Процедуры-близнецы и дополнительные соглашения: семь способов как украсть на тендере и как их обнаружить

Несмотря на то, что государство постоянно заявляет о попытках сделать процедуры государственных закупок максимально прозрачными и закрыть все лазейки для возможных злоупотреблений, мы время от времени слышим о том, что кто-то таки нагрел руки на тендерах. Чаще всего речь идет о завышении цен на товары или услуги, которые заказывают государственные или коммунальные учреждения. Однако на самом деле возможностей для злоупотреблений и манипуляций на тендерах гораздо больше. Читайте о наиболее типичных в материале УНН.

Завышение ожидаемой стоимости

Это наиболее распространенная схема манипуляций. Встречается она почти во всех сферах закупок товаров и услуг, но едва ли не чаще всего в строительной сфере. Как отмечали аналитики DOZORRO еще в 2024 году, фактически каждая тринадцатая гривна в договорах, которые они промониторили — это переплата. Они указывают, что завышение происходит обычно на стоимости стройматериалов.

Цены на стройматериалы завышают участники тендеров — строительные компании. Однако они их завышают, потому что могут это делать — так как ожидаемая стоимость закупки это позволяет. В конце концов, бизнес ищет возможность заработать, поэтому в пределах ожидаемой стоимости и предлагает свою цену. Ведь ожидаемая стоимость, которую определяет заказчик — это максимальная сумма, которую он готов заплатить — отмечают в DOZORRO.

Завышение именно на стройматериалах происходит из-за зарегулированности стоимости работ, оплаты труда, использования техники. А вот со стоимостью материалов ситуация несколько иная, и здесь возможны корректировки цен.

Также иногда поставщики завышают объемы работ, например, указывают больше человеко-часов, чем реально требуется для выполнения поставленной задачи.

"Заточка" тендерной документации

Еще одна распространенная схема — это подгонка тендеров под конкретного поставщика. Речь обычно идет о дискриминационных условиях тендерной документации. Например, требование акта осмотра объекта, подписанного обеими сторонами — и заказчиком, и поставщиком. Или же заказчик может выходить за рамки требований, предусмотренных условиями лицензирования того или иного вида деятельности. Довольно распространенными подобные манипуляции являются в сфере медицинских закупок.

Например, в 2024 году больница в Кривом Роге закупала аппарат для проведения МРТ. Выяснилось, что медико-технические требования соответствуют аппарату конкретного производителя Philips. Кроме того, от поставщиков этой техники требовался оригинал письма от производителя, представителя, представительства, дилера или дистрибьютора.

Медицинские препараты тоже могут становиться объектом таких манипуляций. Для этого в лот, содержащий несколько позиций, может добавляться одна или две таких, которые могут быть поставлены ограниченным кругом поставщиков.

Слив информации

Среди распространенных схем — "слив" информации участникам (цены, условия договора). Иногда сливается и информация о тендерных предложениях участников. Так журналисты указывали на возможность реализации подобной практики в тендерах, которые проводит Черкасский областной онкоцентр. Обращалось внимание, что частым победителем в закупках там выступает компания "Онкомедика". В основном эта компания была единственным участником закупок, а в тех случаях, когда на тендере появлялись конкуренты, она все равно побеждала, при этом с предложением, которое могло быть по цене выше других. Такие действия могут свидетельствовать о том, что представителям "Онкомедики" передали закрытую информацию о тендерном предложении конкурента, чтобы фирма смогла дать большее предложение для победы в конкурсе.

Процедуры-близнецы

Заказчики объявляют одновременно несколько идентичных тендеров: одинаковое название, ожидаемая стоимость, техзадание, количество единиц товаров или объем услуг. Цель — как можно скорее перейти к переговорной процедуре закупок, что возможно, если торги были отменены дважды. Сама же переговорная процедура позволяет обойти тендерную процедуру и отобрать определенного поставщика.

Сговор между участниками

За такой схемой неуклонно следит Антимонопольный комитет. Он беспрепятственно выясняет информацию об использованных IP-адресах при загрузке тендерных предложений — совпадение IP является одним из ключевых доказательств сговора. Но участники тендеров, конечно, обходят этот предохранитель. Тогда стоит обращать внимание на участие связанных между собой участников в одном тендере; сходство тендерной документации участников; наличие связей между заказчиком и участником до проведения тендера; согласованные действия участников. Примеров выявления согласованных действий довольно много, и иногда компаниям приходится платить миллионные штрафы, например, "Продмет" и "Стилс Украина" были оштрафованы АМКУ на 9,2 млн грн — за согласованные действия во время закупок сплавов и труб.

Манипуляции с договорами после тендера

Эта схема заключается в том, что условия подписанного с победителем договора могут не совпадать с техническими требованиями, которые были объявлены во время проведения тендера. Или иногда заказчик заключает дополнительные соглашения, которые существенно увеличивают стоимость услуг.

Верховная Рада на днях приняла новый закон о публичных закупках, который должен приблизить проведение тендерных процедур и контроль за ними к требованиям Европейского Союза. Ожидается, что этот документ поможет Государственной аудиторской службе активнее и быстрее выявлять новые манипуляции, к которым прибегают участники закупок.