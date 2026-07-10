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путин может оккупировать Грузию и Армению после поражений в Украине - Саакашвили

Киев • УНН

 • 260 просмотра

Михаил Саакашвили заявил, что путин после поражений в Украине может оккупировать Грузию и Армению. Он также сообщил о требовании рф признать Абхазию и Южную Осетию.

путин может оккупировать Грузию и Армению после поражений в Украине - Саакашвили

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской ОГА, а также советник Президента Украины (2015-2016) Михаил Саакашвили считает, что на фоне поражений в Украине российский диктатор владимир путин может оккупировать Грузию и Армению. Он предоставил письменный ответ на вопросы DW, сообщает УНН.

Детали

Путин проигрывает Украине, и я убежден, что параллельно он начнет экспансию в сторону Беларуси, Грузии и Армении, чтобы установить полный контроль

 - заявил Саакашвили.

Он добавил, что российский диктатор "уже выдвинул требование" бывшему премьер-министру Грузии и бизнесмену Бидзине Иванишвили, основателю партии "Грузинская мечта", признать оккупированные рф Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами.

По его словам, Иванишвили фактически уничтожил грузинские вооруженные силы по требованию россии. Экономика на 99% зависит от рф.

Я считаю, что это перерастет в полный захват Тбилиси, и это совсем не сложная задача. В Грузии не осталось друзей, способных ей помочь. Поэтому вопрос лишь в том, когда будет установлен полный контроль. Одновременно путин попытается захватить Армению, поскольку презирает Пашиняна и может опираться там на мощную пятую колонну. Захватить Армению невозможно, не контролируя уже Грузию

- сказал Саакашвили.

Напомним

По данным Службы внешней разведки Украины, россия пытается вернуться в публичное пространство Грузии не через дипломатию, а через культуру.

Евгений Устименко

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