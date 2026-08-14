Украина передаст иностранным музеям российские Т-72: что известно о машине и сколько рф потеряла таких танков

В четверг, 13 августа, по инициативе Министерства обороны и Министерства культуры Украины Кабинет министров разрешил безвозмездно передавать уничтоженную вражескую технику иностранным музеям. Речь идет о 5 российских танках Т-72 в различных модификациях, которые передадут музеям Литвы, Латвии, Эстонии, Дании и Нидерландов. УНН рассказывает, что известно об этом танке и сколько рф потеряла таких машин в войне против Украины.

Так, согласно правительственному распоряжению №773-р:

Нидерланды получат танк Т-72Б;

Эстония получит танк Т-72Б3 образца 2011 года;

Латвия получит танк Т-72Б;

Литва получит танк Т-72БА;

Дания получит танк Т-72Б3.

Как указали в Минобороны, вражеская техника утратила боевые свойства, не содержит взрывоопасных элементов и может быть показана посетителям за рубежом. Также в министерстве подчеркнули, что передача уничтоженных образцов трофейной техники иностранным музеям будет способствовать международному документированию последствий российской агрессии против Украины.

Украина передаст иностранным музеям образцы уничтоженной российской техники

Сколько россия потеряла танков в войне против Украины

По данным Генерального штаба ВСУ, по состоянию на 13 августа, россия потеряла в войне против Украины 12264. По информации Osint-аналитиков, россия потеряла 4437 танков, из которых 3343 уничтожены, 165 - подбиты, 538 - захвачены.

На основе Osint установлено, что россия потеряла 1851 танк различных модификаций.

Что известно о танке Т-72

Т-72 "Урал" - основной боевой танк второго поколения, разработанный в СССР. Принят на вооружение советской армии в 1973 году. Семейство танков Т-72 было разработано Уральским танковым заводом ("Уралвагонзавод" им. Ф. Дзержинского, кодовое название "Завод №183").

Танк Т-72

Т-72 состоит на вооружении стран СНГ, экспортировался в страны социалистического блока и на Ближний Восток. Модификации Т-72 выпускались по лицензии в Югославии (M-84), Польше (PT-91), Чехословакии и Индии, которые, в свою очередь, также их экспортировали.

Уничтоженный российский Т-72 "Урал"

Конструкторы продолжали совершенствование Т-64, у которого был ряд недостатков, главным из которых являлись высокая себестоимость производства и длительный технологический процесс. Поэтому было принято решение подготовить дополнительный вариант перспективного танка, производство которого требовало бы меньших затрат, а технологический процесс был бы более быстрым.

Также было принято решение об установке четырехтактного V-образного дизельного двигателя В-45, производство которого было хорошо освоено промышленностью, а сам двигатель на тот момент был значительно проще и дешевле в изготовлении.

Новый танк должен был стать очередной ветвью танков линейки Т-64. Так, в начале 70-х гг. XX в. Уральским танковым заводом совместно с Харьковским танковым заводом были начаты работы по совершенствованию конструкции танка Т-64 для установки двигателя В-45.

Однако новая машина во многом отличалась от предыдущей, различия были настолько существенными, что в этих танках даже нельзя было осуществить взаимозамену основных компонентов. Так, после соответствующих доработок и испытаний 7 августа 1973 года на вооружение был принят танк "Объект 172М", производство которого началось на "Уралвагонзаводе" под обозначением "Основной боевой танк Т-72" (кодовое название "Урал").

От Т-64 на нем сохранились измененные компактные бортовые коробки передач и комплекс вооружения. Гусеницы Т-72 были унифицированы с танками Т-55 и Т-62. В 1973 году была выпущена первая партия из 30 машин. В 1974 г. началось серийное производство танка.

За более чем 30 лет было разработано более 20 модификаций танка. Так, уже во второй половине 70-х годов началась модернизация Т-72, который получил название Т-72А.

Т-72А

На машину были установлены лазерный прицел-дальномер ТПДК-1, ночной прицел наводчика ТПН-3-49 с осветителем Л-4, сплошные бортовые противокумулятивные экраны, пушка 2А46 (вместо пушки 2А26М2), система запуска дымовых гранат 902Б, система защиты от напалма, система дорожной сигнализации, прибор ночного видения механика-водителя ТВНЕ-4Б, увеличенный динамический ход катков, двигатель В-46-6.

