Несмотря на тысячи потерянных танков, у россии достаточно техники для еще трех лет войны - Reuters

По данным Международного института стратегических исследований, россия потеряла около трех тысяч танков с начала полномасштабного вторжения в Украину, но ее запасов техники до сих пор достаточно для длительной войны.