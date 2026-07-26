Родители Чедвика Боузмана судятся с его вдовой из-за наследства и прав на имя актера
Киев • УНН
Родители покойного актера Чедвика Боузмана подали в суд на его вдову, обвинив в сокрытии активов и ненадлежащем управлении наследством. Они требуют отстранить ее от управления имуществом и запретить единоличный контроль.
Родители покойного актера Чедвика Боузмана подали в суд на его вдову Симону Ледвард Боузман, обвинив ее в ненадлежащем управлении наследством и сокрытии активов. Об этом сообщает The Hollywood Reporter, пишет УНН.
Детали
В иске Лерой и Кэролин Боузман просят отстранить вдову актера от управления его имуществом, признать ее виновной в неуважении к суду и запретить ей единолично контролировать активы.
Чедвик Боузман умер в августе 2020 года от рака толстой кишки, не оставив завещания. В соответствии с законодательством Калифорнии, его наследство разделили поровну между вдовой и родителями – каждая сторона получила по 50%, что соответствует 25% каждому из родителей.
Семья заявляет о скрытых активах
В петиции утверждается, что Симона Ледвард Боузман до сих пор не завершила распределение имущества и не подала документы о завершении администрирования наследства. Родители актера также заявляют, что она скрыла часть активов, в частности остаточные выплаты от SAG-AFTRA, банковский счет и страховой полис на 40 тыс. долларов, который, по решению суда, должен был перейти матери актера.
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Общая стоимость наследства оценивается примерно в 3,8 млн долларов. В него входят денежные средства, пенсионные счета, страховой полис, а также компания Chadwick Boseman Inc., которая владеет правами на имя актера и его интеллектуальную собственность.
Спор касается компании и авторских прав
Отдельный конфликт возник вокруг управления Chadwick Boseman Inc., которой поровну владеют вдова и родители актера. В иске отмечается, что Симона Ледвард Боузман назначила себя генеральным директором без проведения заседания совета директоров и не допускала других совладельцев к принятию решений.
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По утверждению истцов, она самостоятельно заключала соглашения по использованию прав на имя Чедвика Боузмана, в частности контракт на документальный фильм о его жизни и соглашение по экранизации сценария Deep Azure, написанного актером.
Родители также требуют, чтобы суд обязал Симону Ледвард Боузман предоставить полный отчет обо всех финансовых операциях с имуществом, совершенных с момента ее назначения администратором наследства в 2020 году.
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