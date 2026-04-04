Зимой ПВО отразили 14 массированных комбинированных атак рф – Игнат

За три зимних месяца россия совершила 14 массированных комбинированных атак на Украину, которые украинская противовоздушная оборона отразила. Об этом в телеэфире сообщил полковник, начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в телемарафоне, передает УНН.

Ежедневно наша противовоздушная оборона отражает атаки врага обычными беспилотниками, но бывают атаки комбинированные, массированные, как и в зимний период. За три месяца зимы, отражала противовоздушная оборона 14 атак - Игнат.

Напомним

3 апреля в небе зафиксировали более 400 вражеских беспилотников и взлет бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160МС. Группы БПЛА движутся через центральные и южные области.