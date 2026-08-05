В Грузии заявили, что НАТО годами вводило в заблуждение Украину и Грузию относительно вступления в Альянс
Киев • УНН
Мэр Тбилиси Каха Каладзе обвинил НАТО в обмане Украины и Грузии обещаниями о вступлении. Заместитель председателя комитета Торнике Пагава допустил переход к многовекторной политике в случае отказа Альянса.
Мэр Тбилиси и генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе заявил, что руководство НАТО годами вводило в заблуждение Украину и Грузию, обещая перспективу вступления в Альянс. Об этом сообщают грузинские СМИ, пишет УНН.
Детали
По словам Каладзе, на протяжении многих лет представители НАТО неоднократно заявляли, что «двери Альянса открыты» для Украины и Грузии. В то же время, как утверждает политик, сейчас чиновники НАТО фактически признают, что перспектив принятия этих стран в организацию нет.
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Каладзе считает, что нынешние заявления свидетельствуют об изменении позиции Альянса относительно дальнейшего расширения.
В Грузии заговорили о многовекторной политике
Заместитель председателя парламентского комитета по вопросам интеграции с Европой Торнике Пагава заявил, что в случае окончательного отказа НАТО от дальнейшего расширения Тбилиси придется придерживаться многовекторного внешнеполитического курса.
По его словам, отдельные государства-члены Альянса, в частности Франция и Великобритания, уже указывают на отсутствие планов относительно дальнейшего расширения НАТО на восток.
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