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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 29201 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Харьковской области бойцы ВСУ дронами уничтожили танк Т-90М оккупантов, также поразили еще один танк. Экипажи полка "Ахиллес" уничтожили вражескую технику в районах Купянска и Двуречной.

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С начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили около 100 российских танков Т-90М «Прорыв-3». Силы обороны также захватили по меньшей мере 7 таких танков, включая трофеи из курской области.

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В Донецкой области спецназовцы за сутки дронами уничтожили два российских танка и группу оккупантов

В Донецкой области операторы беспилотников Сил специальных операций уничтожили два российских танка (Т-90 и Т-72), два автомобиля, блиндаж противника, уничтожили пятерых и ранили трех вражеских солдат за один день операции.

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Украинские военные отбили одну из самых массированных российских атак на Авдеевском направлении, уничтожив 36 танков, в том числе современный Т-90, и 11 бронетранспортеров, которые пытались прорваться через украинские позиции.

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Несмотря на тысячи потерянных танков, у россии достаточно техники для еще трех лет войны - Reuters

По данным Международного института стратегических исследований, россия потеряла около трех тысяч танков с начала полномасштабного вторжения в Украину, но ее запасов техники до сих пор достаточно для длительной войны.

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