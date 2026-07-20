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"Путин – х*йло": в Грузии протестующие требуют освободить мужчину, ударившего русскоязычную женщину

Киев • УНН

 • 204 просмотра

В Телави мужчина ударил женщину, говорившую по-русски на свадьбе. После задержания подозреваемого в Грузии начались акции протеста с лозунгами против Путина.

"Путин – х*йло": в Грузии протестующие требуют освободить мужчину, ударившего русскоязычную женщину

В Грузии проходят акции протеста после задержания мужчины, подозреваемого в нападении на женщину во время конфликта в одном из отелей города Телави. Протестующие выкрикивают лозунги "путин х*йло". Об этом сообщают местные СМИ, пишет УНН.

Детали

По данным медиа, инцидент произошел во время свадьбы. Сообщается, что группа граждан России, находившаяся на балконе отеля, выкрикивала оскорбления в адрес гостей и облила водой музыкальное оборудование.

Что известно о конфликте

Видео с моментом нападения опубликовала в Instagram подруга пострадавшей Полина Курта. На записи видно, как мужчина заходит в номер, после чего наносит удар одной из женщин.

По словам Курты, пострадавшая – ее подруга Юлия. После инцидента женщину госпитализировали, а все участницы конфликта дали показания полиции. В то же время они заявили, что не будут комментировать детали события до завершения следствия.

Полина Курта утверждает, что мужчина пришел в номер после того, как услышал, что девушки разговаривают на русском языке на балконе. По ее словам, он якобы узнал номер комнаты через работников отеля.

Telegram-канал Baza со ссылкой на Юлию сообщил, что женщина заступилась за своих подруг, которых оскорблял мужчина, после чего получила удар в лицо. По ее словам, медики диагностировали у нее перелом носа.

Еще одна участница компании рассказала, что они отдыхали в номере с балконом, который выходил на площадку, где проходила свадьба. После того как одна из девушек открыла бутылку шампанского, гости праздника заявили, что якобы было повреждено диджейское оборудование. Впоследствии между сторонами возникла словесная перепалка, после чего мужчина пришел в номер и обвинил девушек в том, что они разговаривают на русском языке и мешают проведению свадьбы.

Что говорят в МВД Грузии

В Министерстве внутренних дел Грузии заявили, что конфликт начался после того, как иностранные гости с балкона якобы оскорбляли участников свадьбы и облили водой музыкальное оборудование. После этого между сторонами возникла драка, во время которой мужчина ударил иностранную гражданку.

Подозреваемого задержали по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. В случае доказательства вины ему грозит до трех лет лишения свободы.

Что заявили в отеле

Администрация отеля Agarani Estate заявила, что инцидент стал следствием действий отдельных гостей и не отражает позицию заведения.

В отеле также опровергли информацию о том, что сотрудники якобы сообщили нападавшему номер комнаты пострадавших, и подчеркнули, что персонал не принимал участия в конфликте.

Что известно о пострадавших

В российских СМИ Юлию называли туристкой из России. В то же время Полина Курта заявила, что ее подруга родилась в Украине, проживает в России и разговаривает на русском языке.

По словам Курты, в Грузию компания приехала вместе с друзьями из Украины, чтобы отпраздновать день рождения.

После задержания подозреваемого в разных городах Грузии начались акции протеста. Участники митингов выражают поддержку задержанному и скандируют, в частности, "Путин – х*йло".

путин может оккупировать Грузию и Армению после поражений в Украине - Саакашвили10.07.26, 12:54 • 3661 просмотр

Степан Гафтко

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российская пропаганда
Пожизненное лишение свободы
Митинги в Украине
Владимир Путин
Украина
Грузия