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В начале 80-х годов в армии СССР началась модернизация танков всех образцов за счёт установки на них систем динамической защиты. В 1985 году на танк типа Т-72А были установлены элементы динамической защиты «Контакт», а на вооружение он был принят под названием «Т-72АВ».

Танк Т-72АВ Вооружённых сил Украины

Параллельно велись разработки по установке на танки типа Т-72 комплекса управляемого ракетного вооружения. Так, на машине «Объект 184» был установлен комплекс управляемого вооружения (КУВ) 9К120 «Свирь».

Т-72Б

Установка КУВ потребовала замены пушки на пушечно-пусковую установку 2А46М. Также были установлены новый двигатель В-84 и СУО 1А40. Значительно усилено бронирование лобовой части танка и применена новая башня с наполнителем нового типа. Танк был принят под обозначением Т-72Б.

Уничтоженный Т-72Б в начале войны

В 1989 году была выполнена глубокая модернизация танка Т-72Б, который получил название Т-72Б образца 1989 года (неофициальное название Т-72БМ).

Трофейный танк Т-72Б образца 1989 года, который удалось захватить украинским военным в Харьковской области в 2022 году

Танк получил встроенную динамическую защиту «Контакт-5», аналогичную той, что устанавливается на танк Т-80У, а также изменённую конструкцию верхней лобовой детали.

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После распада СССР танк продолжил выпускаться в России на «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле, где также продолжалась его модернизация. Вероятно, одну из крупнейших модификаций танк получил в 2011 году, когда он вышел под названием Т-72Б3.

Т-72Б3 армии рф

На танке установлена система защиты «Контакт-5», двигатель В-84-1 мощностью 840 л. с., многоканальный прицел наводчика «Сосна-У», включающий визирный, тепловизионный и дальномерный каналы, а также канал управления ракетой, датчик ветра, радиостанция Р-168-25У-2 «Акведук» и комплекс защиты от оружия массового поражения.

Доработан автомат заряжания пушки под новые боеприпасы и усовершенствована ходовая часть, которая получила гусеничные ленты с параллельным шарниром. Отсутствуют приёмники ГЛОНАСС для определения экипажем местоположения танка.

Т-72Б3 армии рф, захваченный украинскими военными

Однако украинские инженеры также не сидели сложа руки и постоянно совершенствовали танк, которых, согласно данным из открытых источников, по состоянию на конец 2017 года Украина имела около 230 единиц, ещё 140 находились на хранении.

Так, в 2018 году состоялись испытания Т-72АМТ — украинской глубокой модернизации Т-72 Киевского бронетанкового завода. Машина получила комплекс обновлений, продиктованных опытом боевого применения на Донбассе. Модернизированный танк получил новую динамическую защиту «Нож», которая уже используется на танках «Булат» и «Оплот»; противокумулятивные экраны; ракету «Комбат», способную пробивать броню толщиной до 750 мм; прибор ночного видения с электронно-оптическими преобразователями третьего поколения и ночной прицел 1К13, а также комплект из цифровой радиостанции Aselsan и спутниковой навигационной аппаратуры СН-3003 «Базальт» и новый двигатель.

Т-72АМТ на выставке в Киеве

Одна из последних модификаций была выполнена уже во время полномасштабного вторжения рф в Украину в 2022 году. Танк получил название Т-72Б3 образца 2022 года. ОБТ получил усиленную защиту передних надгусеничных полок, аналогичную танку Т-90М.

Эшелон танков Т-72Б3 образца 2022 года

На маску пушки установлены блоки динамической защиты «Контакт-1». Также была добавлена динамическая защита на башню. Многоканальная система «Сосна-У» с тепловизором получила механизм открытия бронированных шторок вместо ручного открытия путём откручивания четырёх болтов. Также на танке появились новые датчики. Некоторые танки в течение 2022–2023 годов вместо «Сосны-У» получали более простой тепловизионный прицел 1ПН96МТ-02, аналогично происходило и с Т-80БВМ.

С 2023 года также добавляются противокумулятивные сетки на башне, динамическая защита кормы и штатный «мангал». С 2024 года также устанавливаются резинотканевые экраны на крыше башни

Впервые российский Т-72Б3 образца 2022 года был уничтожен в марте 2023 года в районе Марьинки в Донецкой области.

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