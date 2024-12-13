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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Гордость российского оборонпрома": украинские военные уничтожили российских танков Т-90М на более 200 млн долларов

"Гордость российского оборонпрома": украинские военные уничтожили российских танков Т-90М на более 200 млн долларов

Киев  •  УНН

 • 36759 просмотра

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С начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили около 100 российских танков Т-90М «Прорыв-3». Силы обороны также захватили по меньшей мере 7 таких танков, включая трофеи из курской области.

По состоянию на 12 декабря, по данным Генерального штаба ВСУ, россия с начала полномасштабного вторжения потеряла в Украине 9532 танков, из которых, по данным аналитических проектов, около сотни составляют самые современные танки, по мнению российских пропагандистов, Т-90М "Прорыв-3". УНН решил разобраться, сколько "аналоговнетных" танков было уничтожено или захвачено Силами обороны Украины. Также мы расскажем об интересных случаях их уничтожения, а кроме того попробуем проанализировать сколько рф может еще иметь таких танков.

Что собой представляет танк Т-90М

Танк Т-90М "Прорыв-3" является глубокой модернизацией танка Т-90 "Владимир", который в свою очередь является модернизацией танка Т-72Б с целью доведения его до уровня Т-80У. 

По информации из открытых источников, Т-90М отличается от предыдущих версий тем, что на нем установлен новый автомат заряжания и модернизированная гладкоствольная танковая пушка 2А46М-5, дополнительное вооружение состоит из 12,7мм пулемета Корд и 7,62мм ПКТ. Особое внимание было уделено улучшению возможностей командира по поиску целей и управлению огнем, которые теперь, вероятно, одинаково эффективны и днем, и ночью. 

Танк оснащен модульной динамической защитой третьего поколения: установлена динамическая защита "Реликт" вместо "Контакт-5". Заменен антинейтронный надбой на огнестойкий противоосколочный материал типа кевлар, а также улучшена система пожаротушения. 

Также в этом танке установлен форсированный двигатель, который имеет мощность 1130 лошадиных сил, новая башня, оснащенная системой управления огнем "Калина", четыре телекамеры, которые обеспечивают почти круговой обзор, передавая изображение на мониторы командира и наводчика. 

Стоимость танка Т-90М зависит от версии - экспортная стоимость составляет около 2,5 млн долларов, а стоимость самой модернизированной версии достигает 4,3 млн долларов.

Сколько рф может иметь танков Т-90М на вооружении

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины в ответ на запрос УНН сообщили, что до начала полномасштабного вторжения в Украину ссср рф могли иметь на вооружении около 70 танков Т-90М.

После 24 февраля 2022 года россия могла изготовить более 300 танков T-90M, а по состоянию на 1 января 2024 года рф могла иметь на вооружении до 120 указанных танков. 

Кроме того, рф может производить 10-15 танков Т-90М в месяц и до 150 ед. в год.

Однако издание The Washington Post сообщало, что западные санкции привели к массовым сбоям в работе российских беспилотников "Герань-2" (аналог иранского "шахед") и лишили современных российских танков Т-90М лазерных датчиков.

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Уничтоженные танки 

По данным аналитиков, с начала полномасштабного вторжения удалось подтвердить уничтожение от 99 до 120 российских танков Т-90М. 

По подтвержденным данным в 2022 году было уничтожено около 7 танков Т-90М и еще 2 были подбиты. Первая задокументированная потеря "убийцы западных танков" датирована маем 2022 года на Харьковщине, когда бойцы Территориальной обороны Харькова уничтожили танк из гранатомета "Carl Gustaf". 

Существует версия, что взрыв боекомплекта танка произошел в результате выстрела другого российского танка, позади Т-90М. Возможно, танк был обездвижен выстрелом из "Carl Gustaf", и россияне не хотели, чтобы он попал в руки украинских военных. Поэтому этот образец новейшей российской техники был уничтожен. Но это не отменяет того факта, что танк был уничтожен. 

10 июля 2022 года бойцы 93 ОМБр ВСУ опубликовали видео уничтожения нескольких танков противника, среди которых был Т-90М. Этот стало второй потерей Т-90М, что удалось визуально подтвердить

В сентябре 2022 года во время контрнаступления под Изюмом на Харьковщине Силам обороны удалось захватить почти неповрежденный (без одной гусеницы) образец Т-90М, который был оснащен комплектом защиты вооружений "Накидка", которая используется в российской армии, для защиты бронетехники от рекогносцировки, военной разведки и высокоточного оружия

"Самым урожайным "стал ноябрь-декабрь 2022 года, когда украинские защитники уничтожили до 5 танков, в частности воины подразделения ПТРК" Дайвер "уничтожили российский танк из ПТРК украинского производства" Стугна " под Бахмутом. 

