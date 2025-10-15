$41.750.14
10:41 • 13191 просмотра
Комитет поддержал законопроект о "налоге на OLX"
Эксклюзив
10:14 • 24891 просмотра
Второй месяц без решения: рассмотрение жалобы на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы снова сорвалось
15 октября, 09:25 • 22876 просмотра
Зеленский назначил и.о. главы Днепропетровской ОГА: что о нем известно
15 октября, 09:00 • 23263 просмотра
Зеленский создал Одесскую ГВА и назначил ее главой Лысака
15 октября, 08:32 • 21045 просмотра
Около 4,5 тысячи новых штрафов ежемесячно: ТЦК активизировали проверки воинского учета – инфографикаPhoto
Эксклюзив
15 октября, 08:03 • 17868 просмотра
Изнасилование 14-летней девушки в Закарпатье: защита рассказала, на каком этапе рассмотрение апелляции на приговор парням
15 октября, 07:49 • 17252 просмотра
рф трижды за неделю атаковала газовую инфраструктуру Украины, ночью ударила по ТЭЦ - Нафтогаз
Эксклюзив
15 октября, 07:17 • 32137 просмотра
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактикаPhoto
15 октября, 07:08 • 32198 просмотра
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию
15 октября, 06:15 • 13743 просмотра
Генштаб подтвердил повторное поражение нефтяного терминала в Феодосии и удар по другим объектам оккупантов
После потерь в Украине Россия готовит масштабное перевооружение танковых войск - ВВС

Киев • УНН

 • 548 просмотра

Россия планирует масштабную программу перевооружения танковых войск, рассчитанную на 10 лет. К 2036 году ожидается выпуск 2611 новых танков, преимущественно модели T-90M2 "Прорыв-1".

После потерь в Украине Россия готовит масштабное перевооружение танковых войск - ВВС

План серьезного обновления бронетанковых сил на фоне истощения ресурсов во время агрессии в Украине – ВВС со ссылкой на исследователей OSINT сообщает, что готовится масштабная программа перевооружения, передает УНН.

Подробности

На российских базах хранения менее 100 танков в нормальном состоянии, остальные требуют ремонта или не подлежат ремонту, указывает исследователь спутниковых снимков Jonpy99. В общей сложности РФ на своих базах хранения все еще держит 2538 старых танков, но абсолютное большинство из них имеет проблемы.

ВВС приводит еще одно исследование, проведенное украинской аналитической группой Frontelligence Insight. В нем утверждается, что Россия разработала амбициозную программу перевооружения танковых войск.

Расследования по открытым данным (OSINT) выявили и опубликовали внутренние документы "Уралвагонзавода", который сейчас считается основным производителем танков в РФ. Документы свидетельствуют об основном фокусе на разработке и усовершенствовании T-90. В частности, подготовку и выпуск новой модели T-90M2 "Рывок-1".

Суммарный план выпуска новой бронетехники – 2611 танков за 2026-2036 годы. Этого достаточно, чтобы полностью подготовить российский бронетанковый парк к новой масштабной войне, говорится в исследовании.

- пишет ВВС.

Напомним

Россия переживает бронетанковый кризис из-за войны в Украине, но активно наращивает производство новых танков Т-90. Москва планирует до 2029 года выпустить более 1100 новых и модернизированных танков, обходя санкции для закупки оборудования.

За сутки 13 октября российские войска потеряли 1200 солдат и 390 БПЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.10.25 включают более 1,1 миллиона личного состава и почти 70 тысяч БПЛА.

Игорь Тележников

Война в УкраинеНовости Мира
Война в Украине
T-90
Украина