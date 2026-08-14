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Украина передаст иностранным музеям российские Т-72: что известно о машине и сколько рф потеряла таких танков

Киев • УНН

 • 3274 просмотра

Кабмин разрешил бесплатно передать уничтоженную вражескую технику иностранным музеям. Музеи Литвы, Латвии, Эстонии, Дании и Нидерландов получат по одному танку Т-72 разных модификаций.

Украина передаст иностранным музеям российские Т-72: что известно о машине и сколько рф потеряла таких танков

В четверг, 13 августа, по инициативе Министерства обороны и Министерства культуры Украины Кабинет министров разрешил безвозмездно передавать уничтоженную вражескую технику иностранным музеям. Речь идет о 5 российских танках Т-72 в различных модификациях, которые передадут музеям Литвы, Латвии, Эстонии, Дании и Нидерландов. УНН рассказывает, что известно об этом танке и сколько рф потеряла таких машин в войне против Украины.

Так, согласно правительственному распоряжению №773-р:

  • Нидерланды получат танк Т-72Б;
    • Эстония получит танк Т-72Б3 образца 2011 года;
      • Латвия получит танк Т-72Б;
        • Литва получит танк Т-72БА;
          • Дания получит танк Т-72Б3.

            Как указали в Минобороны, вражеская техника утратила боевые свойства, не содержит взрывоопасных элементов и может быть показана посетителям за рубежом. Также в министерстве подчеркнули, что передача уничтоженных образцов трофейной техники иностранным музеям будет способствовать международному документированию последствий российской агрессии против Украины.

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            Сколько россия потеряла танков в войне против Украины

            По данным Генерального штаба ВСУ, по состоянию на 13 августа, россия потеряла в войне против Украины 12264. По информации Osint-аналитиков, россия потеряла 4437 танков, из которых 3343 уничтожены, 165 - подбиты, 538 - захвачены.

            На основе Osint установлено, что россия потеряла 1851 танк различных модификаций.

            Что известно о танке Т-72

            Т-72 "Урал" - основной боевой танк второго поколения, разработанный в СССР. Принят на вооружение советской армии в 1973 году. Семейство танков Т-72 было разработано Уральским танковым заводом ("Уралвагонзавод" им. Ф. Дзержинского, кодовое название "Завод №183").

            Танк Т-72

            Т-72 состоит на вооружении стран СНГ, экспортировался в страны социалистического блока и на Ближний Восток. Модификации Т-72 выпускались по лицензии в Югославии (M-84), Польше (PT-91), Чехословакии и Индии, которые, в свою очередь, также их экспортировали.

            Уничтоженный российский Т-72 "Урал"

            Конструкторы продолжали совершенствование Т-64, у которого был ряд недостатков, главным из которых являлись высокая себестоимость производства и длительный технологический процесс. Поэтому было принято решение подготовить дополнительный вариант перспективного танка, производство которого требовало бы меньших затрат, а технологический процесс был бы более быстрым.

            Также было принято решение об установке четырехтактного V-образного дизельного двигателя В-45, производство которого было хорошо освоено промышленностью, а сам двигатель на тот момент был значительно проще и дешевле в изготовлении.

            Новый танк должен был стать очередной ветвью танков линейки Т-64. Так, в начале 70-х гг. XX в. Уральским танковым заводом совместно с Харьковским танковым заводом были начаты работы по совершенствованию конструкции танка Т-64 для установки двигателя В-45.

            Однако новая машина во многом отличалась от предыдущей, различия были настолько существенными, что в этих танках даже нельзя было осуществить взаимозамену основных компонентов. Так, после соответствующих доработок и испытаний 7 августа 1973 года на вооружение был принят танк "Объект 172М", производство которого началось на "Уралвагонзаводе" под обозначением "Основной боевой танк Т-72" (кодовое название "Урал").

            От Т-64 на нем сохранились измененные компактные бортовые коробки передач и комплекс вооружения. Гусеницы Т-72 были унифицированы с танками Т-55 и Т-62. В 1973 году была выпущена первая партия из 30 машин. В 1974 г. началось серийное производство танка.

            За более чем 30 лет было разработано более 20 модификаций танка. Так, уже во второй половине 70-х годов началась модернизация Т-72, который получил название Т-72А.

            Т-72А

            На машину были установлены лазерный прицел-дальномер ТПДК-1, ночной прицел наводчика ТПН-3-49 с осветителем Л-4, сплошные бортовые противокумулятивные экраны, пушка 2А46 (вместо пушки 2А26М2), система запуска дымовых гранат 902Б, система защиты от напалма, система дорожной сигнализации, прибор ночного видения механика-водителя ТВНЕ-4Б, увеличенный динамический ход катков, двигатель В-46-6.