В ноябре того же года украинские воины разгромили вражескую колонну вблизи Кисловки Харьковской области, уничтожив два танка Т-72Б3 образца 2016, танк Т-90М, БМП-2 и грузовик. 

Наприклад, 2022 року Сили оборони за допомогою ручних протитанкових гранат РКГ - 3 знищили танк, який окупанти покинули. Гранати були скинуті на танк операторами ударного БПЛА R18. 

В 2023 году российский диктатор Владимир Путин назвал российский танк Т-90М "Прорыв-3" лучшим в мире. 

"Сейчас можно сказать, что Т - 90 "прорыв" - лучший танк в мире. Он как только на позицию выходит, все, там некому нечего делать. Дальше, точнее и защищенность выше", - говорил Путин. 

Однако со словами Путина не согласны воины 47-й отдельной механизированной бригады. 25 мая 2023 года военные бригады в Донецкой области уничтожили очередной "легендарный" танк войск страны-агрессора. 

"Наш дрон-камикадзе попал в моторный отсек - остановив танк. Кто - то из смежных подразделений нанес поражение в верхнюю часть башни-повредив оптику на ведение. Затем несколько дружественных подразделений пытались зажечь танк, но не получилось. Нам надоело наблюдать за этим и один из наших пилотов решил показать мастер-класс, попав четко между башней и корпусом", - сообщили в бригаде. 

В феврале 2023 года десантники 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады двумя выстрелами из американского комплекса "Javelin" отправили в ад Т-90М

Несчастливым для Т-90М оказалось украинское село Степное Донецкой области, где только с декабря 2023 года по январь 2024 года было уничтожено три танка. В ноябре Служба безопасности Украины уничтожила Т-90М вблизи села. 

В декабре воины 47-й бригады уничтожили "аналоговнетний" танк с помощью FPV-дрона. 

"Экипаж" героически "сбежал, но мы обещаем их догнать", - писала бригада. 

Однако запомнились военные 47-ой бригады самым эпичным уничтожением данного танка во время войны. Так, в январе этого года бойцы "разложили на атомы" Т-90м с помощью американская БМП "Bradley". Экипаж "Bradley" с помощью 25-мм пушки вывел из строя систему танка, у того начала крутиться башня и он врезался в дерево. Добили Т-90м операторы FPV-дрона.

Всего же в 2023 году россия потеряла примерно 35 танков Т-90М и еще 6 было подбито. 

Уже в этом году россия потеряла около 12 таких танков, а одним из памятных уничтожений запомнились артиллеристы Сил обороны, которые с помощью 155-мм артиллерийского снаряда BONUS поразили российскую боевую машину, находившуюся в 8 километрах от линии боевого соприкосновения.

Издание Forbes сообщало, что 16 февраля этого года оккупанты в районе населенного пункта Терны Донецкой области за одно наступление потеряли 4 танка Т-90М. 

По данным аналитиков, по меньшей мере 7 танков было захвачено украинскими бойцами. Так, в мае 2024 года бойцы 225-го отдельного штурмового батальона захватили российский танк. 

"Вот такой Т-90" Прорыв-3 " орки оставили на поле боя. Операция заняла 4 месяца, было задействовано много людей и техники, и все же нам удалось вывести трофей", - отмечали бойцы. 

Еще по меньшей мере два танка Т-90М было захвачено в Курской области. 

"Новейший российский танк Т-90М" Прорыв", не успев повоевать, стал трофеем Галицких десантников во время рейда на Курщине. Россияне, в панике покинули боевую машину без боя, предварительно доведя до технической неисправности. Десантники 80-ки быстро оценили и освоили аналоговнетную технику, отремонтировали, завели и теперь машина войны, уничтожать своих создателей на стороне Украины", - сообщили в 80-й бригаде ДШВ. Теперь "пирожок" служит на благо Украины. 

За два дня до того, Силы обороны захватили еще один танк.   

Как отмечают некоторые эксперты, несмотря на свои современные характеристики, включая динамическую броню и совершенствовании системы управления огнем, Т-90М оказался уязвимым для украинского противотанкового оружия, включая старые системы.

"Возложение россии на Т-90М из-за больших потерь других танков уменьшило ее стратегическое сдерживание. Кроме того, такие недостатки, как низкая скорость заднего хода танка, подвергали его дополнительным рискам в бою. В нескольких случаях украинские войска, используя такие системы, как M2" Bradley", успешно уничтожили Т-90М, что еще больше подчеркивает неутешительную эффективность танка в конфликте. Более чем два с лишним года войны, можно с уверенностью сказать, что Т-90М стал разочарованием. Он не достиг какого - либо значительного результата для российских военных и часто подвергается поражению более старыми или более слабыми системами вооружения", - пишут эксперты. 

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнапубликации
t-90T-90
m2-bredliМ2 Брэдли
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина