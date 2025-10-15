После потерь в Украине Россия готовит масштабное перевооружение танковых войск - ВВС
Киев • УНН
Россия планирует масштабную программу перевооружения танковых войск, рассчитанную на 10 лет. К 2036 году ожидается выпуск 2611 новых танков, преимущественно модели T-90M2 "Прорыв-1".
План серьезного обновления бронетанковых сил на фоне истощения ресурсов во время агрессии в Украине – ВВС со ссылкой на исследователей OSINT сообщает, что готовится масштабная программа перевооружения, передает УНН.
Подробности
На российских базах хранения менее 100 танков в нормальном состоянии, остальные требуют ремонта или не подлежат ремонту, указывает исследователь спутниковых снимков Jonpy99. В общей сложности РФ на своих базах хранения все еще держит 2538 старых танков, но абсолютное большинство из них имеет проблемы.
ВВС приводит еще одно исследование, проведенное украинской аналитической группой Frontelligence Insight. В нем утверждается, что Россия разработала амбициозную программу перевооружения танковых войск.
Расследования по открытым данным (OSINT) выявили и опубликовали внутренние документы "Уралвагонзавода", который сейчас считается основным производителем танков в РФ. Документы свидетельствуют об основном фокусе на разработке и усовершенствовании T-90. В частности, подготовку и выпуск новой модели T-90M2 "Рывок-1".
Суммарный план выпуска новой бронетехники – 2611 танков за 2026-2036 годы. Этого достаточно, чтобы полностью подготовить российский бронетанковый парк к новой масштабной войне, говорится в исследовании.
Напомним
Россия переживает бронетанковый кризис из-за войны в Украине, но активно наращивает производство новых танков Т-90. Москва планирует до 2029 года выпустить более 1100 новых и модернизированных танков, обходя санкции для закупки оборудования.
За сутки 13 октября российские войска потеряли 1200 солдат и 390 БПЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.10.25 включают более 1,1 миллиона личного состава и почти 70 тысяч БПЛА.