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            В начале 80-х годов в армии СССР началась модернизация танков всех образцов за счёт установки на них систем динамической защиты. В 1985 году на танк типа Т-72А были установлены элементы динамической защиты «Контакт», а на вооружение он был принят под названием «Т-72АВ».

            Танк Т-72АВ Вооружённых сил Украины

            Параллельно велись разработки по установке на танки типа Т-72 комплекса управляемого ракетного вооружения. Так, на машине «Объект 184» был установлен комплекс управляемого вооружения (КУВ) 9К120 «Свирь».

            Т-72Б

            Установка КУВ потребовала замены пушки на пушечно-пусковую установку 2А46М. Также были установлены новый двигатель В-84 и СУО 1А40. Значительно усилено бронирование лобовой части танка и применена новая башня с наполнителем нового типа. Танк был принят под обозначением Т-72Б.

            Уничтоженный Т-72Б в начале войны

            В 1989 году была выполнена глубокая модернизация танка Т-72Б, который получил название Т-72Б образца 1989 года (неофициальное название Т-72БМ).

            Трофейный танк Т-72Б образца 1989 года, который удалось захватить украинским военным в Харьковской области в 2022 году

            Танк получил встроенную динамическую защиту «Контакт-5», аналогичную той, что устанавливается на танк Т-80У, а также изменённую конструкцию верхней лобовой детали.

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            После распада СССР танк продолжил выпускаться в России на «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле, где также продолжалась его модернизация. Вероятно, одну из крупнейших модификаций танк получил в 2011 году, когда он вышел под названием Т-72Б3.

            Т-72Б3 армии рф

            На танке установлена система защиты «Контакт-5», двигатель В-84-1 мощностью 840 л. с., многоканальный прицел наводчика «Сосна-У», включающий визирный, тепловизионный и дальномерный каналы, а также канал управления ракетой, датчик ветра, радиостанция Р-168-25У-2 «Акведук» и комплекс защиты от оружия массового поражения.

            Доработан автомат заряжания пушки под новые боеприпасы и усовершенствована ходовая часть, которая получила гусеничные ленты с параллельным шарниром. Отсутствуют приёмники ГЛОНАСС для определения экипажем местоположения танка.

            Т-72Б3 армии рф, захваченный украинскими военными

            Однако украинские инженеры также не сидели сложа руки и постоянно совершенствовали танк, которых, согласно данным из открытых источников, по состоянию на конец 2017 года Украина имела около 230 единиц, ещё 140 находились на хранении.

            Так, в 2018 году состоялись испытания Т-72АМТ — украинской глубокой модернизации Т-72 Киевского бронетанкового завода. Машина получила комплекс обновлений, продиктованных опытом боевого применения на Донбассе. Модернизированный танк получил новую динамическую защиту «Нож», которая уже используется на танках «Булат» и «Оплот»; противокумулятивные экраны; ракету «Комбат», способную пробивать броню толщиной до 750 мм; прибор ночного видения с электронно-оптическими преобразователями третьего поколения и ночной прицел 1К13, а также комплект из цифровой радиостанции Aselsan и спутниковой навигационной аппаратуры СН-3003 «Базальт» и новый двигатель.

            Т-72АМТ на выставке в Киеве

            Одна из последних модификаций была выполнена уже во время полномасштабного вторжения рф в Украину в 2022 году. Танк получил название Т-72Б3 образца 2022 года. ОБТ получил усиленную защиту передних надгусеничных полок, аналогичную танку Т-90М.

            Эшелон танков Т-72Б3 образца 2022 года

            На маску пушки установлены блоки динамической защиты «Контакт-1». Также была добавлена динамическая защита на башню. Многоканальная система «Сосна-У» с тепловизором получила механизм открытия бронированных шторок вместо ручного открытия путём откручивания четырёх болтов. Также на танке появились новые датчики. Некоторые танки в течение 2022–2023 годов вместо «Сосны-У» получали более простой тепловизионный прицел 1ПН96МТ-02, аналогично происходило и с Т-80БВМ.

            С 2023 года также добавляются противокумулятивные сетки на башне, динамическая защита кормы и штатный «мангал». С 2024 года также устанавливаются резинотканевые экраны на крыше башни

            Впервые российский Т-72Б3 образца 2022 года был уничтожен в марте 2023 года в районе Марьинки в Донецкой области.

            Уничтоженный Т-72Б3 с установленным "сараем"

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            Павел Башинский

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