак А-50 далі від українського кордону.

Війна • 20 лютого, 14:52 • 22067 перегляди

Ворог після знищення літаків вже так нахабно себе не поводить і менше літає - Ігнат

Як показує практика, знищення російських літаків призводить до того, що вони на деякий час відмовляються від такої кількості польотів у північному, південному та східному напрямках, побоюючись бути ураженими.

Війна • 20 лютого, 08:00 • 26187 перегляди

Україна вже адаптує інфраструктуру під літаки F-16 - Ігнат

Україна адаптує свою інфраструктуру для розміщення майбутніх літаків F-16, модифікуючи злітно-посадкові смуги та аеродроми для підтримки нових літаків.

Війна • 19 лютого, 10:23 • 29486 перегляди