В Харьковской области бойцы ВСУ дронами уничтожили танк Т-90М оккупантов, также поразили еще один танк. Экипажи полка "Ахиллес" уничтожили вражескую технику в районах Купянска и Двуречной.
С начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили около 100 российских танков Т-90М «Прорыв-3». Силы обороны также захватили по меньшей мере 7 таких танков, включая трофеи из курской области.
Российские беспилотники "Герань-2" массово выходят из строя из-за некачественных китайских сервомоторов. Новые танки Т-90М выпускаются без лазерных датчиков из-за санкционных ограничений.
С начала суток произошло 121 боевое столкновение, во время которых российские оккупанты нанесли 4 ракетных удара, 37 авиационных ударов с применением 47 беспилотников и 376 ударов беспилотниками-камикадзе по украинским позициям.
На прошлой неделе украинские пограничники с помощью ударного беспилотника "Баба Яга" уничтожили 5 единиц российской техники, в том числе 3 грузовика, бронетранспортер, легковой автомобиль, 2 полевых пункта снабжения и несколько вражеских укрытий в Херсонской области.
Украинские спецназовцы уничтожили российский современный танк Т-90 во время разведки на Донецком направлении с помощью беспилотника, обездвижив танк и ранив его командира и наводчика.
В Донецкой области операторы беспилотников Сил специальных операций уничтожили два российских танка (Т-90 и Т-72), два автомобиля, блиндаж противника, уничтожили пятерых и ранили трех вражеских солдат за один день операции.
Украинские военные отбили одну из самых массированных российских атак на Авдеевском направлении, уничтожив 36 танков, в том числе современный Т-90, и 11 бронетранспортеров, которые пытались прорваться через украинские позиции.
По данным Международного института стратегических исследований, россия потеряла около трех тысяч танков с начала полномасштабного вторжения в Украину, но ее запасов техники до сих пор достаточно для длительной войны.