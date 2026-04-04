Взимку ППО відбили 14 масованих комбінованих атак рф – Ігнат
Київ • УНН
Повітряні сили ЗСУ повідомили про 14 масштабних обстрілів протягом зимового періоду. Системи ППО щоденно знищують ворожі дрони та ракети.
За три зимових місяці росія здійснила 14 масованих комбінованих атак на Україну, які українська протиповітряна оборона відбила. Про це в телеефірі повідомив полковник, начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у телемарафоні, передає УНН.
Щодня наша протиповітряна оборона відбиває атаки ворога звичайними безпілотниками, але бувають атаки комбіновані, масовані, як і у зимовий період. За три місяці зими, відбивала протиповітряна оборона 14 атак
3 квітня у небі зафіксували понад 400 ворожих безпілотників та зліт бомбардувальників Ту-95 і Ту-160МС. Групи БПЛА рухаються через центральні та південні області.